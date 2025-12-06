LA NACION

Resultados y clasificación de la 15ª fecha de la Ligue 1

Resultados de la 15ª fecha de la Ligue 1 francesa, y...

Resultados y clasificación de la 15ª fecha de la Ligue 1
Resultados y clasificación de la 15ª fecha de la Ligue 1

Resultados de la 15ª fecha de la Ligue 1 francesa, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Brest 1 Doumbia (28)

Mónaco 0

Lille 1 Mbappé (10)

Marsella 0

- Sábado:

Nantes 1 El-Arabi (38)

Lens 2 Thauvin (34), Saïd (81)

Toulouse 1 Emersonn (18)

Estrasburgo 0

París SG 5 Kvaratskhelia (28, 67), Mayulu (39), Mbaye (88), Ramos (90+1)

Rennes 0

- Domingo:

(14h00 GMT) Niza

Angers

(16h15 GMT) Le Havre

Paris FC

Auxerre

Metz

(19h45 GMT) Lorient

Lyon

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Lens 34 15 11 1 3 26 13 13

2. París SG 33 15 10 3 2 32 12 20

3. Marsella 29 15 9 2 4 35 15 20

4. Lille 29 15 9 2 4 29 17 12

5. Lyon 24 14 7 3 4 21 15 6

6. Rennes 24 15 6 6 3 24 23 1

7. Mónaco 23 15 7 2 6 26 26 0

8. Estrasburgo 22 15 7 1 7 25 20 5

9. Toulouse 20 15 5 5 5 21 19 2

10. Brest 19 15 5 4 6 20 24 -4

11. Niza 17 14 5 2 7 19 26 -7

12. Angers 16 14 4 4 6 12 17 -5

13. Paris FC 15 14 4 3 7 21 26 -5

14. Le Havre 14 14 3 5 6 13 21 -8

15. Lorient 14 14 3 5 6 18 28 -10

16. Nantes 11 15 2 5 8 13 24 -11

17. Metz 11 14 3 2 9 14 31 -17

18. Auxerre 9 14 2 3 9 8 20 -12

