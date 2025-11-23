Resultados y clasificación de la 13ª jornada de la Ligue 1
Resultados de los partidos de la 13ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés.
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 13ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Niza 1 Cho (63)
Marsella 5 Aubameyang (11), Greenwood (33, 53), Weah (58), Paixao (74)
- Sábado:
Lens 1 Ganiou (69)
Estrasburgo 0
Rennes 4 Ait Boudlal (20), Camara (48), Embolo (73), Blas (83 de penal)
Mónaco 1 Biereth (90+5)
París SG 3 Lee Kang-in (29), Goncalves Neves (65), Barcola (87)
Le Havre 0
- Domingo:
Auxerre 0
Lyon 0
Nantes 1 Awaziem (90+1)
Lorient 1 Awaziem (45+1 en contra)
Brest 3 Mboup (2), Doumbia (48), Del Castillo (90+10 de penal)
Metz 2 Tsitaishvili (6), Coulibaly (79 en contra)
Toulouse 0
Angers 1 Belkhdim (16)
Lille 4 Giroud (40, 77 de penal), Mandi (80), Broholm (90+6 de penal)
París FC 2 Geubbels (11), Doucet (84)
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. París SG 30 13 9 3 1 27 11 16
2. Marsella 28 13 9 1 3 33 12 21
3. Lens 28 13 9 1 3 22 11 11
4. Lille 23 13 7 2 4 27 17 10
5. Estrasburgo 22 13 7 1 5 24 17 7
6. Rennes 21 13 5 6 2 23 18 5
7. Lyon 21 13 6 3 4 18 15 3
8. Mónaco 20 13 6 2 5 25 25 0
9. Niza 17 13 5 2 6 18 23 -5
10. Toulouse 16 13 4 4 5 18 17 1
11. Angers 16 13 4 4 5 11 15 -4
12. Paris FC 14 13 4 2 7 20 25 -5
13. Le Havre 14 13 3 5 5 13 20 -7
14. Brest 13 13 3 4 6 17 23 -6
15. Nantes 11 13 2 5 6 12 19 -7
16. Lorient 11 13 2 5 6 15 27 -12
17. Metz 11 13 3 2 8 14 30 -16
18. Auxerre 8 13 2 2 9 7 19 -12
./bds/dr
- 1
Max Verstappen ganó en Las Vegas y agiganta su figura en el campeonato de Fórmula 1 por la doble desclasificación de los McLaren
- 2
Más allá de los Cuadernos: las historias y las confesiones de los protagonistas del caso durante el juicio
- 3
Los Pumas perdieron 27-23 ante Inglaterra, en el último partido de la ventana internacional europea
- 4
Una imagen del cometa 3I/ATLAS encendió las alarmas de la comunidad científica al detectar una anomalía