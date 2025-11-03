LA NACION

Resultados y clasificación de la 10ª fecha de la Serie A

Resultados de los partidos de la 10ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y...

Resultados de los partidos de la 10ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Udinese 1 Zaniolo (40)

Atalanta 0

Nápoles 0

Como 0

Cremonese 1 Vardy (83)

Juventus 2 Kostic (2), Cambiaso (68)

- Domingo:

Hellas Verona 1 Santana do Nascimento (40)

Inter 2 Zielinski (16), Frese (90+4 en contra)

Torino 2 Simeone (42), Adams (45+3)

Pisa 2 Moreo (13, 29 de penal)

Fiorentina 0

Lecce 1 Berisha (23)

Parma 1 Bernabé (1)

Bolonia 3 Castro (17, 68), Miranda (90+2)

Milan 1 Pavlovic (39)

Roma 0

- Lunes:

Sassuolo 1 Berardi (47)

Génova 2 Malinovskyi (18), Østigård (90+3)

Lazio 2 Isaksen (65), Zaccagni (90+1)

Cagliari 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Nápoles 22 10 7 1 2 16 8 8

2. Inter 21 10 7 0 3 24 12 12

3. Milan 21 10 6 3 1 15 7 8

4. Roma 21 10 7 0 3 10 5 5

5. Bolonia 18 10 5 3 2 16 8 8

6. Juventus 18 10 5 3 2 14 10 4

7. Como 17 10 4 5 1 12 6 6

8. Lazio 15 10 4 3 3 13 7 6

9. Udinese 15 10 4 3 3 12 15 -3

10. Cremonese 14 10 3 5 2 12 12 0

11. Atalanta 13 10 2 7 1 13 8 5

12. Sassuolo 13 10 4 1 5 11 12 -1

13. Torino 13 10 3 4 3 10 16 -6

14. Cagliari 9 10 2 3 5 9 14 -5

15. Lecce 9 10 2 3 5 8 14 -6

16. Parma 7 10 1 4 5 5 12 -7

17. Pisa 6 10 0 6 4 7 14 -7

18. Génova 6 10 1 3 6 6 14 -8

19. Hellas Verona 5 10 0 5 5 6 16 -10

20. Fiorentina 4 10 0 4 6 7 16 -9

