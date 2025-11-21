Resultados y clasificación de la 11ª jornada de la Bundesliga

Resultados de los partidos de la 11ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Maguncia 1 Da Costa (76)

Hoffenheim 1 Schjølberg Hanche-Olsen (9 en contra)

- Sábado:

(14:30 GMT) Wolfsburgo

Bayer Leverkusen

Bayern Múnich

Friburgo

Borussia Dortmund

Stuttgart

Heidenheim

Borussia Mönchengladbach

Augsburgo

Hamburgo

(17:30 GMT) Colonia

Eintracht Fráncfort

- Domingo:

(14:30 GMT) RB Leipzig

Werder Bremen

(16:30 GMT) St Pauli

Unión Berlín

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Múnich 28 10 9 1 0 35 6 29

2. RB Leipzig 22 10 7 1 2 20 13 7

3. Borussia Dortmund 21 10 6 3 1 16 7 9

4. Stuttgart 21 10 7 0 3 17 12 5

5. Bayer Leverkusen 20 10 6 2 2 24 14 10

6. Hoffenheim 20 11 6 2 3 22 17 5

7. Eintracht Fráncfort 17 10 5 2 3 23 19 4

8. Werder Bremen 15 10 4 3 3 15 18 -3

9. Colonia 14 10 4 2 4 17 15 2

10. Friburgo 13 10 3 4 3 13 14 -1

11. Unión Berlín 12 10 3 3 4 13 17 -4

12. Borussia Mönchengladbach 9 10 2 3 5 13 19 -6

13. Hamburgo 9 10 2 3 5 9 16 -7

14. Wolfsburgo 8 10 2 2 6 12 18 -6

15. Augsburgo 7 10 2 1 7 14 24 -10

16. St Pauli 7 10 2 1 7 9 20 -11

17. Maguncia 6 11 1 3 7 11 19 -8

18. Heidenheim 5 10 1 2 7 8 23 -15

./bds/dr