Resultados y clasificación de la 2ª jornada de La Liga

Resultados de los partidos de la 2ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Betis 1 Lo Celso (16)
Alavés 0
- Sábado:
Mallorca 1 Morey (87)
Celta 1 Rueda (38)
Atlético de Madrid 1 Sørloth (8)
Elche 1 Mir (15)
Levante 2 Romero (15), Morales (45+7 de penal)
Barcelona 3 Pedri (49), Torres (52), Elgezabal (90+1 en contra)
- Domingo:
Osasuna 1 Budimir (9)
Valencia 0
Villarreal 5 Pepe (7), Buchanan (16, 28, 64), Márin (25)
Girona 0
Real Sociedad 2 Barrenetxea (61), Oskarsson (69)
Espanyol 2 Milla (10), Puado (45+1 de penal)
Real Oviedo 0
Real Madrid 3 Mbappé (37, 83), Vinícius (90+3)
- Lunes:
Athletic 1 Sancet (66 de penal)
Rayo 0
(19:30 GMT) Sevilla
Getafe
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Villarreal 6 2 2 0 0 7 0 7
2. Barcelona 6 2 2 0 0 6 2 4
3. Real Madrid 6 2 2 0 0 4 0 4
4. Athletic 6 2 2 0 0 4 2 2
5. Espanyol 4 2 1 1 0 4 3 1
6. Betis 4 2 1 1 0 2 1 1
7. Getafe 3 1 1 0 0 2 0 2
8. Rayo 3 2 1 0 1 3 2 1
9. Alavés 3 2 1 0 1 2 2 0
10. Osasuna 3 2 1 0 1 1 1 0
11. Real Sociedad 2 2 0 2 0 3 3 0
12. Elche 2 2 0 2 0 2 2 0
13. Atlético de Madrid 1 2 0 1 1 2 3 -1
14. Valencia 1 2 0 1 1 1 2 -1
15. Celta 1 2 0 1 1 1 3 -2
16. Mallorca 1 2 0 1 1 1 4 -3
17. Sevilla 0 1 0 0 1 2 3 -1
18. Levante 0 2 0 0 2 3 5 -2
19. Real Oviedo 0 2 0 0 2 0 5 -5
20. Girona 0 2 0 0 2 1 8 -7
