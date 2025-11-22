LA NACION

Resultados y clasificación de la 12ª jornada de la Serie A

Resultados de los partidos de la 12ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Udinese 0

Bolonia 3 Pobega (54, 59), Bernardeschi (90+4)

Cagliari 3 Borrelli (33, 60), Esposito (43)

Génova 3 Oliveira (18), Østigård (41), Martín (83)

Fiorentina 1 Mandragora (48)

Juventus 1 Kostic (45+5)

Nápoles 3 Neres (17, 38), Lang (45)

Atalanta 1 Scamacca (52)

- Domingo:

(11h30 GMT) Hellas Verona

Parma

(14h00 GMT) Cremonese

Roma

(17h00 GMT) Lazio

Lecce

(19h45 GMT) Inter

Milan

- Lunes:

(17h30 GMT) Torino

Como

(19h45 GMT) Sassuolo

Pisa

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Nápoles 25 12 8 1 3 19 11 8

2. Inter 24 11 8 0 3 26 12 14

3. Roma 24 11 8 0 3 12 5 7

4. Bolonia 24 12 7 3 2 21 8 13

5. Milan 22 11 6 4 1 17 9 8

6. Juventus 20 12 5 5 2 15 11 4

7. Como 18 11 4 6 1 12 6 6

8. Sassuolo 16 11 5 1 5 14 12 2

9. Lazio 15 11 4 3 4 13 9 4

10. Udinese 15 12 4 3 5 12 20 -8

11. Cremonese 14 11 3 5 3 12 13 -1

12. Torino 14 11 3 5 3 10 16 -6

13. Atalanta 13 12 2 7 3 14 14 0

14. Cagliari 11 12 2 5 5 12 17 -5

15. Lecce 10 11 2 4 5 8 14 -6

16. Pisa 9 11 1 6 4 8 14 -6

17. Parma 8 11 1 5 5 7 14 -7

18. Génova 8 12 1 5 6 11 19 -8

19. Hellas Verona 6 11 0 6 5 6 16 -10

20. Fiorentina 6 12 0 6 6 10 19 -9

