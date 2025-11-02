Resultados y clasificación de la 11ª jornada de LA NACION

Resultados de los partidos de la 11ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Getafe 2 Martín (72), Mayoral (86)

Girona 1 Stuani (90+4 de penal)

- Sábado:

Villarreal 4 Gerard (22), Moleiro (56), Comesaña (58), Pérez (65)

Rayo 0

Atlético de Madrid 3 Julián Álvarez (64 de penal), Almada (77), Griezmann (90)

Sevilla 0

Real Sociedad 3 Méndez (38), Guedes (47), Gorrotxategi (90+2)

Athletic 2 Guruzeta (42), Navarro (79)

Real Madrid 4 Mbappé (19 de penal, 31), Bellingham (44), Carreras (82)

Valencia 0

- Domingo:

Levante 1 Arriaga (66)

Celta 2 Mingueza (40), Román (90+1)

Alavés 2 Suárez (5), Boye (40)

Espanyol 1 Robert Fernández (56)

Barcelona 3 Yamal (9), Torres (11), Rashford (61)

Elche 1 Mir (42)

(20h00 GMT) Betis

Mallorca

- Lunes:

(20h00 GMT) Oviedo

Osasuna

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Real Madrid 30 11 10 0 1 26 10 16

2. Barcelona 25 11 8 1 2 28 13 15

3. Villarreal 23 11 7 2 2 22 10 12

4. Atlético de Madrid 22 11 6 4 1 21 10 11

5. Espanyol 18 11 5 3 3 15 13 2

6. Getafe 17 11 5 2 4 12 13 -1

7. Betis 16 10 4 4 2 15 12 3

8. Alavés 15 11 4 3 4 11 10 1

9. Elche 14 11 3 5 3 12 13 -1

10. Rayo 14 11 4 2 5 12 14 -2

11. Athletic 14 11 4 2 5 11 13 -2

12. Celta 13 11 2 7 2 13 14 -1

13. Sevilla 13 11 4 1 6 17 19 -2

14. Real Sociedad 12 11 3 3 5 13 16 -3

15. Osasuna 10 10 3 1 6 9 12 -3

16. Mallorca 9 10 2 3 5 11 15 -4

17. Levante 9 11 2 3 6 15 20 -5

18. Valencia 9 11 2 3 6 10 20 -10

19. Real Oviedo 7 10 2 1 7 7 19 -12

20. Girona 7 11 1 4 6 10 24 -14

./bds/dr