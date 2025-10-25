Resultados y clasificación de la 10ª jornada de La Liga

Resultados de los partidos de la 10ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Real Sociedad 2 Oyarzabal (19 de penal, 36)

Sevilla 1 Gudelj (30)

- Sábado:

Girona 3 Stuani (64 de penal, 90 de penal), Ounahi (83)

Oviedo 3 Viñas (38 de penal), Rondón (58), Carmo (90+7)

(14h15 GMT) Espanyol

Elche

(16h30 GMT) Athletic

Getafe

(19h00 GMT) Valencia

Villarreal

- Domingo:

(13h00 GMT) Mallorca

Levante

(15h15 GMT) Real Madrid

Barcelona

(17h30 GMT) Osasuna

Celta

(20h00 GMT) Rayo

Alavés

- Lunes:

(20h00 GMT) Betis

Atlético de Madrid

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Real Madrid 24 9 8 0 1 20 9 11

2. Barcelona 22 9 7 1 1 24 10 14

3. Villarreal 17 9 5 2 2 16 10 6

4. Atlético de Madrid 16 9 4 4 1 16 10 6

5. Betis 16 9 4 4 1 15 10 5

6. Espanyol 15 9 4 3 2 13 11 2

7. Elche 14 9 3 5 1 11 9 2

8. Athletic 14 9 4 2 3 9 9 0

9. Sevilla 13 10 4 1 5 17 16 1

10. Alavés 12 9 3 3 3 9 8 1

11. Rayo 11 9 3 2 4 11 10 1

12. Getafe 11 9 3 2 4 9 12 -3

13. Osasuna 10 9 3 1 5 7 9 -2

14. Real Sociedad 9 10 2 3 5 10 14 -4

15. Valencia 9 9 2 3 4 10 14 -4

16. Levante 8 9 2 2 5 13 17 -4

17. Mallorca 8 9 2 2 5 10 14 -4

18. Celta 7 9 0 7 2 8 11 -3

19. Oviedo 7 10 2 1 7 7 19 -12

20. Girona 7 10 1 4 5 9 22 -13

./bds/dr