Resultados y clasificación de la 14ª jornada de la Ligue 1
Resultados de los partidos de la 14ª jornada de la liga del fútbol francés, y...
Resultados de los partidos de la 14ª jornada de la liga del fútbol francés, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Metz 0
Rennes 1 Rongier (22')
- Sábado:
Mónaco
París SG
Paris FC
Auxerre
Marsella
Toulouse
- Domingo:
Estrasburgo
Brest
Angers
Lens
Lorient
Niza
Le Havre
Lille
Lyon
Nantes
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. París SG 30 13 9 3 1 27 11 16
2. Marsella 28 13 9 1 3 33 12 21
3. Lens 28 13 9 1 3 22 11 11
4. Rennes 24 14 6 6 2 24 18 6
5. Lille 23 13 7 2 4 27 17 10
6. Estrasburgo 22 13 7 1 5 24 17 7
7. Lyon 21 13 6 3 4 18 15 3
8. Mónaco 20 13 6 2 5 25 25 0
9. Niza 17 13 5 2 6 18 23 -5
10. Toulouse 16 13 4 4 5 18 17 1
11. Angers 16 13 4 4 5 11 15 -4
12. Paris FC 14 13 4 2 7 20 25 -5
13. Le Havre 14 13 3 5 5 13 20 -7
14. Brest 13 13 3 4 6 17 23 -6
15. Nantes 11 13 2 5 6 12 19 -7
16. Lorient 11 13 2 5 6 15 27 -12
17. Metz 11 14 3 2 9 14 31 -17
18. Auxerre 8 13 2 2 9 7 19 -12
- 1
