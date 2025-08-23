LA NACION

Resultados y clasificación de la 2ª jornada de La Liga

Resultados de los partidos de la 2ª jornada del campeonato de fútbol de España y...

Resultados y clasificación de la 2ª jornada de La Liga
Resultados y clasificación de la 2ª jornada de La Liga

Resultados de los partidos de la 2ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Betis 1 Lo Celso (16)

Alavés 0

- Sábado:

Mallorca 1 Morey (87)

Celta 1 Rueda (38)

(17h30 GMT) Atlético de Madrid

Elche

(19h30 GMT) Levante

Barcelona

- Domingo:

(15h00 GMT) Osasuna

Valencia

(17h30 GMT) Villarreal

Girona

Real Sociedad

Espanyol

(19h30 GMT) Oviedo

Real Madrid

- Lunes:

(17h30 GMT) Athletic

Rayo

(19h30 GMT) Sevilla

Getafe

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Betis 4 2 1 1 0 2 1 1

2. Barcelona 3 1 1 0 0 3 0 3

3. Rayo 3 1 1 0 0 3 1 2

4. Getafe 3 1 1 0 0 2 0 2

5. Villarreal 3 1 1 0 0 2 0 2

6. Athletic 3 1 1 0 0 3 2 1

7. Espanyol 3 1 1 0 0 2 1 1

8. Real Madrid 3 1 1 0 0 1 0 1

9. Alavés 3 2 1 0 1 2 2 0

10. Elche 1 1 0 1 0 1 1 0

11. Real Sociedad 1 1 0 1 0 1 1 0

12. Valencia 1 1 0 1 0 1 1 0

13. Celta 1 2 0 1 1 1 3 -2

14. Mallorca 1 2 0 1 1 1 4 -3

15. Sevilla 0 1 0 0 1 2 3 -1

16. Atlético de Madrid 0 1 0 0 1 1 2 -1

17. Levante 0 1 0 0 1 1 2 -1

18. Osasuna 0 1 0 0 1 0 1 -1

19. Girona 0 1 0 0 1 1 3 -2

20. Oviedo 0 1 0 0 1 0 2 -2

