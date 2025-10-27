LA NACION

Resultados y clasificación de la 10ª fecha de La Liga

Resultados de los partidos de la 10ª jornada del campeonato de fútbol de España y...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Resultados y clasificación de la 10ª fecha de La Liga
Resultados y clasificación de la 10ª fecha de La LigaJAVIER SORIANO - AFP

```html

Resultados de los partidos de la 10ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Real Sociedad 2 Oyarzabal (19 de penal, 36)

Sevilla 1 Gudelj (30)

- Sábado:

Girona 3 Stuani (64 de penal, 90 de penal), Ounahi (83)

Real Oviedo 3 Viñas (38 de penal), Rondón (58), Carmo (90+7)

Espanyol 1 Romero (47)

Elche 0

Athletic 0

Getafe 1 Mayoral (75)

Valencia 0

Villarreal 2 Gerard (45 de penal), Comesaña (57)

- Domingo:

Mallorca 1 Maffeo (79)

Levante 1 Etta Eyong (22)

Real Madrid 2 Mbappé (22), Bellingham (43)

Barcelona 1 Fermín (38)

Osasuna 2 Budimir (37 de penal, 45+1)

Celta 3 Jutlgà (26, 69), Durán (87)

Rayo 1 Alemão (90+1)

Alavés 0

- Lunes:

Betis 0

Atlético de Madrid 2 Simeone (3), Baena (45+1)

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Real Madrid 27 10 9 0 1 22 10 12

2. Barcelona 22 10 7 1 2 25 12 13

3. Villarreal 20 10 6 2 2 18 10 8

4. Atlético de Madrid 19 10 5 4 1 18 10 8

5. Espanyol 18 10 5 3 2 14 11 3

6. Betis 16 10 4 4 2 15 12 3

7. Rayo 14 10 4 2 4 12 10 2

8. Elche 14 10 3 5 2 11 10 1

9. Athletic 14 10 4 2 4 9 10 -1

10. Getafe 14 10 4 2 4 10 12 -2

11. Sevilla 13 10 4 1 5 17 16 1

12. Alavés 12 10 3 3 4 9 9 0

13. Celta 10 10 1 7 2 11 13 -2

14. Osasuna 10 10 3 1 6 9 12 -3

15. Levante 9 10 2 3 5 14 18 -4

16. Mallorca 9 10 2 3 5 11 15 -4

17. Real Sociedad 9 10 2 3 5 10 14 -4

18. Valencia 9 10 2 3 5 10 16 -6

19. Real Oviedo 7 10 2 1 7 7 19 -12

20. Girona 7 10 1 4 5 9 22 -13

./bds

```

LA NACION
Más leídas
  1. Las figuras de una votación sorprendente
    1

    Ganadores y perdedores de una votación sorprendente

  2. La alianza sumó más que las partes y el distrito se pintó todo de violeta
    2

    Los resultados porteños. La alianza sumó más que las partes y el distrito se pintó todo de violeta

  3. Su pasado como modelo y conductora, su lucha por la maternidad, el motivo por el que se divorció de Jorge Rial y su soltería
    3

    Romina Pereiro: su pasado como modelo y conductora, su lucha por la maternidad y el motivo por el que se divorció de Jorge Rial

  4. Los resultados de las elecciones legislativas en todo el país
    4

    Mapa de resultados de las elecciones en la Argentina: el nuevo escenario político tras las legislativas 2025

Cargando banners ...