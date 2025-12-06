Resultados y clasificación de la 14ª fecha de la Serie A de Italia
Resultados de los partidos de la 14ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y...
- Sábado:
Sassuolo 3 Volpato (13), Muharemovic (45+1), Kone (65)
Fiorentina 1 Mandragora (9 de penal)
Inter 4 Martínez (11), Thuram (59), Calhanoglu (81), Augusto (86)
Como 0
(19h45 GMT) Hellas Verona
Atalanta
- Domingo:
(11h30 GMT) Cremonese
Lecce
(14h00 GMT) Cagliari
Roma
(17h00 GMT) Lazio
Bolonia
(19h45 GMT) Nápoles
Juventus
- Lunes:
(14h00 GMT) Pisa
Parma
(17h00 GMT) Udinese
Génova
(19h45 GMT) Torino
Milan
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Inter 30 14 10 0 4 32 13 19
2. Milan 28 13 8 4 1 19 9 10
3. Nápoles 28 13 9 1 3 20 11 9
4. Roma 27 13 9 0 4 15 7 8
5. Bolonia 24 13 7 3 3 22 11 11
6. Como 24 14 6 6 2 19 11 8
7. Juventus 23 13 6 5 2 17 12 5
8. Sassuolo 20 14 6 2 6 19 17 2
9. Lazio 18 13 5 3 5 15 10 5
10. Udinese 18 13 5 3 5 14 20 -6
11. Cremonese 17 13 4 5 4 16 17 -1
12. Atalanta 16 13 3 7 3 16 14 2
13. Torino 14 13 3 5 5 12 23 -11
14. Lecce 13 13 3 4 6 10 17 -7
15. Cagliari 11 13 2 5 6 13 19 -6
16. Génova 11 13 2 5 6 13 20 -7
17. Parma 11 13 2 5 6 9 17 -8
18. Pisa 10 13 1 7 5 10 18 -8
19. Hellas Verona 6 13 0 6 7 8 20 -12
20. Fiorentina 6 14 0 6 8 11 24 -13
