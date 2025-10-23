Resultados y clasificación de la 2ª jornada de la Conference League
Resultados de los partidos de la 2ª jornada de la Conference League y...
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 2ª jornada de la Conference League y tabla de clasificación:
AZ Alkmaar (NED) 1 Mijnans (44)
Slovan Bratislava (SVK) 0
Shakhtar Donetsk (UKR) 1 Luca Meirelles (61)
Legia Varsovia (POL) 2 Augustyniak (16, 90+4)
Rapid Viena (AUT) 0
Fiorentina (ITA) 3 Ndour (9), Dzeko (48), Gudmundsson (88)
Estrasburgo (FRA) 1 Panichelli (79)
Jagiellonia Bialystok (POL) 1 Stojinovic (53)
AEK Atenas (GRE) 6 Koita (11, 18), Eliasson (27), Marin (55), Jovic (81), Kutesa (87)
Aberdeen (SCO) 0
Drita (KOS) 1 Manaj (12)
Omonia Nicosia (CYP) 1 Masouras (45+1)
Breidablik (ISL) 0
Kups (FIN) 0
Shkendija (MKD) 1 Barret (90+1 en contra)
Shelbourne (IRL) 0
Hacken (SWE) 2 Lindberg (41), Brusberg (55)
Rayo Vallecano (ESP) 2 García (15), Ratiu (90+13 de penal)
Crystal Palace (ENG) 0
AEK Larnaca (CYP) 1 Bajic (51)
Shamrock Rovers (IRL) 0
Celje (SLO) 2 Kovacevic (33, 40)
Maguncia (GER) 1 Weiper (24)
Zrinjski (BIH) 0
Lincoln Red Imps (NIR) 2 Kike Gómez (33), Rutjens (88)
Lech Poznan (POL) 1 Ishak (77 de penal)
Sigma Olomuc (CZE) 1 Kral (83)
Rakow (POL) 1 Svarnas (90)
Samsunspor (TUR) 3 Musaba (2), Mouandilmandji (34), Holse (62)
Dinamo Kiev (UKR) 0
Universidad Craiova (ROM) Etim (38)
Noah (ARM) Mulahusejnovic (73)
Hamrun Spartans (MLT) 0
Lausana (SUI) 1 Diakité (38)
Suspendido por condiciones meteorológicas:
Rijeka (CRO)
Sparta Praga (CZE)
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Fiorentina 6 2 2 0 0 5 0
2. AEK Larnaca 6 2 2 0 0 5 0
3. NK Celje 6 2 2 0 0 5 1
4. Lausana 6 2 2 0 0 4 0
5. Samsunspor 6 2 2 0 0 4 0
6. Maguncia 6 2 2 0 0 2 0
7. Rayo 4 2 1 1 0 4 2
8. Rakow Czestochowa 4 2 1 1 0 3 1
9. Estrasburgo 4 2 1 1 0 3 2
10. FC Noah 4 2 1 1 0 2 1
11. Jagiellonia Bialystok 4 2 1 1 0 2 1
12. AEK Atenas 3 2 1 0 1 7 3
13. NK Zrinjski 3 2 1 0 1 5 1
14. Sparta Praga 3 1 1 0 0 4 1
15. Lech Poznan 3 2 1 0 1 5 3
16. Crystal Palace 3 2 1 0 1 2 1
17. Shakhtar Donetsk 3 2 1 0 1 4 4
18. Legia Varsovia 3 2 1 0 1 2 2
19. Škendija 79 3 2 1 0 1 1 2
20. AZ Alkmaar 3 2 1 0 1 1 4
21. Lincoln FC 3 2 1 0 1 2 6
22. Drita 2 2 0 2 0 2 2
23. BK Häcken 2 2 0 2 0 2 2
24. KuPS Kuopio 2 2 0 2 0 1 1
25. Omonia Nicosia 1 2 0 1 1 1 2
26. Shelbourne 1 2 0 1 1 0 1
27. Sigma Olomouc 1 2 0 1 1 1 3
28. Universidad Craiova 1 2 0 1 1 1 3
29. Breidablik 1 2 0 1 1 0 3
30. Rijeka 0 1 0 0 1 0 1
31. Slovan Bratislava 0 2 0 0 2 1 3
32. Hamrun Spartans 0 2 0 0 2 0 2
33. Shamrock Rovers 0 2 0 0 2 1 6
34. Dinamo de Kiev 0 2 0 0 2 0 5
35. Rapid Viena 0 2 0 0 2 1 7
36. Aberdeen 0 2 0 0 2 2 9
NOTA: los ocho primeros se clasifican a octavos de final.
Los equipos que queden entre los puestos 9 y 24 disputarán un playoff de repesca para acceder a estos octavos, mientras que los equipos entre los puestos 25 y 36 quedarán eliminados.
bds/dr
