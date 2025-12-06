Resultados y clasificación de la 15ª fecha de la Ligue 1
Resultados de la 15ª fecha de la Ligue 1 francesa, y...
Resultados de la 15ª fecha de la Ligue 1 francesa, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Brest 1 Doumbia (28)
Mónaco 0
Lille 1 Mbappé (10)
Marsella 0
- Sábado:
Nantes 1 El-Arabi (38)
Lens 2 Thauvin (34), Saïd (81)
Toulouse 1 Emersonn (18)
Estrasburgo 0
París SG 5 Kvaratskhelia (28, 67), Mayulu (39), Mbaye (88), Ramos (90+1)
Rennes 0
- Domingo:
(14h00 GMT) Niza
Angers
(16h15 GMT) Le Havre
Paris FC
Auxerre
Metz
(19h45 GMT) Lorient
Lyon
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Lens 34 15 11 1 3 26 13 13
2. París SG 33 15 10 3 2 32 12 20
3. Marsella 29 15 9 2 4 35 15 20
4. Lille 29 15 9 2 4 29 17 12
5. Lyon 24 14 7 3 4 21 15 6
6. Rennes 24 15 6 6 3 24 23 1
7. Mónaco 23 15 7 2 6 26 26 0
8. Estrasburgo 22 15 7 1 7 25 20 5
9. Toulouse 20 15 5 5 5 21 19 2
10. Brest 19 15 5 4 6 20 24 -4
11. Niza 17 14 5 2 7 19 26 -7
12. Angers 16 14 4 4 6 12 17 -5
13. Paris FC 15 14 4 3 7 21 26 -5
14. Le Havre 14 14 3 5 6 13 21 -8
15. Lorient 14 14 3 5 6 18 28 -10
16. Nantes 11 15 2 5 8 13 24 -11
17. Metz 11 14 3 2 9 14 31 -17
18. Auxerre 9 14 2 3 9 8 20 -12
