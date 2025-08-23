Resultados y clasificación de la 2ª jornada de la Ligue 1

Resultados de los partidos de la 2ª jornada del campeonato de la Ligue 1 del fútbol francés, y tabla de clasificación:

- Viernes:

París SG 1 Fabián Ruiz (50)

Angers 0

- Sábado:

Marsella 5 Greenwood (18 de penal), Aubameyang (24, 73), Højbjerg (81), Vaz (90+6)

París FC 2 Kebbal (28), Simon (58)

En juego:

Niza

Auxerre

(19h05 GMT) Lyon

Metz

- Domingo:

(13h00 GMT) Lorient

Rennes

(15h15 GMT) Estrasburgo

Nantes

Toulouse

Brest

Le Havre

Lens

(18h45 GMT) Lille

Mónaco

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. París SG 6 2 2 0 0 2 0 2

2. Marsella 3 2 1 0 1 5 3 2

3. Mónaco 3 1 1 0 0 3 1 2

4. Estrasburgo 3 1 1 0 0 1 0 1

5. Lyon 3 1 1 0 0 1 0 1

6. Toulouse 3 1 1 0 0 1 0 1

7. Auxerre 3 1 1 0 0 1 0 1

8. Rennes 3 1 1 0 0 1 0 1

9. Angers 3 2 1 0 1 1 1 0

10. Lille 1 1 0 1 0 3 3 0

11. Brest 1 1 0 1 0 3 3 0

12. Nantes 0 1 0 0 1 0 1 -1

13. Metz 0 1 0 0 1 0 1 -1

14. Lorient 0 1 0 0 1 0 1 -1

15. Niza 0 1 0 0 1 0 1 -1

16. Lens 0 1 0 0 1 0 1 -1

17. Le Havre 0 1 0 0 1 1 3 -2

18. París FC 0 2 0 0 2 2 6 -4