Resultados y clasificación de la 13ª fecha de la Bundesliga

Resultados de los partidos de la 13ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Maguncia 0

B. Mönchengladbach 1 da Costa (58 en contra)

- Sábado:

Augsburgo 2 Giannoulis (6), Kade (28)

Bayer Leverkusen 0

Wolfsburgo 3 Wimmer (10), Amoura (30), Majer (59)

Unión Berlín 1 N'Soki (68)

Colonia 1 El Mala (51)

St Pauli 1 Jade-Jones (90+4)

Heidenheim 2 Mainka (59), Schimmer (90+4)

Friburgo 1 Manzambi (40)

Stuttgart 0

Bayern Múnich 5 Laimer (11), Kane (66, 82 de penal, 88), Stanisic (78)

(17h30 GMT) RB Leipzig

Eintracht Fráncfort

- Domingo:

(14h30 GMT) Hamburgo

Werder Bremen

(16h30 GMT) Borussia Dortmund

Hoffenheim

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Múnich 37 13 12 1 0 49 9 40

2. RB Leipzig 26 12 8 2 2 22 13 9

3. Borussia Dortmund 25 12 7 4 1 21 11 10

4. Bayer Leverkusen 23 13 7 2 4 28 19 9

5. Hoffenheim 23 12 7 2 3 25 17 8

6. Stuttgart 22 13 7 1 5 21 22 -1

7. Eintracht Fráncfort 21 12 6 3 3 28 23 5

8. Colonia 16 13 4 4 5 22 21 1

9. Friburgo 16 13 4 4 5 20 22 -2

10. B. Mönchengladbach 16 13 4 4 5 17 19 -2

11. Werder Bremen 16 12 4 4 4 16 21 -5

12. Unión Berlín 15 13 4 3 6 16 22 -6

13. Augsburgo 13 13 4 1 8 17 27 -10

14. Wolfsburgo 12 13 3 3 7 17 23 -6

15. Hamburgo 12 12 3 3 6 11 18 -7

16. Heidenheim 11 13 3 2 8 12 28 -16

17. St Pauli 8 13 2 2 9 11 25 -14

18. Maguncia 6 13 1 3 9 11 24 -13

