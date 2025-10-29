LA NACION

Resultados y clasificación de la 10ª jornada de la Ligue 1

Resultados de los partidos de la 10ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Resultados y clasificación de la 10ª jornada de la Ligue 1
Resultados y clasificación de la 10ª jornada de la Ligue 1

Resultados de los partidos de la 10ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés, y tabla de clasificación:

- Miércoles:

Metz 2 Hein (87 de penal, 90+1)

Lens 0

Niza 2 Diop (29 de penal), Jansson (87)

Lille 0

Le Havre 1 Sangante (73)

Brest 0

Lorient 1 Igor Silva (51)

París SG 1 Nuno Mendes (49)

En juego:

Toulouse

Rennes

Estrasburgo

Auxerre

Nantes

Mónaco

París FC

Lyon

Marsella

Angers

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. París SG 21 10 6 3 1 20 9 11

2. Lens 19 10 6 1 3 14 10 4

3. Marsella 18 9 6 0 3 22 9 13

4. Lyon 18 9 6 0 3 13 9 4

5. Lille 17 10 5 2 3 22 13 9

6. Mónaco 17 9 5 2 2 18 13 5

7. Niza 17 10 5 2 3 16 15 1

8. Estrasburgo 16 9 5 1 3 18 12 6

9. Toulouse 13 9 4 1 4 15 13 2

10. Le Havre 12 10 3 3 4 12 16 -4

11. Rennes 11 9 2 5 2 12 14 -2

12. París FC 10 9 3 1 5 14 17 -3

13. Nantes 9 9 2 3 4 7 10 -3

14. Brest 9 10 2 3 5 14 18 -4

15. Angers 9 9 2 3 4 6 12 -6

16. Lorient 9 10 2 3 5 13 22 -9

17. Auxerre 7 9 2 1 6 7 13 -6

18. Metz 5 10 1 2 7 8 26 -18

./bds/dr

LA NACION
Más leídas
  1. Una nueva automotriz desembarca en la Argentina y sortea una unidad de su primer auto
    1

    Una nueva automotriz desembarca en la Argentina y sortea una unidad de su primer auto

  2. La Argentina aceptó entregar chats de funcionarios y exfuncionarios por el caso YPF
    2

    La Argentina aceptó a cooperar para que funcionarios y exfuncionarios entreguen chats por el caso YPF

  3. La Justicia ordenó ampliar la cobertura de medicamentos al 100% en todo el país y la obra social apeló: qué implica lo que se resolvió
    3

    La Justicia le ordenó al PAMI restituir la cobertura de medicamentos al 100% en todo el país y la obra social apeló: qué implica lo que se resolvió

  4. Imágenes dantescas en un escenario de guerra y pánico a más episodios sangrientos
    4

    Río de Janeiro: imágenes dantescas en un escenario de guerra y pánico a más episodios sangrientos

Cargando banners ...