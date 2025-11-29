LA NACION

Resultados y clasificación de la 12ª jornada de la Bundesliga

Resultados de los partidos de la 12ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y...

Resultados y clasificación de la 12ª jornada de la Bundesliga
Resultados de los partidos de la 12ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Borussia Mönchengladbach 0

RB Leipzig 0

- Sábado:

Unión Berlín 1 Khedira (43)

Heidenheim 2 Schimmer (90), Schöppner (90+5)

Werder Bremen 1 Friedl (22)

Colonia 1 El Mala (90+1)

Bayern Múnich 3 Guerreiro (44), Díaz (90+3), Jackson (90+6)

St Pauli 1 Hountondji (6)

Hoffenheim 3 Touré (16), Burger (26), Zesiger (45 en contra)

Augsburgo 0

Bayer Leverkusen 1 Kofane (83)

Borussia Dortmund 2 Anselmino (41), Adeyemi (65)

- Domingo:

(14h30 GMT) Hamburgo

Stuttgart

(16h30 GMT) Eintracht Fráncfort

Wolfsburgo

(18h30 GMT) Friburgo

Maguncia

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Múnich 34 12 11 1 0 44 9 35

2. RB Leipzig 26 12 8 2 2 22 13 9

3. Borussia Dortmund 25 12 7 4 1 21 11 10

4. Bayer Leverkusen 23 12 7 2 3 28 17 11

5. Hoffenheim 23 12 7 2 3 25 17 8

6. Stuttgart 22 11 7 1 3 20 15 5

7. Eintracht Fráncfort 20 11 6 2 3 27 22 5

8. Werder Bremen 16 12 4 4 4 16 21 -5

9. Colonia 15 12 4 3 5 21 20 1

10. Unión Berlín 15 12 4 3 5 15 19 -4

11. Borussia Mönchengladbach 13 12 3 4 5 16 19 -3

12. Friburgo 13 11 3 4 4 15 20 -5

13. Augsburgo 10 12 3 1 8 15 27 -12

14. Hamburgo 9 11 2 3 6 9 17 -8

15. Wolfsburgo 8 11 2 2 7 13 21 -8

16. Heidenheim 8 12 2 2 8 10 27 -17

17. St Pauli 7 12 2 1 9 10 24 -14

18. Maguncia 6 11 1 3 7 11 19 -8

