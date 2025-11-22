Resultados y clasificación de la 12ª jornada de la Premier League
Resultados de los partidos de la 12ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:
- Sábado:
Burnley 0
Chelsea 2 Neto (37), Enzo Fernández (88)
Fulham 1 Raúl Jiménez (84)
Sunderland 0
Bournemouth 2 Tavernier (69 de penal), Ünal (81)
West Ham 2 Wilson (12, 35)
Liverpool 0
Nottingham 3 Murillo (33), Savona (46), Gibbs-White (78)
Wolverhampton 0
Crystal Palace 2 Daniel Muñoz (63), Pino (69)
Brighton 2 Welbeck (71), Hinshelwood (84)
Brentford 1 Thiago (29 de penal)
Newcastle 2 Barnes (63, 70)
Manchester City 1 Ruben Dias (68)
- Domingo:
(14h00 GMT) Leeds
Aston Villa
(16h30 GMT) Arsenal
Tottenham
- Lunes:
(20h00 GMT) Manchester United
Everton
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Arsenal 26 11 8 2 1 20 5 15
2. Chelsea 23 12 7 2 3 23 11 12
3. Manchester City 22 12 7 1 4 24 10 14
4. Crystal Palace 20 12 5 5 2 16 9 7
5. Brighton 19 12 5 4 3 19 16 3
6. Sunderland 19 12 5 4 3 14 11 3
7. Bournemouth 19 12 5 4 3 19 20 -1
8. Tottenham 18 11 5 3 3 19 10 9
9. Aston Villa 18 11 5 3 3 13 10 3
10. Manchester United 18 11 5 3 3 19 18 1
11. Liverpool 18 12 6 0 6 18 20 -2
12. Brentford 16 12 5 1 6 18 19 -1
13. Everton 15 11 4 3 4 12 13 -1
14. Newcastle 15 12 4 3 5 13 15 -2
15. Fulham 14 12 4 2 6 13 16 -3
16. Nottingham 12 12 3 3 6 13 20 -7
17. West Ham 11 12 3 2 7 15 25 -10
18. Leeds 11 11 3 2 6 10 20 -10
19. Burnley 10 12 3 1 8 14 24 -10
20. Wolverhampton 2 12 0 2 10 7 27 -20
