Resultados y clasificación de la 13ª jornada de LA NACION
Resultados de los partidos de la 13ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Valencia 1 Duro (79)
Levante 0
- Sábado:
Alavés 0
Celta 1 Aspas (55 de penal)
Barcelona 4 Lewandowski (4), Torres (45+3, 90), Fermín López (48)
Athletic 0
Osasuna 1 Catena (42)
Real Sociedad 3 Méndez (53), Guedes (59), Barrenetxea (82)
Villarreal 2 Gerard (6), Oluwaseyi (83)
Mallorca 1 Costa (8)
- Domingo:
(13h00 GMT) Oviedo
Rayo
(15h15 GMT) Betis
Girona
(17h30 GMT) Getafe
Atlético de Madrid
(20h00 GMT) Elche
Real Madrid
- Lunes:
(20h00 GMT) Espanyol
Sevilla
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Barcelona 31 13 10 1 2 36 15 21
2. Real Madrid 31 12 10 1 1 26 10 16
3. Villarreal 29 13 9 2 2 26 11 15
4. Atlético de Madrid 25 12 7 4 1 24 11 13
5. Betis 20 12 5 5 2 19 13 6
6. Espanyol 18 12 5 3 4 15 15 0
7. Getafe 17 12 5 2 5 12 14 -2
8. Athletic 17 13 5 2 6 12 17 -5
9. Sevilla 16 12 5 1 6 18 19 -1
10. Real Sociedad 16 13 4 4 5 17 18 -1
11. Celta 16 13 3 7 3 16 18 -2
12. Elche 15 12 3 6 3 13 14 -1
13. Alavés 15 13 4 3 6 11 12 -1
14. Rayo 15 12 4 3 5 12 14 -2
15. Valencia 13 13 3 4 6 12 21 -9
16. Mallorca 12 13 3 3 7 13 20 -7
17. Osasuna 11 13 3 2 8 10 16 -6
18. Girona 10 12 2 4 6 11 24 -13
19. Levante 9 13 2 3 8 16 24 -8
20. Oviedo 8 12 2 2 8 7 20 -13
