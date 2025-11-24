LA NACION

Resultados y clasificación de la 12ª jornada de la Premier League

Resultados de los partidos de la 12ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Mohamed Salah del liverpool celebra su gol en la Premier League .
Resultados y clasificación de la 12ª jornada de la Premier LeagueAnthony Devlin - AP

Resultados de los partidos de la 12ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Burnley 0

Chelsea 2 Neto (37), Enzo Fernández (88)

Fulham 1 Raúl Jiménez (84)

Sunderland 0

Bournemouth 2 Tavernier (69 de penal), Ünal (81)

West Ham 2 Wilson (12, 35)

Liverpool 0

Nottingham 3 Murillo (33), Savona (46), Gibbs-White (78)

Wolverhampton 0

Crystal Palace 2 Mejía (63), Pino (69)

Brighton 2 Welbeck (71), Hinshelwood (84)

Brentford 1 Thiago (29 de penal)

Newcastle 2 Barnes (63, 70)

Manchester City 1 Dias (68)

- Domingo:

Leeds 1 Nmecha (8)

Aston Villa 2 Rogers (48, 75)

Arsenal 4 Trossard (36), Eze (41, 46, 76)

Tottenham 1 Richarlison (55)

- Lunes:

Manchester United 0

Everton 1 Dewsbury-Hall (29)

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Arsenal 29 12 9 2 1 24 6 18

2. Chelsea 23 12 7 2 3 23 11 12

3. Manchester City 22 12 7 1 4 24 10 14

4. Aston Villa 21 12 6 3 3 15 11 4

5. Crystal Palace 20 12 5 5 2 16 9 7

6. Brighton 19 12 5 4 3 19 16 3

7. Sunderland 19 12 5 4 3 14 11 3

8. AFC Bournemouth 19 12 5 4 3 19 20 -1

9. Tottenham 18 12 5 3 4 20 14 6

10. Manchester United 18 12 5 3 4 19 19 0

11. Everton 18 12 5 3 4 13 13 0

12. Liverpool 18 12 6 0 6 18 20 -2

13. Brentford 16 12 5 1 6 18 19 -1

14. Newcastle 15 12 4 3 5 13 15 -2

15. Fulham 14 12 4 2 6 13 16 -3

16. Nottingham 12 12 3 3 6 13 20 -7

17. West Ham 11 12 3 2 7 15 25 -10

18. Leeds 11 12 3 2 7 11 22 -11

19. Burnley 10 12 3 1 8 14 24 -10

20. Wolverhampton 2 12 0 2 10 7 27 -20

./bds/dr/dam

LA NACION
Más leídas
  1. El llamativo posteo de Verón, con una indirecta a la AFA: "Fiel a la mística"
    1

    La publicación de Verón contra la AFA, tras eliminar a Rosario Central: “A Estudiantes nadie lo llevará por delante”

  2. Ya está disponible la vacuna argentina para tratar el melanoma de alto riesgo
    2

    Cáncer de piel: ya está disponible la vacuna argentina para tratar el melanoma de alto riesgo

  3. El nuevo shopping que tendrá Mar del Plata sorprende a los turistas y ya tiene fecha de apertura
    3

    El nuevo shopping que tendrá Mar del Plata sorprende a los turistas y ya tiene fecha de apertura

  4. Mussi, una espada de la vieja guardia de intendentes que blindó su distrito y se adaptó a todas las caras del PJ
    4

    Juan José Mussi, una espada de la vieja guardia de intendentes que blindó su distrito y se adaptó a todas las caras del PJ

Cargando banners ...