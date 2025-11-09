Resultados y clasificación de la 10ª fecha de la Bundesliga
Resultados de los partidos de la 10ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y...
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 10ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Werder Bremen 2 Stage (83), Mbangula (90+4)
Wolfsburgo 1 Svanberg (28)
- Sábado:
Unión Berlín 2 Doekhi (27, 83)
Bayern Múnich 2 Díaz (38), Kane (90+3)
Hoffenheim 3 Hajdari (20), Temperle (38), Prömel (79)
RB Leipzig 1 Diomande (9)
Hamburgo 1 Königsdörffer (90+7)
Borussia Dortmund 1 Chukwuemeka (64)
Bayer Leverkusen 6 Schick (2, 22), Hofmann (16), Poku (27), Maza (45+1, 53)
Heidenheim 0
B. Mönchengladbach 3 Sander (45+2), Diks (61 de penal), Tabakovic (64)
Colonia 1 Waldschmidt (90+2 de penal)
- Domingo:
Friburgo 2 Suzuki (40), Eggestein (50)
St Pauli 1 Oppie (69)
(16:30 GMT) Stuttgart
Augsburgo
(18:30 GMT) Eintracht Fráncfort
Maguncia
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Bayern Múnich 28 10 9 1 0 35 6 29
2. RB Leipzig 22 10 7 1 2 20 13 7
3. Borussia Dortmund 21 10 6 3 1 16 7 9
4. Bayer Leverkusen 20 10 6 2 2 24 14 10
5. Hoffenheim 19 10 6 1 3 21 16 5
6. Stuttgart 18 9 6 0 3 14 10 4
7. Werder Bremen 15 10 4 3 3 15 18 -3
8. Eintracht Fráncfort 14 9 4 2 3 22 19 3
9. Colonia 14 10 4 2 4 17 15 2
10. Friburgo 13 10 3 4 3 13 14 -1
11. Unión Berlín 12 10 3 3 4 13 17 -4
12. B. Mönchengladbach 9 10 2 3 5 13 19 -6
13. Hamburgo 9 10 2 3 5 9 16 -7
14. Wolfsburgo 8 10 2 2 6 12 18 -6
15. Augsburgo 7 9 2 1 6 12 21 -9
16. St Pauli 7 10 2 1 7 9 20 -11
17. Maguncia 5 9 1 2 6 10 17 -7
18. Heidenheim 5 10 1 2 7 8 23 -15
