Resultados y clasificación de la 2ª jornada de La Liga

Resultados de los partidos de la 2ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Betis 1 Lo Celso (16)

Alavés 0

- Sábado:

Mallorca 1 Morey (87)

Celta 1 Rueda (38)

Atlético de Madrid 1 Sørloth (8)

Elche 1 Mir (15)

Levante 2 Romero (15), Morales (45+7 de penal)

Barcelona 3 Pedri (49), Torres (52), Elgezabal (90+1 en contra)

- Domingo:

Osasuna 1 Budimir (9)

Valencia 0

Villarreal 5 Pepe (7), Buchanan (16, 28, 64), Márin (25)

Girona 0

Real Sociedad 2 Barrenetxea (61), Oskarsson (69)

Espanyol 2 Milla (10), Puado (45+1 de penal)

Real Oviedo 0

Real Madrid 3 Mbappé (37, 83), Vinícius (90+3)

- Lunes:

Athletic 1 Sancet (66 de penal)

Rayo 0

(19:30 GMT) Sevilla

Getafe

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Villarreal 6 2 2 0 0 7 0 7

2. Barcelona 6 2 2 0 0 6 2 4

3. Real Madrid 6 2 2 0 0 4 0 4

4. Athletic 6 2 2 0 0 4 2 2

5. Espanyol 4 2 1 1 0 4 3 1

6. Betis 4 2 1 1 0 2 1 1

7. Getafe 3 1 1 0 0 2 0 2

8. Rayo 3 2 1 0 1 3 2 1

9. Alavés 3 2 1 0 1 2 2 0

10. Osasuna 3 2 1 0 1 1 1 0

11. Real Sociedad 2 2 0 2 0 3 3 0

12. Elche 2 2 0 2 0 2 2 0

13. Atlético de Madrid 1 2 0 1 1 2 3 -1

14. Valencia 1 2 0 1 1 1 2 -1

15. Celta 1 2 0 1 1 1 3 -2

16. Mallorca 1 2 0 1 1 1 4 -3

17. Sevilla 0 1 0 0 1 2 3 -1

18. Levante 0 2 0 0 2 3 5 -2

19. Real Oviedo 0 2 0 0 2 0 5 -5

20. Girona 0 2 0 0 2 1 8 -7

