Resultados y clasificación de la 13ª jornada de la Ligue 1
Resultados de los partidos de la 13ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés.
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 13ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Niza 1 Cho (63)
Marsella 5 Aubameyang (11), Greenwood (33, 53), Weah (58), Paixao (74)
- Sábado:
(16h00 GMT) Lens
Estrasburgo
(18h00 GMT) Rennes
Mónaco
(20h05 GMT) París SG
Le Havre
- Domingo:
(14h00 GMT) Auxerre
Lyon
(16h15 GMT) Nantes
Lorient
Brest
Metz
Toulouse
Angers
(19h45 GMT) Lille
París FC
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Marsella 28 13 9 1 3 33 12 21
2. París SG 27 12 8 3 1 24 11 13
3. Lens 25 12 8 1 3 21 11 10
4. Estrasburgo 22 12 7 1 4 24 16 8
5. Lille 20 12 6 2 4 23 15 8
6. Mónaco 20 12 6 2 4 24 21 3
7. Lyon 20 12 6 2 4 18 15 3
8. Rennes 18 12 4 6 2 19 17 2
9. Niza 17 13 5 2 6 18 23 -5
10. Toulouse 16 12 4 4 4 18 16 2
11. París FC 14 12 4 2 6 18 21 -3
12. Le Havre 14 12 3 5 4 13 17 -4
13. Angers 13 12 3 4 5 10 15 -5
14. Metz 11 12 3 2 7 12 27 -15
15. Brest 10 12 2 4 6 14 21 -7
16. Nantes 10 12 2 4 6 11 18 -7
17. Lorient 10 12 2 4 6 14 26 -12
18. Auxerre 7 12 2 1 9 7 19 -12
./bds/dr
