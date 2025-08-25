Resultados y clasificación de la 1ª jornada de la Serie A
Resultados de los partidos de la 1ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Sábado:
Génova 0
Lecce 0
Sassuolo 0
Nápoles 2 McTominay (17), De Bruyne (57)
Roma 1 Wesley (53)
Bolonia 0
Milan 1 Pavlovic (45+1)
Cremonese 2 Baschirotto (28), Bonazzoli (61)
- Domingo:
Cagliari 1 Luperto (90+4)
Fiorentina 1 Mandragora (68)
Como 2 Douvikas (47), Paz (73)
Lazio 0
Atalanta 1 Scamacca (50)
Pisa 1 Hien (26 en contra)
Juventus 2 David (59), Vlahovic (84)
Parma 0
- Lunes:
Udinese 1 Kristensen (53)
Hellas Verona 1 Serdar (73)
Inter 5 Bastoni (18), Thuram (36, 62), Lautaro Martínez (52), Bonny (72)
Torino 0
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Inter 3 1 1 0 0 5 0 5
2. Como 3 1 1 0 0 2 0 2
. Juventus 3 1 1 0 0 2 0 2
. Nápoles 3 1 1 0 0 2 0 2
5. Cremonese 3 1 1 0 0 2 1 1
6. Roma 3 1 1 0 0 1 0 1
7. Atalanta 1 1 0 1 0 1 1 0
. Cagliari 1 1 0 1 0 1 1 0
. Fiorentina 1 1 0 1 0 1 1 0
. Hellas Verona 1 1 0 1 0 1 1 0
. Pisa 1 1 0 1 0 1 1 0
. Udinese 1 1 0 1 0 1 1 0
13. Génova 1 1 0 1 0 0 0 0
. Lecce 1 1 0 1 0 0 0 0
15. Milan 0 1 0 0 1 1 2 -1
16. Bolonia 0 1 0 0 1 0 1 -1
17. Lazio 0 1 0 0 1 0 2 -2
. Parma 0 1 0 0 1 0 2 -2
. Sassuolo 0 1 0 0 1 0 2 -2
20. Torino 0 1 0 0 1 0 5 -5
