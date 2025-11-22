Resultados y clasificación de la 12ª jornada de la Serie A
Resultados de los partidos de la 12ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
Resultados de los partidos de la 12ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Sábado:
Udinese 0
Bolonia 3 Pobega (54, 59), Bernardeschi (90+4)
Cagliari 3 Borrelli (33, 60), Esposito (43)
Génova 3 Oliveira (18), Østigård (41), Martín (83)
Fiorentina 1 Mandragora (48)
Juventus 1 Kostic (45+5)
Nápoles 3 Neres (17, 38), Lang (45)
Atalanta 1 Scamacca (52)
- Domingo:
(11h30 GMT) Hellas Verona
Parma
(14h00 GMT) Cremonese
Roma
(17h00 GMT) Lazio
Lecce
(19h45 GMT) Inter
Milan
- Lunes:
(17h30 GMT) Torino
Como
(19h45 GMT) Sassuolo
Pisa
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Nápoles 25 12 8 1 3 19 11 8
2. Inter 24 11 8 0 3 26 12 14
3. Roma 24 11 8 0 3 12 5 7
4. Bolonia 24 12 7 3 2 21 8 13
5. Milan 22 11 6 4 1 17 9 8
6. Juventus 20 12 5 5 2 15 11 4
7. Como 18 11 4 6 1 12 6 6
8. Sassuolo 16 11 5 1 5 14 12 2
9. Lazio 15 11 4 3 4 13 9 4
10. Udinese 15 12 4 3 5 12 20 -8
11. Cremonese 14 11 3 5 3 12 13 -1
12. Torino 14 11 3 5 3 10 16 -6
13. Atalanta 13 12 2 7 3 14 14 0
14. Cagliari 11 12 2 5 5 12 17 -5
15. Lecce 10 11 2 4 5 8 14 -6
16. Pisa 9 11 1 6 4 8 14 -6
17. Parma 8 11 1 5 5 7 14 -7
18. Génova 8 12 1 5 6 11 19 -8
19. Hellas Verona 6 11 0 6 5 6 16 -10
20. Fiorentina 6 12 0 6 6 10 19 -9
