Resultados y clasificación de la 11ª jornada de la Bundesliga
Resultados de los partidos de la 11ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Maguncia 1 Da Costa (76)
Hoffenheim 1 Schjølberg Hanche-Olsen (9 en contra)
- Sábado:
(14:30 GMT) Wolfsburgo
Bayer Leverkusen
Bayern Múnich
Friburgo
Borussia Dortmund
Stuttgart
Heidenheim
Borussia Mönchengladbach
Augsburgo
Hamburgo
(17:30 GMT) Colonia
Eintracht Fráncfort
- Domingo:
(14:30 GMT) RB Leipzig
Werder Bremen
(16:30 GMT) St Pauli
Unión Berlín
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Bayern Múnich 28 10 9 1 0 35 6 29
2. RB Leipzig 22 10 7 1 2 20 13 7
3. Borussia Dortmund 21 10 6 3 1 16 7 9
4. Stuttgart 21 10 7 0 3 17 12 5
5. Bayer Leverkusen 20 10 6 2 2 24 14 10
6. Hoffenheim 20 11 6 2 3 22 17 5
7. Eintracht Fráncfort 17 10 5 2 3 23 19 4
8. Werder Bremen 15 10 4 3 3 15 18 -3
9. Colonia 14 10 4 2 4 17 15 2
10. Friburgo 13 10 3 4 3 13 14 -1
11. Unión Berlín 12 10 3 3 4 13 17 -4
12. Borussia Mönchengladbach 9 10 2 3 5 13 19 -6
13. Hamburgo 9 10 2 3 5 9 16 -7
14. Wolfsburgo 8 10 2 2 6 12 18 -6
15. Augsburgo 7 10 2 1 7 14 24 -10
16. St Pauli 7 10 2 1 7 9 20 -11
17. Maguncia 6 11 1 3 7 11 19 -8
18. Heidenheim 5 10 1 2 7 8 23 -15
