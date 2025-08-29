LA NACION

Resultados y clasificación de la 2ª jornada de la Bundesliga

Resultados de los partidos de la 2ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania y tabla de clasificación:

Resultados de los partidos de la 2ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Hamburgo 0

St Pauli 2 Dzwigala (19), Hountondji (60)

- Sábado:

(13h30 GMT) Hoffenheim

Eintracht Fráncfort

Stuttgart

Borussia Mönchengladbach

Werder Bremen

Bayer Leverkusen

RB Leipzig

Heidenheim

(16h30 GMT) Augsburgo

Bayern Múnich

- Domingo:

(13h30 GMT) Wolfsburgo

Maguncia

(15h30 GMT) Borussia Dortmund

Unión Berlín

(17h30 GMT) Colonia

Friburgo

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. St Pauli 4 2 1 1 0 5 3 2

2. Bayern Múnich 3 1 1 0 0 6 0 6

3. Eintracht Fráncfort 3 1 1 0 0 4 1 3

4. Augsburgo 3 1 1 0 0 3 1 2

. Wolfsburgo 3 1 1 0 0 3 1 2

6. Unión Berlín 3 1 1 0 0 2 1 1

. Hoffenheim 3 1 1 0 0 2 1 1

8. Colonia 3 1 1 0 0 1 0 1

9. Borussia Dortmund 1 1 0 1 0 3 3 0

10. Borussia Mönchengladbach 1 1 0 1 0 0 0 0

11. Hamburgo 1 2 0 1 1 0 2 -2

12. Bayer Leverkusen 0 1 0 0 1 1 2 -1

. Stuttgart 0 1 0 0 1 1 2 -1

14. Maguncia 0 1 0 0 1 0 1 -1

15. Heidenheim 0 1 0 0 1 1 3 -2

. Friburgo 0 1 0 0 1 1 3 -2

17. Werder Bremen 0 1 0 0 1 1 4 -3

18. RB Leipzig 0 1 0 0 1 0 6 -6

