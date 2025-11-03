Resultados y clasificación de la 10ª fecha de la Serie A
Resultados de los partidos de la 10ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y...
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 10ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Sábado:
Udinese 1 Zaniolo (40)
Atalanta 0
Nápoles 0
Como 0
Cremonese 1 Vardy (83)
Juventus 2 Kostic (2), Cambiaso (68)
- Domingo:
Hellas Verona 1 Santana do Nascimento (40)
Inter 2 Zielinski (16), Frese (90+4 en contra)
Torino 2 Simeone (42), Adams (45+3)
Pisa 2 Moreo (13, 29 de penal)
Fiorentina 0
Lecce 1 Berisha (23)
Parma 1 Bernabé (1)
Bolonia 3 Castro (17, 68), Miranda (90+2)
Milan 1 Pavlovic (39)
Roma 0
- Lunes:
Sassuolo 1 Berardi (47)
Génova 2 Malinovskyi (18), Østigård (90+3)
Lazio 2 Isaksen (65), Zaccagni (90+1)
Cagliari 0
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Nápoles 22 10 7 1 2 16 8 8
2. Inter 21 10 7 0 3 24 12 12
3. Milan 21 10 6 3 1 15 7 8
4. Roma 21 10 7 0 3 10 5 5
5. Bolonia 18 10 5 3 2 16 8 8
6. Juventus 18 10 5 3 2 14 10 4
7. Como 17 10 4 5 1 12 6 6
8. Lazio 15 10 4 3 3 13 7 6
9. Udinese 15 10 4 3 3 12 15 -3
10. Cremonese 14 10 3 5 2 12 12 0
11. Atalanta 13 10 2 7 1 13 8 5
12. Sassuolo 13 10 4 1 5 11 12 -1
13. Torino 13 10 3 4 3 10 16 -6
14. Cagliari 9 10 2 3 5 9 14 -5
15. Lecce 9 10 2 3 5 8 14 -6
16. Parma 7 10 1 4 5 5 12 -7
17. Pisa 6 10 0 6 4 7 14 -7
18. Génova 6 10 1 3 6 6 14 -8
19. Hellas Verona 5 10 0 5 5 6 16 -10
20. Fiorentina 4 10 0 4 6 7 16 -9
