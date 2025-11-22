LA NACION

Resultados y clasificación de la 13ª jornada de la Ligue 1

Resultados de los partidos de la 13ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés.

Resultados de los partidos de la 13ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Niza 1 Cho (63)

Marsella 5 Aubameyang (11), Greenwood (33, 53), Weah (58), Paixao (74)

- Sábado:

Lens 1 Ganiou (69)

Estrasburgo 0

Rennes 4 Ait Boudlal (20), Camara (48), Embolo (73), Blas (83 de penal)

Mónaco 1 Biereth (90+5)

París SG 3 Lee Kang-in (29), Joao Neves (65), Barcola (87)

Le Havre 0

- Domingo:

(14h00 GMT) Auxerre

Lyon

(16h15 GMT) Nantes

Lorient

Brest

Metz

Toulouse

Angers

(19h45 GMT) Lille

París FC

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. París SG 30 13 9 3 1 27 11 16

2. Marsella 28 13 9 1 3 33 12 21

3. Lens 28 13 9 1 3 22 11 11

4. Estrasburgo 22 13 7 1 5 24 17 7

5. Rennes 21 13 5 6 2 23 18 5

6. Lille 20 12 6 2 4 23 15 8

7. Lyon 20 12 6 2 4 18 15 3

8. Mónaco 20 13 6 2 5 25 25 0

9. Niza 17 13 5 2 6 18 23 -5

10. Toulouse 16 12 4 4 4 18 16 2

11. París FC 14 12 4 2 6 18 21 -3

12. Le Havre 14 13 3 5 5 13 20 -7

13. Angers 13 12 3 4 5 10 15 -5

14. Metz 11 12 3 2 7 12 27 -15

15. Brest 10 12 2 4 6 14 21 -7

16. Nantes 10 12 2 4 6 11 18 -7

17. Lorient 10 12 2 4 6 14 26 -12

18. Auxerre 7 12 2 1 9 7 19 -12

./bds/dr

