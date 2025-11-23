Resultados y clasificación de la 12ª jornada de la Serie A
Resultados de los partidos de la 12ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y...
- Sábado:
Udinese 0
Bolonia 3 Pobega (54, 59), Bernardeschi (90+4)
Cagliari 3 Borrelli (33, 60), Esposito (43)
Génova 3 Oliveira (18), Østigård (41), Martín (83)
Fiorentina 1 Mandragora (48)
Juventus 1 Kostic (45+5)
Nápoles 3 Neres (17, 38), Lang (45)
Atalanta 1 Scamacca (52)
- Domingo:
Hellas Verona 1 Santana (65)
Parma 2 Pallegrino (18, 80)
Cremonese 1 Folino (90+3)
Roma 3 Soulé (17), Ferguson (64), Wesley (69)
Lazio 2 Guendouzi (29), Noslin (90+5)
Lecce 0
Inter 0
Milan 1 Pulisic (54)
- Lunes:
(17h30 GMT) Torino
Como
(19h45 GMT) Sassuolo
Pisa
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Roma 27 12 9 0 3 15 6 9
2. Milan 25 12 7 4 1 18 9 9
3. Nápoles 25 12 8 1 3 19 11 8
4. Inter 24 12 8 0 4 26 13 13
5. Bolonia 24 12 7 3 2 21 8 13
6. Juventus 20 12 5 5 2 15 11 4
7. Como 18 11 4 6 1 12 6 6
8. Lazio 18 12 5 3 4 15 9 6
9. Sassuolo 16 11 5 1 5 14 12 2
10. Udinese 15 12 4 3 5 12 20 -8
11. Torino 14 11 3 5 3 10 16 -6
12. Cremonese 14 12 3 5 4 13 16 -3
13. Atalanta 13 12 2 7 3 14 14 0
14. Cagliari 11 12 2 5 5 12 17 -5
15. Parma 11 12 2 5 5 9 15 -6
16. Lecce 10 12 2 4 6 8 16 -8
17. Pisa 9 11 1 6 4 8 14 -6
18. Génova 8 12 1 5 6 11 19 -8
19. Fiorentina 6 12 0 6 6 10 19 -9
20. Hellas Verona 6 12 0 6 6 7 18 -11
