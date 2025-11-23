LA NACION

Resultados y clasificación de la 13ª jornada de la Ligue 1

Resultados de los partidos de la 13ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Resultados y clasificación de la 13ª jornada de la Ligue 1
Resultados y clasificación de la 13ª jornada de la Ligue 1

Resultados de los partidos de la 13ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Niza 1 Cho (63)

Marsella 5 Aubameyang (11), Greenwood (33, 53), Weah (58), Paixao (74)

- Sábado:

Lens 1 Ganiou (69)

Estrasburgo 0

Rennes 4 Ait Boudlal (20), Camara (48), Embolo (73), Blas (83 de penal)

Mónaco 1 Biereth (90+5)

París SG 3 Lee Kang-in (29), Goncalves Neves (65), Barcola (87)

Le Havre 0

- Domingo:

Auxerre 0

Lyon 0

Nantes 1 Awaziem (90+1)

Lorient 1 Awaziem (45+1 en contra)

Brest 3 Mboup (2), Doumbia (48), Del Castillo (90+10 de penal)

Metz 2 Tsitaishvili (6), Coulibaly (79 en contra)

Toulouse 0

Angers 1 Belkhdim (16)

Lille 4 Giroud (40, 77 de penal), Mandi (80), Broholm (90+6 de penal)

París FC 2 Geubbels (11), Doucet (84)

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. París SG 30 13 9 3 1 27 11 16

2. Marsella 28 13 9 1 3 33 12 21

3. Lens 28 13 9 1 3 22 11 11

4. Lille 23 13 7 2 4 27 17 10

5. Estrasburgo 22 13 7 1 5 24 17 7

6. Rennes 21 13 5 6 2 23 18 5

7. Lyon 21 13 6 3 4 18 15 3

8. Mónaco 20 13 6 2 5 25 25 0

9. Niza 17 13 5 2 6 18 23 -5

10. Toulouse 16 13 4 4 5 18 17 1

11. Angers 16 13 4 4 5 11 15 -4

12. Paris FC 14 13 4 2 7 20 25 -5

13. Le Havre 14 13 3 5 5 13 20 -7

14. Brest 13 13 3 4 6 17 23 -6

15. Nantes 11 13 2 5 6 12 19 -7

16. Lorient 11 13 2 5 6 15 27 -12

17. Metz 11 13 3 2 8 14 30 -16

18. Auxerre 8 13 2 2 9 7 19 -12

./bds/dr

LA NACION
Más leídas
  1. Verstappen agiganta su figura gracias a "la plancha de la discordia" de los McLaren en Las Vegas
    1

    Max Verstappen ganó en Las Vegas y agiganta su figura en el campeonato de Fórmula 1 por la doble desclasificación de los McLaren

  2. Las historias y confesiones de los protagonistas del caso de los Cuadernos durante el juicio
    2

    Más allá de los Cuadernos: las historias y las confesiones de los protagonistas del caso durante el juicio

  3. Los Pumas tuvieron contra las cuerdas a Inglaterra, pero terminaron perdiendo 27-23 en Twickenham
    3

    Los Pumas perdieron 27-23 ante Inglaterra, en el último partido de la ventana internacional europea

  4. Una imagen del cometa 3I/ATLAS encendió las alarmas al detectar una anomalía
    4

    Una imagen del cometa 3I/ATLAS encendió las alarmas de la comunidad científica al detectar una anomalía

Cargando banners ...