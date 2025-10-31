Resultados y clasificación de la 11ª fecha de La Liga
Resultados de los partidos de la 11ª jornada de La Liga y...
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 11ª jornada de LaLiga y tabla de clasificación:
- Viernes:
Getafe 2 Martín (72), Mayoral (86)
Girona 1 Stuani (90+4 de penal)
- Sábado:
(13h00 GMT) Villarreal
Rayo
(15h15 GMT) Atlético de Madrid
Sevilla
(17h30 GMT) Real Sociedad
Athletic
(20h00 GMT) Real Madrid
Valencia
- Domingo:
(13h00 GMT) Levante
Celta
(15h15 GMT) Alavés
Espanyol
(17h30 GMT) Barcelona
Elche
(20h00 GMT) Betis
Mallorca
- Lunes:
(20h00 GMT) Real Oviedo
Osasuna
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Real Madrid 27 10 9 0 1 22 10 12
2. Barcelona 22 10 7 1 2 25 12 13
3. Villarreal 20 10 6 2 2 18 10 8
4. Atlético de Madrid 19 10 5 4 1 18 10 8
5. Espanyol 18 10 5 3 2 14 11 3
6. Getafe 17 11 5 2 4 12 13 -1
7. Betis 16 10 4 4 2 15 12 3
8. Rayo 14 10 4 2 4 12 10 2
9. Elche 14 10 3 5 2 11 10 1
10. Athletic 14 10 4 2 4 9 10 -1
11. Sevilla 13 10 4 1 5 17 16 1
12. Alavés 12 10 3 3 4 9 9 0
13. Celta 10 10 1 7 2 11 13 -2
14. Osasuna 10 10 3 1 6 9 12 -3
15. Levante 9 10 2 3 5 14 18 -4
16. Mallorca 9 10 2 3 5 11 15 -4
17. Real Sociedad 9 10 2 3 5 10 14 -4
18. Valencia 9 10 2 3 5 10 16 -6
19. Real Oviedo 7 10 2 1 7 7 19 -12
20. Girona 7 11 1 4 6 10 24 -14
bds/dam/
- 1
Martín Lousteau se quedó con la banca que se disputaba con LLA en la ciudad
- 2
Joaquín Panichelli, a fuerza de goles, aparece en el radar de Barcelona para el próximo mercado
- 3
Quién es Meri Deal, la cantante uruguaya que fue vista a los besos con Franco Colapinto
- 4
Juguetes: favorecen la importación y los fabricantes locales lo aceptan