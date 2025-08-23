Resultados y clasificación de la 2ª jornada de La Liga
Resultados de los partidos de la 2ª jornada del campeonato de fútbol de España y...
Resultados de los partidos de la 2ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Betis 1 Lo Celso (16)
Alavés 0
- Sábado:
Mallorca 1 Morey (87)
Celta 1 Rueda (38)
(17h30 GMT) Atlético de Madrid
Elche
(19h30 GMT) Levante
Barcelona
- Domingo:
(15h00 GMT) Osasuna
Valencia
(17h30 GMT) Villarreal
Girona
Real Sociedad
Espanyol
(19h30 GMT) Oviedo
Real Madrid
- Lunes:
(17h30 GMT) Athletic
Rayo
(19h30 GMT) Sevilla
Getafe
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Betis 4 2 1 1 0 2 1 1
2. Barcelona 3 1 1 0 0 3 0 3
3. Rayo 3 1 1 0 0 3 1 2
4. Getafe 3 1 1 0 0 2 0 2
5. Villarreal 3 1 1 0 0 2 0 2
6. Athletic 3 1 1 0 0 3 2 1
7. Espanyol 3 1 1 0 0 2 1 1
8. Real Madrid 3 1 1 0 0 1 0 1
9. Alavés 3 2 1 0 1 2 2 0
10. Elche 1 1 0 1 0 1 1 0
11. Real Sociedad 1 1 0 1 0 1 1 0
12. Valencia 1 1 0 1 0 1 1 0
13. Celta 1 2 0 1 1 1 3 -2
14. Mallorca 1 2 0 1 1 1 4 -3
15. Sevilla 0 1 0 0 1 2 3 -1
16. Atlético de Madrid 0 1 0 0 1 1 2 -1
17. Levante 0 1 0 0 1 1 2 -1
18. Osasuna 0 1 0 0 1 0 1 -1
19. Girona 0 1 0 0 1 1 3 -2
20. Oviedo 0 1 0 0 1 0 2 -2
