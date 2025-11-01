LA NACION

Resultados y clasificación de la 10ª jornada de la Serie A

Resultados de los partidos de la 10ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Resultados y clasificación de la 10ª jornada de la Serie A
Resultados y clasificación de la 10ª jornada de la Serie A

Resultados de los partidos de la 10ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Udinese 1 Zaniolo (40)

Atalanta 0

Nápoles 0

Como 0

(19.45 GMT) Cremonese

Juventus

- Domingo:

(11.30 GMT) Hellas Verona

Inter

(14.00 GMT) Torino

Pisa

Fiorentina

Lecce

(17.00 GMT) Parma

Bolonia

(19.45 GMT) Milan

Roma

- Lunes:

(17.30 GMT) Sassuolo

Génova

(19.45 GMT) Lazio

Cagliari

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Nápoles 22 10 7 1 2 16 8 8

2. Roma 21 9 7 0 2 10 4 6

3. Inter 18 9 6 0 3 22 11 11

4. Milan 18 9 5 3 1 14 7 7

5. Como 17 10 4 5 1 12 6 6

6. Bolonia 15 9 4 3 2 13 7 6

7. Juventus 15 9 4 3 2 12 9 3

8. Udinese 15 10 4 3 3 12 15 -3

9. Cremonese 14 9 3 5 1 11 10 1

10. Sassuolo 13 9 4 1 4 10 10 0

11. Atalanta 13 10 2 7 1 13 8 5

12. Lazio 12 9 3 3 3 11 7 4

13. Torino 12 9 3 3 3 8 14 -6

14. Cagliari 9 9 2 3 4 9 12 -3

15. Parma 7 9 1 4 4 4 9 -5

16. Lecce 6 9 1 3 5 7 14 -7

17. Pisa 5 9 0 5 4 5 12 -7

18. Hellas Verona 5 9 0 5 4 5 14 -9

19. Fiorentina 4 9 0 4 5 7 15 -8

20. Génova 3 9 0 3 6 4 13 -9

./bds/dr

LA NACION
Más leídas
  1. El calendario completo de Anses en noviembre 2025
    1

    Cuándo cobro Anses: el calendario completo de noviembre 2025

  2. Una banda de ladrones colombianos, detrás del robo en el departamento del procurador general adjunto de la Ciudad
    2

    Una banda de ladrones colombianos, detrás del robo en el departamento del procurador general adjunto de la Ciudad

  3. Volvió para ofrecer su corazón: Pelón Stirling, un sentimiento de alma que conmueve al polo
    3

    Pelón Stirling, un sentimiento de alma que conmueve al polo: “Quería estar cerca de la familia Laulhé, de Beltrán”

  4. El nuevo jefe de Gabinete que conoció a Milei en el lugar menos pensado y se consolidó bajo el ala de Karina
    4

    Manuel Adorni, el nuevo jefe de Gabinete que conoció a Milei en el lugar menos pensado y se consolidó bajo el ala de “El Jefe”

Cargando banners ...