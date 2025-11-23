LA NACION

Resultados y clasificación de la 12ª jornada de la Serie A

Resultados de los partidos de la 12ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Resultados y clasificación de la 12ª jornada de la Serie A
Resultados y clasificación de la 12ª jornada de la Serie A

Resultados de los partidos de la 12ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Udinese 0

Bolonia 3 Pobega (54, 59), Bernardeschi (90+4)

Cagliari 3 Borrelli (33, 60), Esposito (43)

Génova 3 Oliveira (18), Østigård (41), Martín (83)

Fiorentina 1 Mandragora (48)

Juventus 1 Kostic (45+5)

Nápoles 3 Neres (17, 38), Lang (45)

Atalanta 1 Scamacca (52)

- Domingo:

Hellas Verona 1 Santana (65)

Parma 2 Pallegrino (18, 80)

Cremonese 1 Folino (90+3)

Roma 3 Soulé (17), Ferguson (64), Wesley (69)

Lazio 2 Guendouzi (29), Noslin (90+5)

Lecce 0

Inter 0

Milan 1 Pulisic (54)

- Lunes:

(17h30 GMT) Torino

Como

(19h45 GMT) Sassuolo

Pisa

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Roma 27 12 9 0 3 15 6 9

2. Milan 25 12 7 4 1 18 9 9

3. Nápoles 25 12 8 1 3 19 11 8

4. Inter 24 12 8 0 4 26 13 13

5. Bolonia 24 12 7 3 2 21 8 13

6. Juventus 20 12 5 5 2 15 11 4

7. Como 18 11 4 6 1 12 6 6

8. Lazio 18 12 5 3 4 15 9 6

9. Sassuolo 16 11 5 1 5 14 12 2

10. Udinese 15 12 4 3 5 12 20 -8

11. Torino 14 11 3 5 3 10 16 -6

12. Cremonese 14 12 3 5 4 13 16 -3

13. Atalanta 13 12 2 7 3 14 14 0

14. Cagliari 11 12 2 5 5 12 17 -5

15. Parma 11 12 2 5 5 9 15 -6

16. Lecce 10 12 2 4 6 8 16 -8

17. Pisa 9 11 1 6 4 8 14 -6

18. Génova 8 12 1 5 6 11 19 -8

19. Fiorentina 6 12 0 6 6 10 19 -9

20. Hellas Verona 6 12 0 6 6 7 18 -11

./bds/dr

LA NACION
Más leídas
  1. Verstappen agiganta su figura gracias a "la plancha de la discordia" de los McLaren en Las Vegas
    1

    Max Verstappen ganó en Las Vegas y agiganta su figura en el campeonato de Fórmula 1 por la doble desclasificación de los McLaren

  2. Las historias y confesiones de los protagonistas del caso de los Cuadernos durante el juicio
    2

    Más allá de los Cuadernos: las historias y las confesiones de los protagonistas del caso durante el juicio

  3. Los Pumas tuvieron contra las cuerdas a Inglaterra, pero terminaron perdiendo 27-23 en Twickenham
    3

    Los Pumas perdieron 27-23 ante Inglaterra, en el último partido de la ventana internacional europea

  4. Una imagen del cometa 3I/ATLAS encendió las alarmas al detectar una anomalía
    4

    Una imagen del cometa 3I/ATLAS encendió las alarmas de la comunidad científica al detectar una anomalía

Cargando banners ...