Resultados y clasificación de la 2ª jornada de la Liga de Campeones
Resultados de los partidos de la 2ª jornada de la Liga de Campeones y...
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 2ª jornada de la Liga de Campeones y tabla de clasificación:
- Martes:
Atalanta (ITA) 2 Samardzic (74 de penal), Pasalic (87)
Brujas (BEL) 1 Tzolis (38)
Kairat Almaty (KAZ) 0
Real Madrid (ESP) 5 Mbappé (25 de penal, 52, 73), Camavinga (83), Brahim Díaz (90+3)
Atlético de Madrid (ESP) 5 Raspadori (4), Le Normand (33), Griezmann (45+1), Giuliano Simeone (70), Julián Álvarez (82 de penal)
Eintracht Fráncfort (GER) 1 Burkardt (57)
Bodo/Glimt (NOR) 2 Hauge (53, 66)
Tottenham (ENG) 2 Van de Ven (68), Gundersen (89 en contra)
Chelsea (ENG) 1 Ríos (18 en contra)
Benfica (POR) 0
Galatasaray (TUR) 1 Osimhen (16 de penal)
Liverpool (ENG) 0
Inter de Milán (ITA) 3 Lautaro Martínez (30, 65), Dumfries (34)
Slavia de Praga (CZE) 0
Marsella (FRA) 4 Paixao (6, 11), Greenwood (26), Aubameyang (52)
Ajax (NED) 0
Pafos (CYP) 1 Orsic (45)
Bayern de Múnich (GER) 5 Kane (15, 34), Guerreiro (20), Jackson (31), Olise (68)
- Miércoles:
(16:45) Qarabag (AZE) - FC Copenhague (DEN)
Union St-Gilloise (BEL) - Newcastle (ENG)
(19:00) Borussia Dortmund (GER) - Athletic (ESP)
Villarreal (ESP) - Juventus (ITA)
Bayer Leverkusen (GER) - PSV Eindhoven (NED)
Barcelona (ESP) - París SG (FRA)
Mónaco (FRA) - Manchester City (ENG)
Nápoles (ITA) - Sporting de Lisboa (POR)
Arsenal (ENG) - Olympiakos (GRE)
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Bayern Múnich 6 2 2 0 0 8 2 6
2. Real Madrid 6 2 2 0 0 7 1 6
3. Inter Milán 6 2 2 0 0 5 0 5
4. Tottenham 4 2 1 1 0 3 2 1
5. París SG 3 1 1 0 0 4 0 4
6. Atlético Madrid 3 2 1 0 1 7 4 3
7. Marsella 3 2 1 0 1 5 2 3
8. Sporting Lisboa 3 1 1 0 0 4 1 3
9. Brujas 3 2 1 0 1 5 3 2
10. Union St-Gilloise 3 1 1 0 0 3 1 2
11. Arsenal 3 1 1 0 0 2 0 2
12. Manchester City 3 1 1 0 0 2 0 2
13. Qarabag 3 1 1 0 0 3 2 1
14. FC Barcelona 3 1 1 0 0 2 1 1
15. Eintracht Fráncfort 3 2 1 0 1 6 6 0
16. Liverpool 3 2 1 0 1 3 3 0
17. Chelsea 3 2 1 0 1 2 3 -1
18. Galatasaray 3 2 1 0 1 2 5 -3
19. Atalanta 3 2 1 0 1 2 5 -3
20. Bodo/Glimt 2 2 0 2 0 4 4 0
21. Borussia Dortmund 1 1 0 1 0 4 4 0
22. Juventus 1 1 0 1 0 4 4 0
23. Bayer Leverkusen 1 1 0 1 0 2 2 0
24. FC Copenhague 1 1 0 1 0 2 2 0
25. Olympiakos 1 1 0 1 0 0 0 0
26. Slavia Praga 1 2 0 1 1 2 5 -3
27. Pafos 1 2 0 1 1 1 5 -4
28. Newcastle 0 1 0 0 1 1 2 -1
29. Villarreal 0 1 0 0 1 0 1 -1
30. Benfica 0 2 0 0 2 2 4 -2
31. PSV Eindhoven 0 1 0 0 1 1 3 -2
32. Athletic Bilbao 0 1 0 0 1 0 2 -2
Nápoles 0 1 0 0 1 0 2 -2
34. Mónaco 0 1 0 0 1 1 4 -3
35. Ajax Amsterdam 0 2 0 0 2 0 6 -6
36. Kairat Almaty 0 2 0 0 2 1 9 -8
NOTA: los ocho primeros se clasifican a octavos de final.
Los equipos que queden entre los puestos 9 y 24 disputarán un playoff de repesca para acceder a estos octavos, mientras que los equipos entre los puestos 25 y 36 quedarán eliminados.
bds-dr/dam
Otras noticias de Futbol
- 1
Video: una camioneta chocó intencionalmente dos veces a un auto y un bebé terminó con fractura de cráneo
- 2
“Durmió toda la noche, el día anterior había salido”: las primeras horas de Morena Rial en el calabozo
- 3
Milei y Macri, en Olivos
- 4
Todo lo que no se vio de los Martín Fierro: un debut, un nuevo amor, examantes distraídos y la incógnita de un acompañante