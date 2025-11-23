Resultados y clasificación de la 13ª jornada de LA NACION

Resultados de los partidos de la 13ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Valencia 1 Duro (79)

Levante 0

- Sábado:

Alavés 0

Celta 1 Aspas (55 de penal)

Barcelona 4 Lewandowski (4), Torres (45+3, 90), Fermín López (48)

Athletic 0

Osasuna 1 Catena (42)

Real Sociedad 3 Méndez (53), Guedes (59), Barrenetxea (82)

Villarreal 2 Gerard (6), Oluwaseyi (83)

Mallorca 1 Costa (8)

- Domingo:

Oviedo 0

Rayo 0

Betis 1 Gómez (75)

Girona 1 Vanat (20)

Getafe 0

Atlético de Madrid 1 Duarte (82 en contra)

Elche 2 Febas (53), Álvaro Rodríguez (84)

Real Madrid 2 Huijsen (78), Bellingham (87)

- Lunes:

(20h00 GMT) Espanyol

Sevilla

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Real Madrid 32 13 10 2 1 28 12 16

2. Barcelona 31 13 10 1 2 36 15 21

3. Villarreal 29 13 9 2 2 26 11 15

4. Atlético de Madrid 28 13 8 4 1 25 11 14

5. Betis 21 13 5 6 2 20 14 6

6. Espanyol 18 12 5 3 4 15 15 0

7. Getafe 17 13 5 2 6 12 15 -3

8. Athletic 17 13 5 2 6 12 17 -5

9. Sevilla 16 12 5 1 6 18 19 -1

10. Real Sociedad 16 13 4 4 5 17 18 -1

11. Elche 16 13 3 7 3 15 16 -1

12. Celta 16 13 3 7 3 16 18 -2

13. Rayo 16 13 4 4 5 12 14 -2

14. Alavés 15 13 4 3 6 11 12 -1

15. Valencia 13 13 3 4 6 12 21 -9

16. Mallorca 12 13 3 3 7 13 20 -7

17. Osasuna 11 13 3 2 8 10 16 -6

18. Girona 11 13 2 5 6 12 25 -13

19. Levante 9 13 2 3 8 16 24 -8

20. Oviedo 9 13 2 3 8 7 20 -13

