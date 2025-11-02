Resultados y clasificación de la 10ª fecha de la Serie A
Resultados de los partidos de la 10ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y...
Resultados de los partidos de la 10ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Sábado:
Udinese 1 Zaniolo (40)
Atalanta 0
Nápoles 0
Como 0
Cremonese 1 Vardy (83)
Juventus 2 Kostic (2), Cambiaso (68)
- Domingo:
Hellas Verona 1 Santana do Nascimento (40)
Inter 2 Zielinski (16), Frese (90+4 en contra)
(14.00 GMT) Torino
Pisa
Fiorentina
Lecce
(17.00 GMT) Parma
Bolonia
(19.45 GMT) Milan
Roma
- Lunes:
(17.30 GMT) Sassuolo
Génova
(19.45 GMT) Lazio
Cagliari
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Nápoles 22 10 7 1 2 16 8 8
2. Roma 21 9 7 0 2 10 4 6
3. Inter 21 10 7 0 3 24 12 12
4. Milan 18 9 5 3 1 14 7 7
5. Juventus 18 10 5 3 2 14 10 4
6. Como 17 10 4 5 1 12 6 6
7. Bolonia 15 9 4 3 2 13 7 6
8. Udinese 15 10 4 3 3 12 15 -3
9. Cremonese 14 10 3 5 2 12 12 0
10. Sassuolo 13 9 4 1 4 10 10 0
11. Atalanta 13 10 2 7 1 13 8 5
12. Lazio 12 9 3 3 3 11 7 4
13. Torino 12 9 3 3 3 8 14 -6
14. Cagliari 9 9 2 3 4 9 12 -3
15. Parma 7 9 1 4 4 4 9 -5
16. Lecce 6 9 1 3 5 7 14 -7
17. Pisa 5 9 0 5 4 5 12 -7
18. Hellas Verona 5 10 0 5 5 6 16 -10
19. Fiorentina 4 9 0 4 5 7 15 -8
20. Génova 3 9 0 3 6 4 13 -9
