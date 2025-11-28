Resultados y clasificación de la 14ª jornada de la Ligue 1

Resultados de los partidos de la 14ª jornada de la liga del fútbol francés, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Metz 0

Rennes 1 Rongier (22')

- Sábado:

Mónaco

París SG

Paris FC

Auxerre

Marsella

Toulouse

- Domingo:

Estrasburgo

Brest

Angers

Lens

Lorient

Niza

Le Havre

Lille

Lyon

Nantes

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. París SG 30 13 9 3 1 27 11 16

2. Marsella 28 13 9 1 3 33 12 21

3. Lens 28 13 9 1 3 22 11 11

4. Rennes 24 14 6 6 2 24 18 6

5. Lille 23 13 7 2 4 27 17 10

6. Estrasburgo 22 13 7 1 5 24 17 7

7. Lyon 21 13 6 3 4 18 15 3

8. Mónaco 20 13 6 2 5 25 25 0

9. Niza 17 13 5 2 6 18 23 -5

10. Toulouse 16 13 4 4 5 18 17 1

11. Angers 16 13 4 4 5 11 15 -4

12. Paris FC 14 13 4 2 7 20 25 -5

13. Le Havre 14 13 3 5 5 13 20 -7

14. Brest 13 13 3 4 6 17 23 -6

15. Nantes 11 13 2 5 6 12 19 -7

16. Lorient 11 13 2 5 6 15 27 -12

17. Metz 11 14 3 2 9 14 31 -17

18. Auxerre 8 13 2 2 9 7 19 -12

