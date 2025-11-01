LA NACION

Resultados y clasificación de la 11ª jornada de la Ligue 1

Resultados de los partidos de la 11ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés.

Resultados de los partidos de la 11ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés, y tabla de clasificación:

- Sábado:

París SG 1 Gonçalo Ramos (90+4)

Niza 0

En juego:

Mónaco

París FC

(20h05 GMT) Auxerre

Marsella

- Domingo:

(14h00 GMT) Rennes

Estrasburgo

(16h15 GMT) Nantes

Metz

Toulouse

Le Havre

Lens

Lorient

Lille

Angers

(19h45 GMT) Brest

Lyon

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. París SG 24 11 7 3 1 21 9 12

2. Mónaco 20 10 6 2 2 23 16 7

3. Marsella 19 10 6 1 3 24 11 13

4. Estrasburgo 19 10 6 1 3 21 12 9

5. Lyon 19 10 6 1 3 16 12 4

6. Lens 19 10 6 1 3 14 10 4

7. Lille 17 10 5 2 3 22 13 9

8. Niza 17 11 5 2 4 16 16 0

9. Toulouse 14 10 4 2 4 17 15 2

10. Rennes 12 10 2 6 2 14 16 -2

11. Le Havre 12 10 3 3 4 12 16 -4

12. París FC 11 10 3 2 5 17 20 -3

13. Angers 10 10 2 4 4 8 14 -6

14. Brest 9 10 2 3 5 14 18 -4

15. Nantes 9 10 2 3 5 10 15 -5

16. Lorient 9 10 2 3 5 13 22 -9

17. Auxerre 7 10 2 1 7 7 16 -9

18. Metz 5 10 1 2 7 8 26 -18

