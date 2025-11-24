LA NACION

Resultados y clasificación de la 12ª jornada de la Serie A

Resultados de los partidos de la 12ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y...

Resultados de los partidos de la 12ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Udinese 0

Bolonia 3 Pobega (54, 59), Bernardeschi (90+4)

Cagliari 3 Borrelli (33, 60), Esposito (43)

Génova 3 Oliveira (18), Østigård (41), Martín (83)

Fiorentina 1 Mandragora (48)

Juventus 1 Kostic (45+5)

Nápoles 3 Neres (17, 38), Lang (45)

Atalanta 1 Scamacca (52)

- Domingo:

Hellas Verona 1 Santana (65)

Parma 2 Pallegrino (18, 80)

Cremonese 1 Folino (90+3)

Roma 3 Soulé (17), Ferguson (64), Wesley (69)

Lazio 2 Guendouzi (29), Noslin (90+5)

Lecce 0

Inter 0

Milan 1 Pulisic (54)

- Lunes:

Torino 1 Vlasic (45+2 de penal)

Como 5 Addai (36, 52), Ramon (71), Paz (76), Baturina (86)

Sassuolo 2 Matic (6), Thorstvedt (90+5)

Pisa 2 Nzola (4 de penal), Meister (81)

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Roma 27 12 9 0 3 15 6 9

2. Milan 25 12 7 4 1 18 9 9

3. Nápoles 25 12 8 1 3 19 11 8

4. Inter 24 12 8 0 4 26 13 13

5. Bolonia 24 12 7 3 2 21 8 13

6. Como 21 12 5 6 1 17 7 10

7. Juventus 20 12 5 5 2 15 11 4

8. Lazio 18 12 5 3 4 15 9 6

9. Sassuolo 17 12 5 2 5 16 14 2

10. Udinese 15 12 4 3 5 12 20 -8

11. Cremonese 14 12 3 5 4 13 16 -3

12. Torino 14 12 3 5 4 11 21 -10

13. Atalanta 13 12 2 7 3 14 14 0

14. Cagliari 11 12 2 5 5 12 17 -5

15. Parma 11 12 2 5 5 9 15 -6

16. Pisa 10 12 1 7 4 10 16 -6

17. Lecce 10 12 2 4 6 8 16 -8

18. Génova 8 12 1 5 6 11 19 -8

19. Fiorentina 6 12 0 6 6 10 19 -9

20. Hellas Verona 6 12 0 6 6 7 18 -11

