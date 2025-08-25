Resultados y clasificación de la 1ª jornada de la Serie A

LA NACION

Resultados de los partidos de la 1ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Génova 0

Lecce 0

Sassuolo 0

Nápoles 2 McTominay (17), De Bruyne (57)

Roma 1 Wesley (53)

Bolonia 0

Milan 1 Pavlovic (45+1)

Cremonese 2 Baschirotto (28), Bonazzoli (61)

- Domingo:

Cagliari 1 Luperto (90+4)

Fiorentina 1 Mandragora (68)

Como 2 Douvikas (47), Paz (73)

Lazio 0

Atalanta 1 Scamacca (50)

Pisa 1 Hien (26 en contra)

Juventus 2 David (59), Vlahovic (84)

Parma 0

- Lunes:

Udinese 1 Kristensen (53)

Hellas Verona 1 Serdar (73)

Inter 5 Bastoni (18), Thuram (36, 62), Lautaro Martínez (52), Bonny (72)

Torino 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Inter 3 1 1 0 0 5 0 5

2. Como 3 1 1 0 0 2 0 2

. Juventus 3 1 1 0 0 2 0 2

. Nápoles 3 1 1 0 0 2 0 2

5. Cremonese 3 1 1 0 0 2 1 1

6. Roma 3 1 1 0 0 1 0 1

7. Atalanta 1 1 0 1 0 1 1 0

. Cagliari 1 1 0 1 0 1 1 0

. Fiorentina 1 1 0 1 0 1 1 0

. Hellas Verona 1 1 0 1 0 1 1 0

. Pisa 1 1 0 1 0 1 1 0

. Udinese 1 1 0 1 0 1 1 0

13. Génova 1 1 0 1 0 0 0 0

. Lecce 1 1 0 1 0 0 0 0

15. Milan 0 1 0 0 1 1 2 -1

16. Bolonia 0 1 0 0 1 0 1 -1

17. Lazio 0 1 0 0 1 0 2 -2

. Parma 0 1 0 0 1 0 2 -2

. Sassuolo 0 1 0 0 1 0 2 -2

20. Torino 0 1 0 0 1 0 5 -5

