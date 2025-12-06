LA NACION

Resultados y clasificación de la 15ª fecha de la Premier inglesa

Resultados de los partidos de la 15ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Mohamed Salah del liverpool celebra su gol en la Premier League .
Resultados y clasificación de la 15ª fecha de la Premier inglesaAnthony Devlin - AP

Resultados de los partidos de la 15ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Aston Villa 2 Cash (36), Buendía (90+5)

Arsenal 1 Trossard (52)

AFC Bournemouth 0

Chelsea 0

Manchester City 3 Dias (31), Gvardiol (35), Foden (65)

Sunderland 0

Everton 3 Milenkovic (2 en contra), Barry (45+3), Dewsbury-Hall (80)

Nottingham 0

Newcastle 2 Guimaraes (31), Gordon (45+8 de penal)

Burnley 1 Flemming (90+4 de penal)

Tottenham 2 Richarlison (25), Simons (43)

Brentford 0

Leeds 3 Calvert-Lewin (73 de penal), Stach (75), Tanaka (90+6)

Liverpool 3 Ekitike (48, 50), Szoboszlai (80)

- Domingo:

(14h00 GMT) Brighton

West Ham

(16h30 GMT) Fulham

Crystal Palace

- Lunes:

(20h00 GMT) Wolverhampton

Manchester United

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Arsenal 33 15 10 3 2 28 9 19

2. Manchester City 31 15 10 1 4 35 16 19

3. Aston Villa 30 15 9 3 3 22 15 7

4. Chelsea 25 15 7 4 4 25 15 10

5. Everton 24 15 7 3 5 18 17 1

6. Crystal Palace 23 14 6 5 3 18 11 7

7. Sunderland 23 15 6 5 4 18 17 1

8. Liverpool 23 15 7 2 6 24 24 0

9. Tottenham 22 15 6 4 5 25 18 7

10. Brighton 22 14 6 4 4 24 20 4

11. Newcastle 22 15 6 4 5 21 19 2

12. Manchester United 22 14 6 4 4 22 21 1

13. AFC Bournemouth 20 15 5 5 5 21 24 -3

14. Brentford 19 15 6 1 8 21 24 -3

15. Fulham 17 14 5 2 7 19 22 -3

16. Leeds 15 15 4 3 8 19 29 -10

17. Nottingham 15 15 4 3 8 14 25 -11

18. West Ham 12 14 3 3 8 16 28 -12

19. Burnley 10 15 3 1 11 16 30 -14

20. Wolverhampton 2 14 0 2 12 7 29 -22

./bds/iga

LA NACION
Más leídas
  1. El análisis que se hace desde Dinamarca de la venta de los F-16
    1

    El análisis que se hace desde Dinamarca de la venta de los F-16: timing, oportunidad y el rol de EE.UU.

  2. La dramática definición de la F1 tiene tres nombres propios, pero también un lugar clave: la primera curva
    2

    Colapinto largará 20° en Abu Dhabi, donde Norris, Verstappen y Piastri protagonizarán un dramática definición de campeonato

  3. Cada cuántos kilómetros conviene cambiar la correa de distribución según el tipo de motor
    3

    Cada cuántos kilómetros conviene cambiar la correa de distribución según el tipo de motor

  4. Protagonizó junto a Brad Pitt un ícono del cine de amor, pero desapareció del ojo público y poco se sabe de ella
    4

    Protagonizó junto a Brad Pitt un ícono del cine de amor, pero desapareció del ojo público y poco se sabe de ella

Cargando banners ...