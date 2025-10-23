LA NACION

Resultados y clasificación de la 2ª jornada de la Conference League

Resultados de los partidos de la 2ª jornada de la Conference League y...

Conference League de fútbol de Europa, tercer torneo continental
Resultados y clasificación de la 2ª jornada de la Conference League

Resultados de los partidos de la 2ª jornada de la Conference League y tabla de clasificación:

AZ Alkmaar (NED) 1 Mijnans (44)

Slovan Bratislava (SVK) 0

Shakhtar Donetsk (UKR) 1 Luca Meirelles (61)

Legia Varsovia (POL) 2 Augustyniak (16, 90+4)

Rapid Viena (AUT) 0

Fiorentina (ITA) 3 Ndour (9), Dzeko (48), Gudmundsson (88)

Estrasburgo (FRA) 1 Panichelli (79)

Jagiellonia Bialystok (POL) 1 Stojinovic (53)

AEK Atenas (GRE) 6 Koita (11, 18), Eliasson (27), Marin (55), Jovic (81), Kutesa (87)

Aberdeen (SCO) 0

Drita (KOS) 1 Manaj (12)

Omonia Nicosia (CYP) 1 Masouras (45+1)

Breidablik (ISL) 0

Kups (FIN) 0

Shkendija (MKD) 1 Barret (90+1 en contra)

Shelbourne (IRL) 0

Hacken (SWE) 2 Lindberg (41), Brusberg (55)

Rayo Vallecano (ESP) 2 García (15), Ratiu (90+13 de penal)

Crystal Palace (ENG) 0

AEK Larnaca (CYP) 1 Bajic (51)

Shamrock Rovers (IRL) 0

Celje (SLO) 2 Kovacevic (33, 40)

Maguncia (GER) 1 Weiper (24)

Zrinjski (BIH) 0

Lincoln Red Imps (NIR) 2 Kike Gómez (33), Rutjens (88)

Lech Poznan (POL) 1 Ishak (77 de penal)

Sigma Olomuc (CZE) 1 Kral (83)

Rakow (POL) 1 Svarnas (90)

Samsunspor (TUR) 3 Musaba (2), Mouandilmandji (34), Holse (62)

Dinamo Kiev (UKR) 0

Universidad Craiova (ROM) Etim (38)

Noah (ARM) Mulahusejnovic (73)

Hamrun Spartans (MLT) 0

Lausana (SUI) 1 Diakité (38)

Suspendido por condiciones meteorológicas:

Rijeka (CRO)

Sparta Praga (CZE)

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Fiorentina 6 2 2 0 0 5 0

2. AEK Larnaca 6 2 2 0 0 5 0

3. NK Celje 6 2 2 0 0 5 1

4. Lausana 6 2 2 0 0 4 0

5. Samsunspor 6 2 2 0 0 4 0

6. Maguncia 6 2 2 0 0 2 0

7. Rayo 4 2 1 1 0 4 2

8. Rakow Czestochowa 4 2 1 1 0 3 1

9. Estrasburgo 4 2 1 1 0 3 2

10. FC Noah 4 2 1 1 0 2 1

11. Jagiellonia Bialystok 4 2 1 1 0 2 1

12. AEK Atenas 3 2 1 0 1 7 3

13. NK Zrinjski 3 2 1 0 1 5 1

14. Sparta Praga 3 1 1 0 0 4 1

15. Lech Poznan 3 2 1 0 1 5 3

16. Crystal Palace 3 2 1 0 1 2 1

17. Shakhtar Donetsk 3 2 1 0 1 4 4

18. Legia Varsovia 3 2 1 0 1 2 2

19. Škendija 79 3 2 1 0 1 1 2

20. AZ Alkmaar 3 2 1 0 1 1 4

21. Lincoln FC 3 2 1 0 1 2 6

22. Drita 2 2 0 2 0 2 2

23. BK Häcken 2 2 0 2 0 2 2

24. KuPS Kuopio 2 2 0 2 0 1 1

25. Omonia Nicosia 1 2 0 1 1 1 2

26. Shelbourne 1 2 0 1 1 0 1

27. Sigma Olomouc 1 2 0 1 1 1 3

28. Universidad Craiova 1 2 0 1 1 1 3

29. Breidablik 1 2 0 1 1 0 3

30. Rijeka 0 1 0 0 1 0 1

31. Slovan Bratislava 0 2 0 0 2 1 3

32. Hamrun Spartans 0 2 0 0 2 0 2

33. Shamrock Rovers 0 2 0 0 2 1 6

34. Dinamo de Kiev 0 2 0 0 2 0 5

35. Rapid Viena 0 2 0 0 2 1 7

36. Aberdeen 0 2 0 0 2 2 9

NOTA: los ocho primeros se clasifican a octavos de final.

Los equipos que queden entre los puestos 9 y 24 disputarán un playoff de repesca para acceder a estos octavos, mientras que los equipos entre los puestos 25 y 36 quedarán eliminados.

bds/dr

