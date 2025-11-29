Resultados y clasificación de la 13ª jornada de la Serie A
Resultados de los partidos de la 13ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y...
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 13ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Como 2 Douvikas (14), Moreno (53)
Sassuolo 0
- Sábado:
Génova 2 Colombo (40), Thorsby (62)
Hellas Verona 1 Belghali (21)
Parma 0
Udinese 2 Zaniolo (11), Davis (65 de penal)
Juventus 2 Yildiz (27, 45+1)
Cagliari 1 Esposito (26)
Milan 1 Leão (51)
Lazio 0
- Domingo:
(11h30 GMT) Lecce
Torino
(14h00 GMT) Pisa
Inter
(17h00 GMT) Atalanta
Fiorentina
(19h45 GMT) Roma
Nápoles
- Lunes:
(19h45 GMT) Bolonia
Cremonese
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Milan 28 13 8 4 1 19 9 10
2. Roma 27 12 9 0 3 15 6 9
3. Nápoles 25 12 8 1 3 19 11 8
4. Inter 24 12 8 0 4 26 13 13
5. Bolonia 24 12 7 3 2 21 8 13
6. Como 24 13 6 6 1 19 7 12
7. Juventus 23 13 6 5 2 17 12 5
8. Lazio 18 13 5 3 5 15 10 5
9. Udinese 18 13 5 3 5 14 20 -6
10. Sassuolo 17 13 5 2 6 16 16 0
11. Cremonese 14 12 3 5 4 13 16 -3
12. Torino 14 12 3 5 4 11 21 -10
13. Atalanta 13 12 2 7 3 14 14 0
14. Cagliari 11 13 2 5 6 13 19 -6
15. Génova 11 13 2 5 6 13 20 -7
16. Parma 11 13 2 5 6 9 17 -8
17. Pisa 10 12 1 7 4 10 16 -6
18. Lecce 10 12 2 4 6 8 16 -8
19. Fiorentina 6 12 0 6 6 10 19 -9
20. Hellas Verona 6 13 0 6 7 8 20 -12
./bds/dr
