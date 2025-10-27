Resultados y clasificación de la 10ª fecha de La Liga
Resultados de los partidos de la 10ª jornada del campeonato de fútbol de España y...
- 1 minuto de lectura'
```html
Resultados de los partidos de la 10ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Real Sociedad 2 Oyarzabal (19 de penal, 36)
Sevilla 1 Gudelj (30)
- Sábado:
Girona 3 Stuani (64 de penal, 90 de penal), Ounahi (83)
Real Oviedo 3 Viñas (38 de penal), Rondón (58), Carmo (90+7)
Espanyol 1 Romero (47)
Elche 0
Athletic 0
Getafe 1 Mayoral (75)
Valencia 0
Villarreal 2 Gerard (45 de penal), Comesaña (57)
- Domingo:
Mallorca 1 Maffeo (79)
Levante 1 Etta Eyong (22)
Real Madrid 2 Mbappé (22), Bellingham (43)
Barcelona 1 Fermín (38)
Osasuna 2 Budimir (37 de penal, 45+1)
Celta 3 Jutlgà (26, 69), Durán (87)
Rayo 1 Alemão (90+1)
Alavés 0
- Lunes:
Betis 0
Atlético de Madrid 2 Simeone (3), Baena (45+1)
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Real Madrid 27 10 9 0 1 22 10 12
2. Barcelona 22 10 7 1 2 25 12 13
3. Villarreal 20 10 6 2 2 18 10 8
4. Atlético de Madrid 19 10 5 4 1 18 10 8
5. Espanyol 18 10 5 3 2 14 11 3
6. Betis 16 10 4 4 2 15 12 3
7. Rayo 14 10 4 2 4 12 10 2
8. Elche 14 10 3 5 2 11 10 1
9. Athletic 14 10 4 2 4 9 10 -1
10. Getafe 14 10 4 2 4 10 12 -2
11. Sevilla 13 10 4 1 5 17 16 1
12. Alavés 12 10 3 3 4 9 9 0
13. Celta 10 10 1 7 2 11 13 -2
14. Osasuna 10 10 3 1 6 9 12 -3
15. Levante 9 10 2 3 5 14 18 -4
16. Mallorca 9 10 2 3 5 11 15 -4
17. Real Sociedad 9 10 2 3 5 10 14 -4
18. Valencia 9 10 2 3 5 10 16 -6
19. Real Oviedo 7 10 2 1 7 7 19 -12
20. Girona 7 10 1 4 5 9 22 -13
./bds
```
Otras noticias de Liga de España
- 1
Ganadores y perdedores de una votación sorprendente
- 2
Los resultados porteños. La alianza sumó más que las partes y el distrito se pintó todo de violeta
- 3
Romina Pereiro: su pasado como modelo y conductora, su lucha por la maternidad y el motivo por el que se divorció de Jorge Rial
- 4
Mapa de resultados de las elecciones en la Argentina: el nuevo escenario político tras las legislativas 2025