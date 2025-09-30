Resultados y clasificación de la 2ª jornada de la Liga de Campeones

Resultados de los partidos de la 2ª jornada de la Liga de Campeones y tabla de clasificación:

- Martes:

Atalanta (ITA) 2 Samardzic (74 de penal), Pasalic (87)

Brujas (BEL) 1 Tzolis (38)

Kairat Almaty (KAZ) 0

Real Madrid (ESP) 5 Mbappé (25 de penal, 52, 73), Camavinga (83), Brahim Díaz (90+3)

Atlético de Madrid (ESP) 5 Raspadori (4), Le Normand (33), Griezmann (45+1), Giuliano Simeone (70), Julián Álvarez (82 de penal)

Eintracht Fráncfort (GER) 1 Burkardt (57)

Bodo/Glimt (NOR) 2 Hauge (53, 66)

Tottenham (ENG) 2 Van de Ven (68), Gundersen (89 en contra)

Chelsea (ENG) 1 Ríos (18 en contra)

Benfica (POR) 0

Galatasaray (TUR) 1 Osimhen (16 de penal)

Liverpool (ENG) 0

Inter de Milán (ITA) 3 Lautaro Martínez (30, 65), Dumfries (34)

Slavia de Praga (CZE) 0

Marsella (FRA) 4 Paixao (6, 11), Greenwood (26), Aubameyang (52)

Ajax (NED) 0

Pafos (CYP) 1 Orsic (45)

Bayern de Múnich (GER) 5 Kane (15, 34), Guerreiro (20), Jackson (31), Olise (68)

- Miércoles:

(16:45) Qarabag (AZE) - FC Copenhague (DEN)

Union St-Gilloise (BEL) - Newcastle (ENG)

(19:00) Borussia Dortmund (GER) - Athletic (ESP)

Villarreal (ESP) - Juventus (ITA)

Bayer Leverkusen (GER) - PSV Eindhoven (NED)

Barcelona (ESP) - París SG (FRA)

Mónaco (FRA) - Manchester City (ENG)

Nápoles (ITA) - Sporting de Lisboa (POR)

Arsenal (ENG) - Olympiakos (GRE)

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Múnich 6 2 2 0 0 8 2 6

2. Real Madrid 6 2 2 0 0 7 1 6

3. Inter Milán 6 2 2 0 0 5 0 5

4. Tottenham 4 2 1 1 0 3 2 1

5. París SG 3 1 1 0 0 4 0 4

6. Atlético Madrid 3 2 1 0 1 7 4 3

7. Marsella 3 2 1 0 1 5 2 3

8. Sporting Lisboa 3 1 1 0 0 4 1 3

9. Brujas 3 2 1 0 1 5 3 2

10. Union St-Gilloise 3 1 1 0 0 3 1 2

11. Arsenal 3 1 1 0 0 2 0 2

12. Manchester City 3 1 1 0 0 2 0 2

13. Qarabag 3 1 1 0 0 3 2 1

14. FC Barcelona 3 1 1 0 0 2 1 1

15. Eintracht Fráncfort 3 2 1 0 1 6 6 0

16. Liverpool 3 2 1 0 1 3 3 0

17. Chelsea 3 2 1 0 1 2 3 -1

18. Galatasaray 3 2 1 0 1 2 5 -3

19. Atalanta 3 2 1 0 1 2 5 -3

20. Bodo/Glimt 2 2 0 2 0 4 4 0

21. Borussia Dortmund 1 1 0 1 0 4 4 0

22. Juventus 1 1 0 1 0 4 4 0

23. Bayer Leverkusen 1 1 0 1 0 2 2 0

24. FC Copenhague 1 1 0 1 0 2 2 0

25. Olympiakos 1 1 0 1 0 0 0 0

26. Slavia Praga 1 2 0 1 1 2 5 -3

27. Pafos 1 2 0 1 1 1 5 -4

28. Newcastle 0 1 0 0 1 1 2 -1

29. Villarreal 0 1 0 0 1 0 1 -1

30. Benfica 0 2 0 0 2 2 4 -2

31. PSV Eindhoven 0 1 0 0 1 1 3 -2

32. Athletic Bilbao 0 1 0 0 1 0 2 -2

Nápoles 0 1 0 0 1 0 2 -2

34. Mónaco 0 1 0 0 1 1 4 -3

35. Ajax Amsterdam 0 2 0 0 2 0 6 -6

36. Kairat Almaty 0 2 0 0 2 1 9 -8

NOTA: los ocho primeros se clasifican a octavos de final.

Los equipos que queden entre los puestos 9 y 24 disputarán un playoff de repesca para acceder a estos octavos, mientras que los equipos entre los puestos 25 y 36 quedarán eliminados.

