Resultados y clasificación de la 2ª jornada de la Ligue 1
Resultados de los partidos de la 2ª jornada del campeonato de la Ligue 1 del fútbol francés…
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 2ª jornada del campeonato de la Ligue 1 del fútbol francés, y tabla de clasificación:
- Viernes:
París SG 1 Fabián Ruiz (50)
Angers 0
- Sábado:
(15h00 GMT) Marsella
París FC
(17h00 GMT) Niza
Auxerre
(19h05 GMT) Lyon
Metz
- Domingo:
(13h00 GMT) Lorient
Rennes
(15h15 GMT) Estrasburgo
Nantes
Toulouse
Brest
Le Havre
Lens
(18h45 GMT) Lille
Mónaco
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. París SG 6 2 2 0 0 2 0 2
2. Mónaco 3 1 1 0 0 3 1 2
3. Estrasburgo 3 1 1 0 0 1 0 1
4. Lyon 3 1 1 0 0 1 0 1
. Toulouse 3 1 1 0 0 1 0 1
6. Auxerre 3 1 1 0 0 1 0 1
7. Rennes 3 1 1 0 0 1 0 1
8. Angers 3 2 1 0 1 1 1 0
9. Lille 1 1 0 1 0 3 3 0
10. Brest 1 1 0 1 0 3 3 0
11. Nantes 0 1 0 0 1 0 1 -1
. París FC 0 1 0 0 1 0 1 -1
13. Metz 0 1 0 0 1 0 1 -1
. Lorient 0 1 0 0 1 0 1 -1
. Niza 0 1 0 0 1 0 1 -1
. Lens 0 1 0 0 1 0 1 -1
17. Marsella 0 1 0 0 1 0 1 -1
18. Le Havre 0 1 0 0 1 1 3 -2
Otras noticias de Fútbol Internacional
- 1
Los negocios de la Suizo Argentina | La droguería sospechada de coimas que creció con contratos estatales y nexos políticos
- 2
A cuánto cotizó el dólar este viernes 22 de agosto
- 3
Un Porsche chocó contra tres camiones frente al Monumental y terminó incrustado bajo uno de los vehículos
- 4
Caso Discapacidad: sin control sobre Spagnuolo, el Gobierno vive horas de incertidumbre y sigue a la causa judicial