Resultados y clasificación de la 13ª fecha de la Bundesliga
Resultados de los partidos de la 13ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y...
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 13ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Maguncia 0
B. Mönchengladbach 1 da Costa (58 en contra)
- Sábado:
Augsburgo 2 Giannoulis (6), Kade (28)
Bayer Leverkusen 0
Wolfsburgo 3 Wimmer (10), Amoura (30), Majer (59)
Unión Berlín 1 N'Soki (68)
Colonia 1 El Mala (51)
St Pauli 1 Jade-Jones (90+4)
Heidenheim 2 Mainka (59), Schimmer (90+4)
Friburgo 1 Manzambi (40)
Stuttgart 0
Bayern Múnich 5 Laimer (11), Kane (66, 82 de penal, 88), Stanisic (78)
(17h30 GMT) RB Leipzig
Eintracht Fráncfort
- Domingo:
(14h30 GMT) Hamburgo
Werder Bremen
(16h30 GMT) Borussia Dortmund
Hoffenheim
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Bayern Múnich 37 13 12 1 0 49 9 40
2. RB Leipzig 26 12 8 2 2 22 13 9
3. Borussia Dortmund 25 12 7 4 1 21 11 10
4. Bayer Leverkusen 23 13 7 2 4 28 19 9
5. Hoffenheim 23 12 7 2 3 25 17 8
6. Stuttgart 22 13 7 1 5 21 22 -1
7. Eintracht Fráncfort 21 12 6 3 3 28 23 5
8. Colonia 16 13 4 4 5 22 21 1
9. Friburgo 16 13 4 4 5 20 22 -2
10. B. Mönchengladbach 16 13 4 4 5 17 19 -2
11. Werder Bremen 16 12 4 4 4 16 21 -5
12. Unión Berlín 15 13 4 3 6 16 22 -6
13. Augsburgo 13 13 4 1 8 17 27 -10
14. Wolfsburgo 12 13 3 3 7 17 23 -6
15. Hamburgo 12 12 3 3 6 11 18 -7
16. Heidenheim 11 13 3 2 8 12 28 -16
17. St Pauli 8 13 2 2 9 11 25 -14
18. Maguncia 6 13 1 3 9 11 24 -13
./bds/iga
