Resultados y clasificación de la 2ª jornada de la Europa League

Resultados de los partidos de la 2ª jornada de la Europa League y tabla de clasificación:

- Jueves:

Ludogorets (BUL) 0

Betis (ESP) 2 Lo Celso (31), Son (53 en contra)

Panathinaikos (GRE) 1 Swiderski (55)

Go Ahead Eagles (NED) 2 Smit (75, 82)

FC Steaua (ROM) 0

Young Boys (SUI) 2 Monteiro (11, 36)

Fenerbahçe (TUR) 2 Akturkoglu (3, 25)

Niza (FRA) 1 Kevin Carlos (37 de penal)

Bolonia (ITA) 1 Orsolini (29)

Friburgo (GER) 1 Adamu (57 de penal)

Roma (ITA) 0

Lille (FRA) 1 Haraldsson (6)

Brann Bergen (NOR) 1 Magnusson (41)

FC Utrecht (NED) 0

Viktoria Pilsen (CZE) 3 Vydra (34), Durosinmi (44), Spacil (53)

Malmö FF (SWE) 0

Celtic de Glasgow (SCO) 0

Sporting de Braga (POR) 2 Horta (20), Gabri Martínez (85)

(19h00 GMT) Basilea (SUI)

Stuttgart (GER)

Celta de Vigo (ESP)

PAOK Salónica (GRE)

Lyon (FRA)

Salzburgo (AUT)

Maccabi Tel Aviv (ISR)

Dinamo Zagreb (CRO)

Genk (BEL)

Ferencvaros (HUN)

Feyenoord (NED)

Aston Villa (ENG)

Sturm Graz (AUT)

Glasgow Rangers (SCO)

Nottingham (ENG)

Midtjylland (DEN)

Oporto (POR)

Estrella Roja (SRB)

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Sporting de Braga 6 2 2 0 0 3 0

2. Lille 6 2 2 0 0 3 1

3. Viktoria Pilsen 4 2 1 1 0 4 1

4. Betis 4 2 1 1 0 4 2

5. Friburgo 4 2 1 1 0 3 2

6. Panathinaikos 3 2 1 0 1 5 3

7. Dinamo Zagreb 3 1 1 0 0 3 1

8. Midtjylland 3 1 1 0 0 2 0

9. Stuttgart 3 1 1 0 0 2 1

10. Oporto 3 1 1 0 0 1 0

. Genk 3 1 1 0 0 1 0

. Lyon 3 1 1 0 0 1 0

13. Aston Villa 3 1 1 0 0 1 0

14. Roma 3 2 1 0 1 2 2

. Go Ahead Eagles 3 2 1 0 1 2 2

16. Brann Bergen 3 2 1 0 1 2 2

17. Young Boys 3 2 1 0 1 3 4

18. Fenerbahçe SK 3 2 1 0 1 3 4

19. Ludogorets 3 2 1 0 1 2 3

20. FC Steaua 3 2 1 0 1 1 2

21. Nottingham 1 1 0 1 0 2 2

22. Estrella Roja 1 1 0 1 0 1 1

. Ferencvaros 1 1 0 1 0 1 1

24. Maccabi Tel Aviv 1 1 0 1 0 0 0

. PAOK 1 1 0 1 0 0 0

26. Bolonia 1 2 0 1 1 1 2

27. Celtic de Glasgow 1 2 0 1 1 1 3

28. Celta 0 1 0 0 1 1 2

. Basilea 0 1 0 0 1 1 2

30. Glasgow Rangers 0 1 0 0 1 0 1

. Salzburgo 0 1 0 0 1 0 1

. Feyenoord 0 1 0 0 1 0 1

33. Niza 0 2 0 0 2 2 4

34. FC Utrecht 0 2 0 0 2 0 2

. Sturm Graz 0 1 0 0 1 0 2

36. Malmö FF 0 2 0 0 2 1 5

NOTA: los ocho primeros se clasifican a octavos de final. Los equipos que queden entre los puestos 9 y 24 disputarán un playoff de repesca para acceder a estos octavos, mientras que los equipos entre los puestos 25 y 36 quedarán eliminados.

