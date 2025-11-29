Resultados y clasificación de la 12ª jornada de la Bundesliga
Resultados de los partidos de la 12ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y...
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 12ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Borussia Mönchengladbach 0
RB Leipzig 0
- Sábado:
Unión Berlín 1 Khedira (43)
Heidenheim 2 Schimmer (90), Schöppner (90+5)
Werder Bremen 1 Friedl (22)
Colonia 1 El Mala (90+1)
Bayern Múnich 3 Guerreiro (44), Díaz (90+3), Jackson (90+6)
St Pauli 1 Hountondji (6)
Hoffenheim 3 Touré (16), Burger (26), Zesiger (45 en contra)
Augsburgo 0
Bayer Leverkusen 1 Kofane (83)
Borussia Dortmund 2 Anselmino (41), Adeyemi (65)
- Domingo:
(14h30 GMT) Hamburgo
Stuttgart
(16h30 GMT) Eintracht Fráncfort
Wolfsburgo
(18h30 GMT) Friburgo
Maguncia
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Bayern Múnich 34 12 11 1 0 44 9 35
2. RB Leipzig 26 12 8 2 2 22 13 9
3. Borussia Dortmund 25 12 7 4 1 21 11 10
4. Bayer Leverkusen 23 12 7 2 3 28 17 11
5. Hoffenheim 23 12 7 2 3 25 17 8
6. Stuttgart 22 11 7 1 3 20 15 5
7. Eintracht Fráncfort 20 11 6 2 3 27 22 5
8. Werder Bremen 16 12 4 4 4 16 21 -5
9. Colonia 15 12 4 3 5 21 20 1
10. Unión Berlín 15 12 4 3 5 15 19 -4
11. Borussia Mönchengladbach 13 12 3 4 5 16 19 -3
12. Friburgo 13 11 3 4 4 15 20 -5
13. Augsburgo 10 12 3 1 8 15 27 -12
14. Hamburgo 9 11 2 3 6 9 17 -8
15. Wolfsburgo 8 11 2 2 7 13 21 -8
16. Heidenheim 8 12 2 2 8 10 27 -17
17. St Pauli 7 12 2 1 9 10 24 -14
18. Maguncia 6 11 1 3 7 11 19 -8
./bds/dr
- 1
El señor de los caballos: la vida marcada por el polo y el turf, la locura por ganar la carrera más importante del mundo
- 2
“Riesgo catastrófico”: temor de productores de un partido bonaerense por el impacto de una obra
- 3
Franco Colapinto terminó último en la clasificación del GP de Qatar: los McLaren de Piastri y Norris, adelante
- 4
Con un gesto rebelde, León XIV marca diferencias con Francisco en su visita a la Mezquita Azul