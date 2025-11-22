Resultados y clasificación de la 13ª jornada de la Ligue 1
Resultados de los partidos de la 13ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés.
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 13ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Niza 1 Cho (63)
Marsella 5 Aubameyang (11), Greenwood (33, 53), Weah (58), Paixao (74)
- Sábado:
Lens 1 Ganiou (69)
Estrasburgo 0
Rennes 4 Ait Boudlal (20), Camara (48), Embolo (73), Blas (83 de penal)
Mónaco 1 Biereth (90+5)
París SG 3 Lee Kang-in (29), Joao Neves (65), Barcola (87)
Le Havre 0
- Domingo:
(14h00 GMT) Auxerre
Lyon
(16h15 GMT) Nantes
Lorient
Brest
Metz
Toulouse
Angers
(19h45 GMT) Lille
París FC
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. París SG 30 13 9 3 1 27 11 16
2. Marsella 28 13 9 1 3 33 12 21
3. Lens 28 13 9 1 3 22 11 11
4. Estrasburgo 22 13 7 1 5 24 17 7
5. Rennes 21 13 5 6 2 23 18 5
6. Lille 20 12 6 2 4 23 15 8
7. Lyon 20 12 6 2 4 18 15 3
8. Mónaco 20 13 6 2 5 25 25 0
9. Niza 17 13 5 2 6 18 23 -5
10. Toulouse 16 12 4 4 4 18 16 2
11. París FC 14 12 4 2 6 18 21 -3
12. Le Havre 14 13 3 5 5 13 20 -7
13. Angers 13 12 3 4 5 10 15 -5
14. Metz 11 12 3 2 7 12 27 -15
15. Brest 10 12 2 4 6 14 21 -7
16. Nantes 10 12 2 4 6 11 18 -7
17. Lorient 10 12 2 4 6 14 26 -12
18. Auxerre 7 12 2 1 9 7 19 -12
./bds/dr
- 1
Corearon a Messi: el rugido de los hinchas de Barcelona el día del regreso del equipo al Camp Nou con una goleada
- 2
Antes de su arresto, Bolsonaro había recibido un duro golpe desde la Casa Blanca
- 3
Violento robo en San Isidro a una jubilada de 91 años dentro de su casa
- 4
“Sacrifiqué plata”: renunció a una automotriz alemana por el sueño de su vida y hoy tiene una empresa donde diseña las máquinas del futuro