Resultados y clasificación de la 11ª jornada de la Ligue 1

Resultados de los partidos de la 11ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés, y tabla de clasificación:

- Sábado:

París SG 1 Gonçalo Ramos (90+4)

Niza 0

Mónaco 0

Paris FC 1 Simon (53)

Auxerre 0

Marsella 1 Gomes (30)

- Domingo:

Rennes 4 Lepaul (9, 48, 60), Meïté (35)

Estrasburgo 1 Nanasi (77)

Nantes 0

Metz 2 Abuashvili (82), Diallo (89)

Toulouse 0

Le Havre 0

Lens 3 Edouard (6), Saïd (77), Baidoo (89)

Lorient 0

Lille 1 Correia (45+2)

Angers 0

(19h45 GMT) Brest

Lyon

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. París SG 24 11 7 3 1 21 9 12

2. Marsella 22 11 7 1 3 25 11 14

3. Lens 22 11 7 1 3 17 10 7

4. Lille 20 11 6 2 3 23 13 10

5. Mónaco 20 11 6 2 3 23 17 6

6. Estrasburgo 19 11 6 1 4 22 16 6

7. Lyon 19 10 6 1 3 16 12 4

8. Niza 17 11 5 2 4 16 16 0

9. Toulouse 15 11 4 3 4 17 15 2

10. Rennes 15 11 3 6 2 18 17 1

11. París FC 14 11 4 2 5 18 20 -2

12. Le Havre 13 11 3 4 4 12 16 -4

13. Angers 10 11 2 4 5 8 15 -7

14. Brest 9 10 2 3 5 14 18 -4

15. Nantes 9 11 2 3 6 10 17 -7

16. Lorient 9 11 2 3 6 13 25 -12

17. Metz 8 11 2 2 7 10 26 -16

18. Auxerre 7 11 2 1 8 7 17 -10

