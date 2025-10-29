Resultados y clasificación de la 10ª jornada de la Ligue 1
Resultados de los partidos de la 10ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés...
Resultados de los partidos de la 10ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés, y tabla de clasificación:
- Miércoles:
Metz 2 Hein (87 de penal, 90+1)
Lens 0
Niza 2 Diop (29 de penal), Jansson (87)
Lille 0
Le Havre 1 Sangante (73)
Brest 0
Lorient 1 Igor Silva (51)
París SG 1 Nuno Mendes (49)
En juego:
Toulouse
Rennes
Estrasburgo
Auxerre
Nantes
Mónaco
París FC
Lyon
Marsella
Angers
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. París SG 21 10 6 3 1 20 9 11
2. Lens 19 10 6 1 3 14 10 4
3. Marsella 18 9 6 0 3 22 9 13
4. Lyon 18 9 6 0 3 13 9 4
5. Lille 17 10 5 2 3 22 13 9
6. Mónaco 17 9 5 2 2 18 13 5
7. Niza 17 10 5 2 3 16 15 1
8. Estrasburgo 16 9 5 1 3 18 12 6
9. Toulouse 13 9 4 1 4 15 13 2
10. Le Havre 12 10 3 3 4 12 16 -4
11. Rennes 11 9 2 5 2 12 14 -2
12. París FC 10 9 3 1 5 14 17 -3
13. Nantes 9 9 2 3 4 7 10 -3
14. Brest 9 10 2 3 5 14 18 -4
15. Angers 9 9 2 3 4 6 12 -6
16. Lorient 9 10 2 3 5 13 22 -9
17. Auxerre 7 9 2 1 6 7 13 -6
18. Metz 5 10 1 2 7 8 26 -18
