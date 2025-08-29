Resultados y clasificación de la 2ª jornada de la Bundesliga
Resultados de los partidos de la 2ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania y...
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 2ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Hamburgo 0
St Pauli 2 Dzwigala (19), Hountondji (60)
- Sábado:
(13h30 GMT) Hoffenheim
Eintracht Fráncfort
Stuttgart
Borussia Mönchengladbach
Werder Bremen
Bayer Leverkusen
RB Leipzig
Heidenheim
(16h30 GMT) Augsburgo
Bayern Múnich
- Domingo:
(13h30 GMT) Wolfsburgo
Maguncia
(15h30 GMT) Borussia Dortmund
Unión Berlín
(17h30 GMT) Colonia
Friburgo
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. St Pauli 4 2 1 1 0 5 3 2
2. Bayern Múnich 3 1 1 0 0 6 0 6
3. Eintracht Fráncfort 3 1 1 0 0 4 1 3
4. Augsburgo 3 1 1 0 0 3 1 2
. Wolfsburgo 3 1 1 0 0 3 1 2
6. Unión Berlín 3 1 1 0 0 2 1 1
. Hoffenheim 3 1 1 0 0 2 1 1
8. Colonia 3 1 1 0 0 1 0 1
9. Borussia Dortmund 1 1 0 1 0 3 3 0
10. Borussia Mönchengladbach 1 1 0 1 0 0 0 0
11. Hamburgo 1 2 0 1 1 0 2 -2
12. Bayer Leverkusen 0 1 0 0 1 1 2 -1
. Stuttgart 0 1 0 0 1 1 2 -1
14. Maguncia 0 1 0 0 1 0 1 -1
15. Heidenheim 0 1 0 0 1 1 3 -2
. Friburgo 0 1 0 0 1 1 3 -2
17. Werder Bremen 0 1 0 0 1 1 4 -3
18. RB Leipzig 0 1 0 0 1 0 6 -6
./bds/dr