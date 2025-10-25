Resultados y clasificación de la 10ª jornada de La Liga
Resultados de los partidos de la 10ª jornada del campeonato de fútbol de España y...
Resultados de los partidos de la 10ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Real Sociedad 2 Oyarzabal (19 de penal, 36)
Sevilla 1 Gudelj (30)
- Sábado:
Girona 3 Stuani (64 de penal, 90 de penal), Ounahi (83)
Oviedo 3 Viñas (38 de penal), Rondón (58), Carmo (90+7)
(14h15 GMT) Espanyol
Elche
(16h30 GMT) Athletic
Getafe
(19h00 GMT) Valencia
Villarreal
- Domingo:
(13h00 GMT) Mallorca
Levante
(15h15 GMT) Real Madrid
Barcelona
(17h30 GMT) Osasuna
Celta
(20h00 GMT) Rayo
Alavés
- Lunes:
(20h00 GMT) Betis
Atlético de Madrid
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Real Madrid 24 9 8 0 1 20 9 11
2. Barcelona 22 9 7 1 1 24 10 14
3. Villarreal 17 9 5 2 2 16 10 6
4. Atlético de Madrid 16 9 4 4 1 16 10 6
5. Betis 16 9 4 4 1 15 10 5
6. Espanyol 15 9 4 3 2 13 11 2
7. Elche 14 9 3 5 1 11 9 2
8. Athletic 14 9 4 2 3 9 9 0
9. Sevilla 13 10 4 1 5 17 16 1
10. Alavés 12 9 3 3 3 9 8 1
11. Rayo 11 9 3 2 4 11 10 1
12. Getafe 11 9 3 2 4 9 12 -3
13. Osasuna 10 9 3 1 5 7 9 -2
14. Real Sociedad 9 10 2 3 5 10 14 -4
15. Valencia 9 9 2 3 4 10 14 -4
16. Levante 8 9 2 2 5 13 17 -4
17. Mallorca 8 9 2 2 5 10 14 -4
18. Celta 7 9 0 7 2 8 11 -3
19. Oviedo 7 10 2 1 7 7 19 -12
20. Girona 7 10 1 4 5 9 22 -13
