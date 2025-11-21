Resultados y clasificación de la 13ª jornada de LA NACION

Resultados de los partidos de la 13ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Valencia 1 Duro (79)

Levante 0

- Sábado:

(13:00 GMT) Alavés

Celta

(15:15 GMT) Barcelona

Athletic

(17:30 GMT) Osasuna

Real Sociedad

(20:00 GMT) Villarreal

Mallorca

- Domingo:

(13:00 GMT) Oviedo

Rayo

(15:15 GMT) Betis

Girona

(17:30 GMT) Getafe

Atlético de Madrid

(20:00 GMT) Elche

Real Madrid

- Lunes:

(20:00 GMT) Espanyol

Sevilla

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Real Madrid 31 12 10 1 1 26 10 16

2. Barcelona 28 12 9 1 2 32 15 17

3. Villarreal 26 12 8 2 2 24 10 14

4. Atlético de Madrid 25 12 7 4 1 24 11 13

5. Betis 20 12 5 5 2 19 13 6

6. Espanyol 18 12 5 3 4 15 15 0

7. Athletic 17 12 5 2 5 12 13 -1

8. Getafe 17 12 5 2 5 12 14 -2

9. Sevilla 16 12 5 1 6 18 19 -1

10. Alavés 15 12 4 3 5 11 11 0

11. Elche 15 12 3 6 3 13 14 -1

12. Rayo 15 12 4 3 5 12 14 -2

13. Celta 13 12 2 7 3 15 18 -3

14. Real Sociedad 13 12 3 4 5 14 17 -3

15. Valencia 13 13 3 4 6 12 21 -9

16. Mallorca 12 12 3 3 6 12 18 -6

17. Osasuna 11 12 3 2 7 9 13 -4

18. Girona 10 12 2 4 6 11 24 -13

19. Levante 9 13 2 3 8 16 24 -8

20. Oviedo 8 12 2 2 8 7 20 -13

