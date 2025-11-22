LA NACION

Resultados y clasificación de la 13ª jornada de LA NACION

Resultados de los partidos de la 13ª jornada del campeonato de fútbol de España, y...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Resultados y clasificación de la 13ª jornada de LA NACION
Resultados y clasificación de la 13ª jornada de LA NACIONCesar Cebolla - AP

Resultados de los partidos de la 13ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Valencia 1 Duro (79)

Levante 0

- Sábado:

Alavés 0

Celta 1 Aspas (55 de penal)

Barcelona 4 Lewandowski (4), Torres (45+3, 90), Fermín López (48)

Athletic 0

Osasuna 1 Catena (42)

Real Sociedad 3 Méndez (53), Guedes (59), Barrenetxea (82)

Villarreal 2 Gerard (6), Oluwaseyi (83)

Mallorca 1 Costa (8)

- Domingo:

(13h00 GMT) Oviedo

Rayo

(15h15 GMT) Betis

Girona

(17h30 GMT) Getafe

Atlético de Madrid

(20h00 GMT) Elche

Real Madrid

- Lunes:

(20h00 GMT) Espanyol

Sevilla

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Barcelona 31 13 10 1 2 36 15 21

2. Real Madrid 31 12 10 1 1 26 10 16

3. Villarreal 29 13 9 2 2 26 11 15

4. Atlético de Madrid 25 12 7 4 1 24 11 13

5. Betis 20 12 5 5 2 19 13 6

6. Espanyol 18 12 5 3 4 15 15 0

7. Getafe 17 12 5 2 5 12 14 -2

8. Athletic 17 13 5 2 6 12 17 -5

9. Sevilla 16 12 5 1 6 18 19 -1

10. Real Sociedad 16 13 4 4 5 17 18 -1

11. Celta 16 13 3 7 3 16 18 -2

12. Elche 15 12 3 6 3 13 14 -1

13. Alavés 15 13 4 3 6 11 12 -1

14. Rayo 15 12 4 3 5 12 14 -2

15. Valencia 13 13 3 4 6 12 21 -9

16. Mallorca 12 13 3 3 7 13 20 -7

17. Osasuna 11 13 3 2 8 10 16 -6

18. Girona 10 12 2 4 6 11 24 -13

19. Levante 9 13 2 3 8 16 24 -8

20. Oviedo 8 12 2 2 8 7 20 -13

./bds/dr

LA NACION
Más leídas
  1. El rugido de los hinchas de Barcelona el día del regreso del equipo al Camp Nou con una goleada
    1

    Corearon a Messi: el rugido de los hinchas de Barcelona el día del regreso del equipo al Camp Nou con una goleada

  2. Renunció a una automotriz alemana por el sueño de su vida y hoy tiene una empresa donde diseña las máquinas del futuro
    2

    “Sacrifiqué plata”: renunció a una automotriz alemana por el sueño de su vida y hoy tiene una empresa donde diseña las máquinas del futuro

  3. Arrestaron a Jair Bolsonaro por “riesgo de fuga”: admitió que quiso quemar su tobillera electrónica
    3

    Arrestaron a Jair Bolsonaro por “riesgo de fuga”: admitió que quiso quemar su tobillera electrónica

  4. Colapinto dio alguna señal, Norris se hace fuerte en la recta final y Hamilton vive una verdadera pesadilla
    4

    Franco Colapinto largará 15° el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

Cargando banners ...