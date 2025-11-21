Resultados y clasificación de la 13ª jornada de LA NACION
Resultados de los partidos de la 13ª jornada del campeonato de fútbol de España, y...
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 13ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Valencia 1 Duro (79)
Levante 0
- Sábado:
(13:00 GMT) Alavés
Celta
(15:15 GMT) Barcelona
Athletic
(17:30 GMT) Osasuna
Real Sociedad
(20:00 GMT) Villarreal
Mallorca
- Domingo:
(13:00 GMT) Oviedo
Rayo
(15:15 GMT) Betis
Girona
(17:30 GMT) Getafe
Atlético de Madrid
(20:00 GMT) Elche
Real Madrid
- Lunes:
(20:00 GMT) Espanyol
Sevilla
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Real Madrid 31 12 10 1 1 26 10 16
2. Barcelona 28 12 9 1 2 32 15 17
3. Villarreal 26 12 8 2 2 24 10 14
4. Atlético de Madrid 25 12 7 4 1 24 11 13
5. Betis 20 12 5 5 2 19 13 6
6. Espanyol 18 12 5 3 4 15 15 0
7. Athletic 17 12 5 2 5 12 13 -1
8. Getafe 17 12 5 2 5 12 14 -2
9. Sevilla 16 12 5 1 6 18 19 -1
10. Alavés 15 12 4 3 5 11 11 0
11. Elche 15 12 3 6 3 13 14 -1
12. Rayo 15 12 4 3 5 12 14 -2
13. Celta 13 12 2 7 3 15 18 -3
14. Real Sociedad 13 12 3 4 5 14 17 -3
15. Valencia 13 13 3 4 6 12 21 -9
16. Mallorca 12 12 3 3 6 12 18 -6
17. Osasuna 11 12 3 2 7 9 13 -4
18. Girona 10 12 2 4 6 11 24 -13
19. Levante 9 13 2 3 8 16 24 -8
20. Oviedo 8 12 2 2 8 7 20 -13
./bds/dr
- 1
Tomás Yankelevich: se quedó sin Telefe, pero manejará otro canal
- 2
Un posible “caballo de Troya” se esconde tras la algarabía de Milei
- 3
Javier Frana tras la eliminación argentina en la Copa Davis: “Tengo el corazón roto, pero el alma en paz”
- 4
El megaevento detrás del récord de ocupación hotelera en la Ciudad que moverá US$50 millones