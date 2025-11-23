LA NACION

Resultados y clasificación de la 11ª jornada de la Bundesliga

Resultados de los partidos de la 11ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Resultados y clasificación de la 11ª jornada de la Bundesliga
Resultados y clasificación de la 11ª jornada de la BundesligaBundesliga

Resultados de los partidos de la 11ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Maguncia 1 Da Costa (76)

Hoffenheim 1 Schjølberg Hanche-Olsen (9 en contra)

- Sábado:

Wolfsburgo 1 Vavro (57)

Bayer Leverkusen 3 Hofmann (9), Tapsoba (24), Tillman (33)

Bayern Múnich 6 Karl (22), Olise (45+2, 84), Upamecano (55), Kane (60), Jackson (78)

Friburgo 2 Suzuki (12), Manzambi (17)

Borussia Dortmund 3 Can (34 de penal), Beier (41), Adeyemi (89)

Stuttgart 3 Undav (47, 70, 90+1)

Heidenheim 0

Borussia Mönchengladbach 3 Diks (45+1 de penal), Tabakovic (55), Machino (76)

Augsburgo 1 Kade (76)

Hamburgo 0

Colonia 3 Kaminski (4), Bülter (83), Waldschmidt (90+4)

Eintracht Fráncfort 4 Theate (39), Dahoud (45+6), Burkardt (59, 63)

- Domingo:

RB Leipzig 2 Ouédraogo (63), Schlager (80)

Werder Bremen 0

St Pauli 0

Unión Berlín 1 Khedira (44)

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Múnich 31 11 10 1 0 41 8 33

2. RB Leipzig 25 11 8 1 2 22 13 9

3. Bayer Leverkusen 23 11 7 2 2 27 15 12

4. Borussia Dortmund 22 11 6 4 1 19 10 9

5. Stuttgart 22 11 7 1 3 20 15 5

6. Eintracht Fráncfort 20 11 6 2 3 27 22 5

7. Hoffenheim 20 11 6 2 3 22 17 5

8. Unión Berlín 15 11 4 3 4 14 17 -3

9. Werder Bremen 15 11 4 3 4 15 20 -5

10. Colonia 14 11 4 2 5 20 19 1

11. Friburgo 13 11 3 4 4 15 20 -5

12. B. Mönchengladbach 12 11 3 3 5 16 19 -3

13. Augsburgo 10 11 3 1 7 15 24 -9

14. Hamburgo 9 11 2 3 6 9 17 -8

15. Wolfsburgo 8 11 2 2 7 13 21 -8

16. St Pauli 7 11 2 1 8 9 21 -12

17. Maguncia 6 11 1 3 7 11 19 -8

18. Heidenheim 5 11 1 2 8 8 26 -18

./bds/dr

LA NACION
Más leídas
  1. Verstappen agiganta su figura gracias a "la plancha de la discordia" de los McLaren en Las Vegas
    1

    Max Verstappen ganó en Las Vegas y agiganta su figura en el campeonato de Fórmula 1 por la doble desclasificación de los McLaren

  2. Una imagen del cometa 3I/ATLAS encendió las alarmas al detectar una anomalía
    2

    Una imagen del cometa 3I/ATLAS encendió las alarmas de la comunidad científica al detectar una anomalía

  3. Cuál es su historia y qué oración rezar para pedir su ayuda
    3

    Solemnidad de Cristo Rey: cuál es su historia y qué oración rezar para pedir su ayuda

  4. Las historias y confesiones de los protagonistas del caso de los Cuadernos durante el juicio
    4

    Más allá de los Cuadernos: las historias y las confesiones de los protagonistas del caso durante el juicio

Cargando banners ...