Resultados y clasificación de la 11ª jornada de la Ligue 1
Resultados de los partidos de la 11ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés.
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 11ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés, y tabla de clasificación:
- Sábado:
París SG 1 Gonçalo Ramos (90+4)
Niza 0
Mónaco 0
Paris FC 1 Simon (53)
Auxerre 0
Marsella 1 Gomes (30)
- Domingo:
Rennes 4 Lepaul (9, 48, 60), Meïté (35)
Estrasburgo 1 Nanasi (77)
Nantes 0
Metz 2 Abuashvili (82), Diallo (89)
Toulouse 0
Le Havre 0
Lens 3 Edouard (6), Saïd (77), Baidoo (89)
Lorient 0
Lille 1 Correia (45+2)
Angers 0
(19h45 GMT) Brest
Lyon
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. París SG 24 11 7 3 1 21 9 12
2. Marsella 22 11 7 1 3 25 11 14
3. Lens 22 11 7 1 3 17 10 7
4. Lille 20 11 6 2 3 23 13 10
5. Mónaco 20 11 6 2 3 23 17 6
6. Estrasburgo 19 11 6 1 4 22 16 6
7. Lyon 19 10 6 1 3 16 12 4
8. Niza 17 11 5 2 4 16 16 0
9. Toulouse 15 11 4 3 4 17 15 2
10. Rennes 15 11 3 6 2 18 17 1
11. París FC 14 11 4 2 5 18 20 -2
12. Le Havre 13 11 3 4 4 12 16 -4
13. Angers 10 11 2 4 5 8 15 -7
14. Brest 9 10 2 3 5 14 18 -4
15. Nantes 9 11 2 3 6 10 17 -7
16. Lorient 9 11 2 3 6 13 25 -12
17. Metz 8 11 2 2 7 10 26 -16
18. Auxerre 7 11 2 1 8 7 17 -10
./bds/dr
- 1
Juana Tinelli pidió un botón antipánico, denunció que fue amenazada y cuestionó a su padre
- 2
Del domingo de resurrección al viernes de confusión
- 3
Mejora el colesterol: continúa una campaña nacional por un potente alimento
- 4
El plan de Milei y Caputo. Cuáles son las predicciones para la Argentina del “Doctor Catástrofe”