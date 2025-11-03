LA NACION

Resultados y clasificación de la 10ª fecha de la Premier League

Resultados de los partidos de la 10ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Resultados y clasificación de la 10ª fecha de la Premier League
Resultados y clasificación de la 10ª fecha de la Premier LeagueOLI SCARFF - AFP

Resultados de los partidos de la 10ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Brighton 3 Welbeck (11), Gomez (64, 70)

Leeds 0

Burnley 0

Arsenal 2 Gyökeres (14), Rice (35)

Crystal Palace 2 Mateta (30), Collins (51 en contra)

Brentford 0

Fulham 3 Sessegnon (9), Wilson (62), Mosquera (75 en contra)

Wolverhampton 0

Nottingham 2 Gibbs-White (48), Savona (50)

Manchester United 2 Casemiro (34), Traoré (81)

Tottenham 0

Chelsea 1 Pedro (34)

Liverpool 2 Salah (45+1), Gravenberberch (58)

Aston Villa 0

- Domingo:

West Ham 3 Paquetá (35), Botman (45+5 en contra), Soucek (90+7)

Newcastle 1 Murphy (4)

Manchester City 3 Haland (17, 33), O'Reilly (60)

AFC Bournemouth 1 Adams (25)

- Lunes:

Sunderland 1 G. Xhaka (46)

Everton 1 Ndiaye (15)

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Arsenal 25 10 8 1 1 18 3 15

2. Manchester City 19 10 6 1 3 20 8 12

3. Liverpool 18 10 6 0 4 18 14 4

4. Sunderland 18 10 5 3 2 12 8 4

5. AFC Bournemouth 18 10 5 3 2 17 14 3

6. Tottenham 17 10 5 2 3 17 8 9

7. Chelsea 17 10 5 2 3 18 11 7

8. Manchester United 17 10 5 2 3 17 16 1

9. Crystal Palace 16 10 4 4 2 14 9 5

10. Brighton 15 10 4 3 3 17 15 2

11. Aston Villa 15 10 4 3 3 9 10 -1

12. Brentford 13 10 4 1 5 14 16 -2

13. Newcastle 12 10 3 3 4 10 11 -1

14. Everton 12 10 3 3 4 10 13 -3

15. Fulham 11 10 3 2 5 12 14 -2

16. Leeds 11 10 3 2 5 9 17 -8

17. Burnley 10 10 3 1 6 12 19 -7

18. West Ham 7 10 2 1 7 10 21 -11

19. Nottingham 6 10 1 3 6 7 19 -12

20. Wolverhampton 2 10 0 2 8 7 22 -15

./bds

LA NACION
Más leídas
  1. El lapidario posteo de Paula Robles contra Marcelo Tinelli tras la denuncia de su hija Juana
    1

    El lapidario posteo de Paula Robles contra Marcelo Tinelli tras la denuncia de su hija Juana: “Huye del egoísta”

  2. Alcohol, velocidad y un apellido ligado a la noche: quién es el joven que conducía la Amarok en la tragedia
    2

    Alcohol, velocidad y un apellido ligado a la noche: quién es el joven que conducía la Amarok en la tragedia

  3. Juana Tinelli: qué dice la amenaza que recibió y quién es el poderoso empresario que nombra en su denuncia
    3

    Juana Tinelli: qué dice la amenaza que recibió y quién es el poderoso empresario que nombra en su denuncia

  4. A los 20 años revolucionó el rodaje de Volver al futuro, luego demandó a los productores y nunca volvió a la saga
    4

    Crispin Glover: revolucionó el rodaje de Volver al futuro, luego demandó a los productores y nunca volvió a la saga

Cargando banners ...