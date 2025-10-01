Resultados y clasificación de la 2ª jornada de la Liga de Campeones
Resultados de los partidos de la 2ª jornada de la Liga de Campeones y...
Resultados de los partidos de la 2ª jornada de la Liga de Campeones y tabla de clasificación:
- Miércoles:
Qarabag (AZE) 2 Zoubir (28), Addai (83)
Copenhague (DEN) 0
Union St Gilloise (BEL) 0
Newcastle (ENG) 4 Woltemade (17), Gordon (43 de penal y 64 de penal), Barnes (80)
(19H00 GMT) Borussia Dortmund (GER)
Athletic (ESP)
Villarreal (ESP)
Juventus (ITA)
Bayer Leverkusen (GER)
PSV Eindhoven (NED)
Barcelona (ESP)
París SG (FRA)
Mónaco (FRA)
Manchester City (ENG)
Nápoles (ITA)
Sporting de Lisboa (POR)
Arsenal (ENG)
Olympiakos (GRE)
- Disputados el martes:
Atalanta (ITA) 2 Samardzic (74 de penal), Pasalic (87)
Brujas (BEL) 1 Tzolis (38)
Kairat Almaty (KAZ) 0
Real Madrid (ESP) 5 Mbappé (25 de penal, 52, 73), Camavinga (83), Brahim Díaz (90+3)
Atlético de Madrid (ESP) 5 Raspadori (4), Le Normand (33), Griezmann (45+1), Giuliano Simeone (70), Julián Álvarez (82 de penal)
Eintracht Fráncfort (GER) 1 Burkardt (57)
Bodo/Glimt (NOR) 2 Hauge (53, 66)
Tottenham (ENG) 2 Van de Ven (68), Gundersen (89 en contra)
Chelsea (ENG) 1 Ríos (18 en contra)
Benfica (POR) 0
Galatasaray (TUR) 1 Osimhen (16 de penal)
Liverpool (ENG) 0
Inter de Milán (ITA) 3 Lautaro Martínez (30, 65), Dumfries (34)
Slavia de Praga (CZE) 0
Marsella (FRA) 4 Paixao (6, 11), Greenwood (26), Aubameyang (52)
Ajax (NED) 0
Pafos (CYP) 1 Orsic (45)
Bayern de Múnich (GER) 5 Kane (15, 34), Guerreiro (20), Jackson (31), Olise (68)
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Bayern Múnich 6 2 2 0 0 8 2
2. Real Madrid 6 2 2 0 0 7 1
3. Inter 6 2 2 0 0 5 0
4. Qarabag 6 2 2 0 0 5 2
5. Tottenham 4 2 1 1 0 3 2
6. París SG 3 1 1 0 0 4 0
7. Atlético de Madrid 3 2 1 0 1 7 4
8. Newcastle 3 2 1 0 1 5 2
9. Marsella 3 2 1 0 1 5 2
10. Sporting de Lisboa 3 1 1 0 0 4 1
11. FC Brujas 3 2 1 0 1 5 3
12. Arsenal 3 1 1 0 0 2 0
13. Manchester City 3 1 1 0 0 2 0
14. Barcelona 3 1 1 0 0 2 1
15. Eintracht Fráncfort 3 2 1 0 1 6 6
16. Liverpool 3 2 1 0 1 3 3
17. Chelsea 3 2 1 0 1 2 3
18. Union St-Gilloise 3 2 1 0 1 3 5
19. Galatasaray 3 2 1 0 1 2 5
20. Atalanta 3 2 1 0 1 2 5
21. Bodo/Glimt 2 2 0 2 0 4 4
22. Borussia Dortmund 1 1 0 1 0 4 4
23. Juventus 1 1 0 1 0 4 4
24. Bayer Leverkusen 1 1 0 1 0 2 2
25. Olympiacos 1 1 0 1 0 0 0
26. FC Copenhague 1 2 0 1 1 2 4
27. Slavia Praga 1 2 0 1 1 2 5
28. Pafos FC 1 2 0 1 1 1 5
29. Villarreal 0 1 0 0 1 0 1
30. Benfica 0 2 0 0 2 2 4
31. PSV Eindhoven 0 1 0 0 1 1 3
32. Athletic 0 1 0 0 1 0 2
33. Nápoles 0 1 0 0 1 0 2
34. Mónaco 0 1 0 0 1 1 4
35. Ajax 0 2 0 0 2 0 6
36. Kairat Almaty 0 2 0 0 2 1 9
NOTA: los ocho primeros se clasifican a octavos de final.
Los equipos que queden entre los puestos 9 y 24 disputarán un playoff de repesca para acceder a estos octavos, mientras que los equipos entre los puestos 25 y 36 quedarán eliminados.
bds-dr/pm
