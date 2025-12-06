LA NACION

Resultados y clasificación de la 14ª fecha de la Serie A de Italia

Resultados de los partidos de la 14ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y...

Resultados de los partidos de la 14ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Sassuolo 3 Volpato (13), Muharemovic (45+1), Kone (65)

Fiorentina 1 Mandragora (9 de penal)

Inter 4 Martínez (11), Thuram (59), Calhanoglu (81), Augusto (86)

Como 0

(19h45 GMT) Hellas Verona

Atalanta

- Domingo:

(11h30 GMT) Cremonese

Lecce

(14h00 GMT) Cagliari

Roma

(17h00 GMT) Lazio

Bolonia

(19h45 GMT) Nápoles

Juventus

- Lunes:

(14h00 GMT) Pisa

Parma

(17h00 GMT) Udinese

Génova

(19h45 GMT) Torino

Milan

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Inter 30 14 10 0 4 32 13 19

2. Milan 28 13 8 4 1 19 9 10

3. Nápoles 28 13 9 1 3 20 11 9

4. Roma 27 13 9 0 4 15 7 8

5. Bolonia 24 13 7 3 3 22 11 11

6. Como 24 14 6 6 2 19 11 8

7. Juventus 23 13 6 5 2 17 12 5

8. Sassuolo 20 14 6 2 6 19 17 2

9. Lazio 18 13 5 3 5 15 10 5

10. Udinese 18 13 5 3 5 14 20 -6

11. Cremonese 17 13 4 5 4 16 17 -1

12. Atalanta 16 13 3 7 3 16 14 2

13. Torino 14 13 3 5 5 12 23 -11

14. Lecce 13 13 3 4 6 10 17 -7

15. Cagliari 11 13 2 5 6 13 19 -6

16. Génova 11 13 2 5 6 13 20 -7

17. Parma 11 13 2 5 6 9 17 -8

18. Pisa 10 13 1 7 5 10 18 -8

19. Hellas Verona 6 13 0 6 7 8 20 -12

20. Fiorentina 6 14 0 6 8 11 24 -13

