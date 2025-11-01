Resultados y clasificación de la 10ª jornada de la Premier League

Resultados de los partidos de la 10ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Brighton 3 Welbeck (11), Gomez (64, 70)

Leeds 0

Burnley 0

Arsenal 2 Gyökeres (14), Rice (35)

Crystal Palace 2 Mateta (30), Collins (51 en contra)

Brentford 0

Fulham 3 Sessegnon (9), Wilson (62), Mosquera (75 en contra)

Wolverhampton 0

Nottingham 2 Gibbs-White (48), Savona (50)

Manchester United 2 Casemiro (34), Diallo (81)

(17h30 GMT) Tottenham

Chelsea

(20h00 GMT) Liverpool

Aston Villa

- Domingo:

(14h00 GMT) West Ham

Newcastle

(16h30 GMT) Manchester City

AFC Bournemouth

- Lunes:

(20h00 GMT) Sunderland

Everton

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Arsenal 25 10 8 1 1 18 3 15

2. AFC Bournemouth 18 9 5 3 1 16 11 5

3. Tottenham 17 9 5 2 2 17 7 10

4. Sunderland 17 9 5 2 2 11 7 4

5. Manchester United 17 10 5 2 3 17 16 1

6. Manchester City 16 9 5 1 3 17 7 10

7. Crystal Palace 16 10 4 4 2 14 9 5

8. Brighton 15 10 4 3 3 17 15 2

9. Liverpool 15 9 5 0 4 16 14 2

10. Aston Villa 15 9 4 3 2 9 8 1

11. Chelsea 14 9 4 2 3 17 11 6

12. Brentford 13 10 4 1 5 14 16 -2

13. Newcastle 12 9 3 3 3 9 8 1

14. Fulham 11 10 3 2 5 12 14 -2

15. Everton 11 9 3 2 4 9 12 -3

16. Leeds 11 10 3 2 5 9 17 -8

17. Burnley 10 10 3 1 6 12 19 -7

18. Nottingham 6 10 1 3 6 7 19 -12

19. West Ham 4 9 1 1 7 7 20 -13

20. Wolverhampton 2 10 0 2 8 7 22 -15

bds/dam/