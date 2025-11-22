LA NACION

Resultados y clasificación de la 12ª jornada de la Premier League

Resultados de los partidos de la 12ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y...

Resultados y clasificación de la 12ª jornada de la Premier League
Resultados y clasificación de la 12ª jornada de la Premier League

Resultados de los partidos de la 12ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Burnley 0

Chelsea 2 Neto (37), Enzo Fernández (88)

Fulham 1 Raúl Jiménez (84)

Sunderland 0

Bournemouth 2 Tavernier (69 de penal), Ünal (81)

West Ham 2 Wilson (12, 35)

Liverpool 0

Nottingham 3 Murillo (33), Savona (46), Gibbs-White (78)

Wolverhampton 0

Crystal Palace 2 Daniel Muñoz (63), Pino (69)

Brighton 2 Welbeck (71), Hinshelwood (84)

Brentford 1 Thiago (29 de penal)

Newcastle 2 Barnes (63, 70)

Manchester City 1 Ruben Dias (68)

- Domingo:

(14h00 GMT) Leeds

Aston Villa

(16h30 GMT) Arsenal

Tottenham

- Lunes:

(20h00 GMT) Manchester United

Everton

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Arsenal 26 11 8 2 1 20 5 15

2. Chelsea 23 12 7 2 3 23 11 12

3. Manchester City 22 12 7 1 4 24 10 14

4. Crystal Palace 20 12 5 5 2 16 9 7

5. Brighton 19 12 5 4 3 19 16 3

6. Sunderland 19 12 5 4 3 14 11 3

7. Bournemouth 19 12 5 4 3 19 20 -1

8. Tottenham 18 11 5 3 3 19 10 9

9. Aston Villa 18 11 5 3 3 13 10 3

10. Manchester United 18 11 5 3 3 19 18 1

11. Liverpool 18 12 6 0 6 18 20 -2

12. Brentford 16 12 5 1 6 18 19 -1

13. Everton 15 11 4 3 4 12 13 -1

14. Newcastle 15 12 4 3 5 13 15 -2

15. Fulham 14 12 4 2 6 13 16 -3

16. Nottingham 12 12 3 3 6 13 20 -7

17. West Ham 11 12 3 2 7 15 25 -10

18. Leeds 11 11 3 2 6 10 20 -10

19. Burnley 10 12 3 1 8 14 24 -10

20. Wolverhampton 2 12 0 2 10 7 27 -20

