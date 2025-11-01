Resultados y clasificación de la 10ª jornada de la Premier League
Resultados de los partidos de la 10ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y...
- Sábado:
Brighton 3 Welbeck (11), Gomez (64, 70)
Leeds 0
Burnley 0
Arsenal 2 Gyökeres (14), Rice (35)
Crystal Palace 2 Mateta (30), Collins (51 en contra)
Brentford 0
Fulham 3 Sessegnon (9), Wilson (62), Mosquera (75 en contra)
Wolverhampton 0
Nottingham 2 Gibbs-White (48), Savona (50)
Manchester United 2 Casemiro (34), Diallo (81)
(17h30 GMT) Tottenham
Chelsea
(20h00 GMT) Liverpool
Aston Villa
- Domingo:
(14h00 GMT) West Ham
Newcastle
(16h30 GMT) Manchester City
AFC Bournemouth
- Lunes:
(20h00 GMT) Sunderland
Everton
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Arsenal 25 10 8 1 1 18 3 15
2. AFC Bournemouth 18 9 5 3 1 16 11 5
3. Tottenham 17 9 5 2 2 17 7 10
4. Sunderland 17 9 5 2 2 11 7 4
5. Manchester United 17 10 5 2 3 17 16 1
6. Manchester City 16 9 5 1 3 17 7 10
7. Crystal Palace 16 10 4 4 2 14 9 5
8. Brighton 15 10 4 3 3 17 15 2
9. Liverpool 15 9 5 0 4 16 14 2
10. Aston Villa 15 9 4 3 2 9 8 1
11. Chelsea 14 9 4 2 3 17 11 6
12. Brentford 13 10 4 1 5 14 16 -2
13. Newcastle 12 9 3 3 3 9 8 1
14. Fulham 11 10 3 2 5 12 14 -2
15. Everton 11 9 3 2 4 9 12 -3
16. Leeds 11 10 3 2 5 9 17 -8
17. Burnley 10 10 3 1 6 12 19 -7
18. Nottingham 6 10 1 3 6 7 19 -12
19. West Ham 4 9 1 1 7 7 20 -13
20. Wolverhampton 2 10 0 2 8 7 22 -15
