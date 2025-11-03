Resultados y clasificación de la 10ª fecha de la Premier League
1 minuto de lectura
Resultados de los partidos de la 10ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:
- Sábado:
Brighton 3 Welbeck (11), Gomez (64, 70)
Leeds 0
Burnley 0
Arsenal 2 Gyökeres (14), Rice (35)
Crystal Palace 2 Mateta (30), Collins (51 en contra)
Brentford 0
Fulham 3 Sessegnon (9), Wilson (62), Mosquera (75 en contra)
Wolverhampton 0
Nottingham 2 Gibbs-White (48), Savona (50)
Manchester United 2 Casemiro (34), Traoré (81)
Tottenham 0
Chelsea 1 Pedro (34)
Liverpool 2 Salah (45+1), Gravenberberch (58)
Aston Villa 0
- Domingo:
West Ham 3 Paquetá (35), Botman (45+5 en contra), Soucek (90+7)
Newcastle 1 Murphy (4)
Manchester City 3 Haland (17, 33), O'Reilly (60)
AFC Bournemouth 1 Adams (25)
- Lunes:
Sunderland 1 G. Xhaka (46)
Everton 1 Ndiaye (15)
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Arsenal 25 10 8 1 1 18 3 15
2. Manchester City 19 10 6 1 3 20 8 12
3. Liverpool 18 10 6 0 4 18 14 4
4. Sunderland 18 10 5 3 2 12 8 4
5. AFC Bournemouth 18 10 5 3 2 17 14 3
6. Tottenham 17 10 5 2 3 17 8 9
7. Chelsea 17 10 5 2 3 18 11 7
8. Manchester United 17 10 5 2 3 17 16 1
9. Crystal Palace 16 10 4 4 2 14 9 5
10. Brighton 15 10 4 3 3 17 15 2
11. Aston Villa 15 10 4 3 3 9 10 -1
12. Brentford 13 10 4 1 5 14 16 -2
13. Newcastle 12 10 3 3 4 10 11 -1
14. Everton 12 10 3 3 4 10 13 -3
15. Fulham 11 10 3 2 5 12 14 -2
16. Leeds 11 10 3 2 5 9 17 -8
17. Burnley 10 10 3 1 6 12 19 -7
18. West Ham 7 10 2 1 7 10 21 -11
19. Nottingham 6 10 1 3 6 7 19 -12
20. Wolverhampton 2 10 0 2 8 7 22 -15
- 1
