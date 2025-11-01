Resultados y clasificación de la 11ª jornada de la Ligue 1
Resultados de los partidos de la 11ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés.
Resultados de los partidos de la 11ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés, y tabla de clasificación:
- Sábado:
París SG 1 Gonçalo Ramos (90+4)
Niza 0
En juego:
Mónaco
París FC
(20h05 GMT) Auxerre
Marsella
- Domingo:
(14h00 GMT) Rennes
Estrasburgo
(16h15 GMT) Nantes
Metz
Toulouse
Le Havre
Lens
Lorient
Lille
Angers
(19h45 GMT) Brest
Lyon
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. París SG 24 11 7 3 1 21 9 12
2. Mónaco 20 10 6 2 2 23 16 7
3. Marsella 19 10 6 1 3 24 11 13
4. Estrasburgo 19 10 6 1 3 21 12 9
5. Lyon 19 10 6 1 3 16 12 4
6. Lens 19 10 6 1 3 14 10 4
7. Lille 17 10 5 2 3 22 13 9
8. Niza 17 11 5 2 4 16 16 0
9. Toulouse 14 10 4 2 4 17 15 2
10. Rennes 12 10 2 6 2 14 16 -2
11. Le Havre 12 10 3 3 4 12 16 -4
12. París FC 11 10 3 2 5 17 20 -3
13. Angers 10 10 2 4 4 8 14 -6
14. Brest 9 10 2 3 5 14 18 -4
15. Nantes 9 10 2 3 5 10 15 -5
16. Lorient 9 10 2 3 5 13 22 -9
17. Auxerre 7 10 2 1 7 7 16 -9
18. Metz 5 10 1 2 7 8 26 -18
