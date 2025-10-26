Resultados y clasificación de la 10ª jornada de La Liga

LA NACION

Resultados de los partidos de la décima jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Real Sociedad 2 Oyarzabal (19 de penal, 36)

Sevilla 1 Gudelj (30)

- Sábado:

Girona 3 Stuani (64 de penal, 90 de penal), Ounahi (83)

Oviedo 3 Viñas (38 de penal), Rondón (58), Carmo (90+7)

Espanyol 1 Romero (47)

Elche 0

Athletic 0

Getafe 1 Mayoral (75)

Valencia 0

Villarreal 2 Gerard (45 de penal), Comesaña (57)

- Domingo:

Mallorca 1 Maffeo (79)

Levante 1 Etta Eyong (22)

Real Madrid 2 Mbappé (22), Bellingham (43)

Barcelona 1 Fermín López (38)

(17h30 GMT) Osasuna

Celta

(20h00 GMT) Rayo

Alavés

- Lunes:

(20h00 GMT) Betis

Atlético de Madrid

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Real Madrid 27 10 9 0 1 22 10 12

2. Barcelona 22 10 7 1 2 25 12 13

3. Villarreal 20 10 6 2 2 18 10 8

4. Espanyol 18 10 5 3 2 14 11 3

5. Atlético de Madrid 16 9 4 4 1 16 10 6

6. Betis 16 9 4 4 1 15 10 5

7. Elche 14 10 3 5 2 11 10 1

8. Athletic 14 10 4 2 4 9 10 -1

9. Getafe 14 10 4 2 4 10 12 -2

10. Sevilla 13 10 4 1 5 17 16 1

11. Alavés 12 9 3 3 3 9 8 1

12. Rayo 11 9 3 2 4 11 10 1

13. Osasuna 10 9 3 1 5 7 9 -2

14. Levante 9 10 2 3 5 14 18 -4

15. Mallorca 9 10 2 3 5 11 15 -4

16. Real Sociedad 9 10 2 3 5 10 14 -4

17. Valencia 9 10 2 3 5 10 16 -6

18. Celta 7 9 0 7 2 8 11 -3

19. Oviedo 7 10 2 1 7 7 19 -12

20. Girona 7 10 1 4 5 9 22 -13

