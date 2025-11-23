Resultados y clasificación de la 13ª jornada de LA NACION
Resultados de los partidos de la 13ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Valencia 1 Duro (79)
Levante 0
- Sábado:
Alavés 0
Celta 1 Aspas (55 de penal)
Barcelona 4 Lewandowski (4), Torres (45+3, 90), Fermín López (48)
Athletic 0
Osasuna 1 Catena (42)
Real Sociedad 3 Méndez (53), Guedes (59), Barrenetxea (82)
Villarreal 2 Gerard (6), Oluwaseyi (83)
Mallorca 1 Costa (8)
- Domingo:
Oviedo 0
Rayo 0
Betis 1 Gómez (75)
Girona 1 Vanat (20)
Getafe 0
Atlético de Madrid 1 Duarte (82 en contra)
Elche 2 Febas (53), Álvaro Rodríguez (84)
Real Madrid 2 Huijsen (78), Bellingham (87)
- Lunes:
(20h00 GMT) Espanyol
Sevilla
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Real Madrid 32 13 10 2 1 28 12 16
2. Barcelona 31 13 10 1 2 36 15 21
3. Villarreal 29 13 9 2 2 26 11 15
4. Atlético de Madrid 28 13 8 4 1 25 11 14
5. Betis 21 13 5 6 2 20 14 6
6. Espanyol 18 12 5 3 4 15 15 0
7. Getafe 17 13 5 2 6 12 15 -3
8. Athletic 17 13 5 2 6 12 17 -5
9. Sevilla 16 12 5 1 6 18 19 -1
10. Real Sociedad 16 13 4 4 5 17 18 -1
11. Elche 16 13 3 7 3 15 16 -1
12. Celta 16 13 3 7 3 16 18 -2
13. Rayo 16 13 4 4 5 12 14 -2
14. Alavés 15 13 4 3 6 11 12 -1
15. Valencia 13 13 3 4 6 12 21 -9
16. Mallorca 12 13 3 3 7 13 20 -7
17. Osasuna 11 13 3 2 8 10 16 -6
18. Girona 11 13 2 5 6 12 25 -13
19. Levante 9 13 2 3 8 16 24 -8
20. Oviedo 9 13 2 3 8 7 20 -13
