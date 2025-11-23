Resultados y clasificación de la 11ª jornada de la Bundesliga
Resultados de los partidos de la 11ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y...
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 11ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Maguncia 1 Da Costa (76)
Hoffenheim 1 Schjølberg Hanche-Olsen (9 en contra)
- Sábado:
Wolfsburgo 1 Vavro (57)
Bayer Leverkusen 3 Hofmann (9), Tapsoba (24), Tillman (33)
Bayern Múnich 6 Karl (22), Olise (45+2, 84), Upamecano (55), Kane (60), Jackson (78)
Friburgo 2 Suzuki (12), Manzambi (17)
Borussia Dortmund 3 Can (34 de penal), Beier (41), Adeyemi (89)
Stuttgart 3 Undav (47, 70, 90+1)
Heidenheim 0
Borussia Mönchengladbach 3 Diks (45+1 de penal), Tabakovic (55), Machino (76)
Augsburgo 1 Kade (76)
Hamburgo 0
Colonia 3 Kaminski (4), Bülter (83), Waldschmidt (90+4)
Eintracht Fráncfort 4 Theate (39), Dahoud (45+6), Burkardt (59, 63)
- Domingo:
RB Leipzig 2 Ouédraogo (63), Schlager (80)
Werder Bremen 0
St Pauli 0
Unión Berlín 1 Khedira (44)
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Bayern Múnich 31 11 10 1 0 41 8 33
2. RB Leipzig 25 11 8 1 2 22 13 9
3. Bayer Leverkusen 23 11 7 2 2 27 15 12
4. Borussia Dortmund 22 11 6 4 1 19 10 9
5. Stuttgart 22 11 7 1 3 20 15 5
6. Eintracht Fráncfort 20 11 6 2 3 27 22 5
7. Hoffenheim 20 11 6 2 3 22 17 5
8. Unión Berlín 15 11 4 3 4 14 17 -3
9. Werder Bremen 15 11 4 3 4 15 20 -5
10. Colonia 14 11 4 2 5 20 19 1
11. Friburgo 13 11 3 4 4 15 20 -5
12. B. Mönchengladbach 12 11 3 3 5 16 19 -3
13. Augsburgo 10 11 3 1 7 15 24 -9
14. Hamburgo 9 11 2 3 6 9 17 -8
15. Wolfsburgo 8 11 2 2 7 13 21 -8
16. St Pauli 7 11 2 1 8 9 21 -12
17. Maguncia 6 11 1 3 7 11 19 -8
18. Heidenheim 5 11 1 2 8 8 26 -18
./bds/dr
- 1
Max Verstappen ganó en Las Vegas y agiganta su figura en el campeonato de Fórmula 1 por la doble desclasificación de los McLaren
- 2
Una imagen del cometa 3I/ATLAS encendió las alarmas de la comunidad científica al detectar una anomalía
- 3
Solemnidad de Cristo Rey: cuál es su historia y qué oración rezar para pedir su ayuda
- 4
Más allá de los Cuadernos: las historias y las confesiones de los protagonistas del caso durante el juicio