LA NACION

Resultados y clasificación de la 2ª jornada de la Bundesliga

Resultados de los partidos de la 2ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania…

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Resultados y clasificación de la 2ª jornada de la Bundesliga
Resultados y clasificación de la 2ª jornada de la BundesligaBundesliga

Resultados de los partidos de la 2ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Hamburgo 0

St Pauli 2 Dzwigala (19), Hountondji (60)

- Sábado:

Hoffenheim 1 Prömel (90+1)

Eintracht Fráncfort 3 Doan (17, 27), Uzun (51)

Stuttgart 1 Àndrés (79)

B. Mönchengladbach 0

Werder Bremen 3 Schmid (44 de penal), Schmidt (76), Coulibaly (90+4)

Bayer Leverkusen 3 Schick (5, 64 de penal), Tillman (35)

RB Leipzig 2 Baumgartner (48), Romulo (78)

Heidenheim 0

16h30 GMT) Augsburgo

Bayern Múnich

- Domingo:

(13h30 GMT) Wolfsburgo

Maguncia

(15h30 GMT) Borussia Dortmund

Unión Berlín

(17h30 GMT) Colonia

Friburgo

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Eintracht Fráncfort 6 2 2 0 0 7 2 5

2. St Pauli 4 2 1 1 0 5 3 2

3. Bayern Múnich 3 1 1 0 0 6 0 6

4. Augsburgo 3 1 1 0 0 3 1 2

. Wolfsburgo 3 1 1 0 0 3 1 2

6. Unión Berlín 3 1 1 0 0 2 1 1

7. Colonia 3 1 1 0 0 1 0 1

8. Stuttgart 3 2 1 0 1 2 2 0

9. Hoffenheim 3 2 1 0 1 3 4 -1

10. RB Leipzig 3 2 1 0 1 2 6 -4

11. Borussia Dortmund 1 1 0 1 0 3 3 0

12. Bayer Leverkusen 1 2 0 1 1 4 5 -1

13. B. Mönchengladbach 1 2 0 1 1 0 1 -1

14. Hamburgo 1 2 0 1 1 0 2 -2

15. Werder Bremen 1 2 0 1 1 4 7 -3

16. Maguncia 0 1 0 0 1 0 1 -1

17. Friburgo 0 1 0 0 1 1 3 -2

18. Heidenheim 0 2 0 0 2 1 5 -4

./bds

LA NACION
Más leídas
  1. Anto Roccuzzo emocionó a todos al dejar ver la foto que eligió como fondo de pantalla de su celular
    1

    Antonela Roccuzzo emocionó a todos al dejar ver la foto que eligió como fondo de pantalla de su celular

  2. Marley tuvo una accidentada experiencia en China y mostró cómo quedó
    2

    Marley tuvo una accidentada experiencia en China y mostró cómo quedó

  3. Otra salida en el Gobierno tras denuncias de presiones y una polémica por la motosierra
    3

    Con denuncias de presiones y polémica por la motosierra, presentó su renuncia el titular del INTI

  4. Mis vacaciones en el nuevo centro turístico de Corea del Norte, entre playas vacías y souvenirs de misiles a la venta
    4

    Mis vacaciones en el nuevo centro turístico de Corea del Norte, entre playas vacías y souvenirs de misiles a la venta

Cargando banners ...