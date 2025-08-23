Resultados y clasificación de la 2ª jornada de la Ligue 1
Resultados de los partidos de la 2ª jornada del campeonato de la Ligue 1 del fútbol francés.
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 2ª jornada del campeonato de la Ligue 1 del fútbol francés, y tabla de clasificación:
- Viernes:
París SG 1 Fabián Ruiz (50)
Angers 0
- Sábado:
Marsella 5 Greenwood (18 de penal), Aubameyang (24, 73), Højbjerg (81), Vaz (90+6)
París FC 2 Kebbal (28), Simon (58)
En juego:
Niza
Auxerre
(19h05 GMT) Lyon
Metz
- Domingo:
(13h00 GMT) Lorient
Rennes
(15h15 GMT) Estrasburgo
Nantes
Toulouse
Brest
Le Havre
Lens
(18h45 GMT) Lille
Mónaco
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. París SG 6 2 2 0 0 2 0 2
2. Marsella 3 2 1 0 1 5 3 2
3. Mónaco 3 1 1 0 0 3 1 2
4. Estrasburgo 3 1 1 0 0 1 0 1
5. Lyon 3 1 1 0 0 1 0 1
6. Toulouse 3 1 1 0 0 1 0 1
7. Auxerre 3 1 1 0 0 1 0 1
8. Rennes 3 1 1 0 0 1 0 1
9. Angers 3 2 1 0 1 1 1 0
10. Lille 1 1 0 1 0 3 3 0
11. Brest 1 1 0 1 0 3 3 0
12. Nantes 0 1 0 0 1 0 1 -1
13. Metz 0 1 0 0 1 0 1 -1
14. Lorient 0 1 0 0 1 0 1 -1
15. Niza 0 1 0 0 1 0 1 -1
16. Lens 0 1 0 0 1 0 1 -1
17. Le Havre 0 1 0 0 1 1 3 -2
18. París FC 0 2 0 0 2 2 6 -4
