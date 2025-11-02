Resultados y clasificación de la 10ª fecha de la Serie A

Resultados de los partidos de la 10ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Udinese 1 Zaniolo (40)

Atalanta 0

Nápoles 0

Como 0

Cremonese 1 Vardy (83)

Juventus 2 Kostic (2), Cambiaso (68)

- Domingo:

Hellas Verona 1 Santana do Nascimento (40)

Inter 2 Zielinski (16), Frese (90+4 en contra)

(14.00 GMT) Torino

Pisa

Fiorentina

Lecce

(17.00 GMT) Parma

Bolonia

(19.45 GMT) Milan

Roma

- Lunes:

(17.30 GMT) Sassuolo

Génova

(19.45 GMT) Lazio

Cagliari

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Nápoles 22 10 7 1 2 16 8 8

2. Roma 21 9 7 0 2 10 4 6

3. Inter 21 10 7 0 3 24 12 12

4. Milan 18 9 5 3 1 14 7 7

5. Juventus 18 10 5 3 2 14 10 4

6. Como 17 10 4 5 1 12 6 6

7. Bolonia 15 9 4 3 2 13 7 6

8. Udinese 15 10 4 3 3 12 15 -3

9. Cremonese 14 10 3 5 2 12 12 0

10. Sassuolo 13 9 4 1 4 10 10 0

11. Atalanta 13 10 2 7 1 13 8 5

12. Lazio 12 9 3 3 3 11 7 4

13. Torino 12 9 3 3 3 8 14 -6

14. Cagliari 9 9 2 3 4 9 12 -3

15. Parma 7 9 1 4 4 4 9 -5

16. Lecce 6 9 1 3 5 7 14 -7

17. Pisa 5 9 0 5 4 5 12 -7

18. Hellas Verona 5 10 0 5 5 6 16 -10

19. Fiorentina 4 9 0 4 5 7 15 -8

20. Génova 3 9 0 3 6 4 13 -9

