Resultados y clasificación de la 13ª jornada de la Serie A

Resultados y clasificación de la 13ª jornada de la Serie A

Resultados de los partidos de la 13ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Como 2 Douvikas (14), Moreno (53)

Sassuolo 0

- Sábado:

Génova 2 Colombo (40), Thorsby (62)

Hellas Verona 1 Belghali (21)

Parma 0

Udinese 2 Zaniolo (11), Davis (65 de penal)

Juventus 2 Yildiz (27, 45+1)

Cagliari 1 Esposito (26)

Milan 1 Leão (51)

Lazio 0

- Domingo:

(11h30 GMT) Lecce

Torino

(14h00 GMT) Pisa

Inter

(17h00 GMT) Atalanta

Fiorentina

(19h45 GMT) Roma

Nápoles

- Lunes:

(19h45 GMT) Bolonia

Cremonese

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Milan 28 13 8 4 1 19 9 10

2. Roma 27 12 9 0 3 15 6 9

3. Nápoles 25 12 8 1 3 19 11 8

4. Inter 24 12 8 0 4 26 13 13

5. Bolonia 24 12 7 3 2 21 8 13

6. Como 24 13 6 6 1 19 7 12

7. Juventus 23 13 6 5 2 17 12 5

8. Lazio 18 13 5 3 5 15 10 5

9. Udinese 18 13 5 3 5 14 20 -6

10. Sassuolo 17 13 5 2 6 16 16 0

11. Cremonese 14 12 3 5 4 13 16 -3

12. Torino 14 12 3 5 4 11 21 -10

13. Atalanta 13 12 2 7 3 14 14 0

14. Cagliari 11 13 2 5 6 13 19 -6

15. Génova 11 13 2 5 6 13 20 -7

16. Parma 11 13 2 5 6 9 17 -8

17. Pisa 10 12 1 7 4 10 16 -6

18. Lecce 10 12 2 4 6 8 16 -8

19. Fiorentina 6 12 0 6 6 10 19 -9

20. Hellas Verona 6 13 0 6 7 8 20 -12

