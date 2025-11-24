Resultados y clasificación de la 12ª jornada de la Premier League
Resultados de los partidos de la 12ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:
- Sábado:
Burnley 0
Chelsea 2 Neto (37), Enzo Fernández (88)
Fulham 1 Raúl Jiménez (84)
Sunderland 0
Bournemouth 2 Tavernier (69 de penal), Ünal (81)
West Ham 2 Wilson (12, 35)
Liverpool 0
Nottingham 3 Murillo (33), Savona (46), Gibbs-White (78)
Wolverhampton 0
Crystal Palace 2 Mejía (63), Pino (69)
Brighton 2 Welbeck (71), Hinshelwood (84)
Brentford 1 Thiago (29 de penal)
Newcastle 2 Barnes (63, 70)
Manchester City 1 Dias (68)
- Domingo:
Leeds 1 Nmecha (8)
Aston Villa 2 Rogers (48, 75)
Arsenal 4 Trossard (36), Eze (41, 46, 76)
Tottenham 1 Richarlison (55)
- Lunes:
Manchester United 0
Everton 1 Dewsbury-Hall (29)
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Arsenal 29 12 9 2 1 24 6 18
2. Chelsea 23 12 7 2 3 23 11 12
3. Manchester City 22 12 7 1 4 24 10 14
4. Aston Villa 21 12 6 3 3 15 11 4
5. Crystal Palace 20 12 5 5 2 16 9 7
6. Brighton 19 12 5 4 3 19 16 3
7. Sunderland 19 12 5 4 3 14 11 3
8. AFC Bournemouth 19 12 5 4 3 19 20 -1
9. Tottenham 18 12 5 3 4 20 14 6
10. Manchester United 18 12 5 3 4 19 19 0
11. Everton 18 12 5 3 4 13 13 0
12. Liverpool 18 12 6 0 6 18 20 -2
13. Brentford 16 12 5 1 6 18 19 -1
14. Newcastle 15 12 4 3 5 13 15 -2
15. Fulham 14 12 4 2 6 13 16 -3
16. Nottingham 12 12 3 3 6 13 20 -7
17. West Ham 11 12 3 2 7 15 25 -10
18. Leeds 11 12 3 2 7 11 22 -11
19. Burnley 10 12 3 1 8 14 24 -10
20. Wolverhampton 2 12 0 2 10 7 27 -20
