Resultados y clasificación de la 10ª jornada de La Liga

Resultados de los partidos de la décima jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Real Sociedad 2 Oyarzabal (19 de penal, 36)
Sevilla 1 Gudelj (30)
- Sábado:
Girona 3 Stuani (64 de penal, 90 de penal), Ounahi (83)
Oviedo 3 Viñas (38 de penal), Rondón (58), Carmo (90+7)
Espanyol 1 Romero (47)
Elche 0
Athletic 0
Getafe 1 Mayoral (75)
Valencia 0
Villarreal 2 Gerard (45 de penal), Comesaña (57)
- Domingo:
Mallorca 1 Maffeo (79)
Levante 1 Etta Eyong (22)
Real Madrid 2 Mbappé (22), Bellingham (43)
Barcelona 1 Fermín López (38)
(17h30 GMT) Osasuna
Celta
(20h00 GMT) Rayo
Alavés
- Lunes:
(20h00 GMT) Betis
Atlético de Madrid
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Real Madrid 27 10 9 0 1 22 10 12
2. Barcelona 22 10 7 1 2 25 12 13
3. Villarreal 20 10 6 2 2 18 10 8
4. Espanyol 18 10 5 3 2 14 11 3
5. Atlético de Madrid 16 9 4 4 1 16 10 6
6. Betis 16 9 4 4 1 15 10 5
7. Elche 14 10 3 5 2 11 10 1
8. Athletic 14 10 4 2 4 9 10 -1
9. Getafe 14 10 4 2 4 10 12 -2
10. Sevilla 13 10 4 1 5 17 16 1
11. Alavés 12 9 3 3 3 9 8 1
12. Rayo 11 9 3 2 4 11 10 1
13. Osasuna 10 9 3 1 5 7 9 -2
14. Levante 9 10 2 3 5 14 18 -4
15. Mallorca 9 10 2 3 5 11 15 -4
16. Real Sociedad 9 10 2 3 5 10 14 -4
17. Valencia 9 10 2 3 5 10 16 -6
18. Celta 7 9 0 7 2 8 11 -3
19. Oviedo 7 10 2 1 7 7 19 -12
20. Girona 7 10 1 4 5 9 22 -13
