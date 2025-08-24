Resultados y clasificación de la 2ª jornada de La Liga

Resultados de los partidos de la 2ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Betis 1 Lo Celso (16)

Alavés 0

- Sábado:

Mallorca 1 Morey (87)

Celta 1 Rueda (38)

Atlético de Madrid 1 Sørloth (8)

Elche 1 Mir (15)

Levante 2 Romero (15), Morales (45+7 de penal)

Barcelona 3 Pedri (49), Torres (52), Elgezabal (90+1 en contra)

- Domingo:

Osasuna 1 Budimir (9)

Valencia 0

(17h30 GMT) Villarreal

Girona

Real Sociedad

Espanyol

(19h30 GMT) Oviedo

Real Madrid

- Lunes:

(17h30 GMT) Athletic

Rayo

(19h30 GMT) Sevilla

Getafe

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Barcelona 6 2 2 0 0 6 2 4

2. Betis 4 2 1 1 0 2 1 1

3. Rayo 3 1 1 0 0 3 1 2

4. Getafe 3 1 1 0 0 2 0 2

. Villarreal 3 1 1 0 0 2 0 2

6. Athletic 3 1 1 0 0 3 2 1

7. Espanyol 3 1 1 0 0 2 1 1

8. Real Madrid 3 1 1 0 0 1 0 1

9. Alavés 3 2 1 0 1 2 2 0

10. Osasuna 3 2 1 0 1 1 1 0

11. Elche 2 2 0 2 0 2 2 0

12. Real Sociedad 1 1 0 1 0 1 1 0

13. Atlético de Madrid 1 2 0 1 1 2 3 -1

14. Valencia 1 2 0 1 1 1 2 -1

15. Celta 1 2 0 1 1 1 3 -2

16. Mallorca 1 2 0 1 1 1 4 -3

17. Sevilla 0 1 0 0 1 2 3 -1

18. Levante 0 2 0 0 2 3 5 -2

19. Girona 0 1 0 0 1 1 3 -2

20. Oviedo 0 1 0 0 1 0 2 -2