Resultados y clasificación de la 2ª jornada de la Ligue 1
Resultados de los partidos de la 2ª jornada del campeonato de la Ligue 1 del fútbol francés.
- Viernes:
París SG 1 Fabián Ruiz (50)
Angers 0
- Sábado:
Marsella 5 Greenwood (18 de penal), Aubameyang (24, 73), Højbjerg (81), Vaz (90+6)
París FC 2 Kebbal (28), Simon (58)
Niza 3 Boga (3), Akpa (24 en contra), Moffi (76)
Auxerre 1 Sinayoko (21)
Lyon 3 Fofana (25), Tolisso (30), Karabec (83)
Metz 0
- Domingo:
Lorient 4 Aiyegun (47), Soumano (45+4), Pagis (65), Le Bris (69)
Rennes 0
(15:15 GMT) Estrasburgo
Nantes
Toulouse
Brest
Le Havre
Lens
(18:45 GMT) Lille
Mónaco
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Lyon 6 2 2 0 0 4 0 4
2. París SG 6 2 2 0 0 2 0 2
3. Lorient 3 2 1 0 1 4 1 3
4. Marsella 3 2 1 0 1 5 3 2
5. Mónaco 3 1 1 0 0 3 1 2
6. Niza 3 2 1 0 1 3 2 1
7. Estrasburgo 3 1 1 0 0 1 0 1
8. Toulouse 3 1 1 0 0 1 0 1
9. Angers 3 2 1 0 1 1 1 0
10. Auxerre 3 2 1 0 1 2 3 -1
11. Rennes 3 2 1 0 1 1 4 -3
12. Lille 1 1 0 1 0 3 3 0
13. Brest 1 1 0 1 0 3 3 0
14. Nantes 0 1 0 0 1 0 1 -1
15. Lens 0 1 0 0 1 0 1 -1
16. Le Havre 0 1 0 0 1 1 3 -2
17. Paris FC 0 2 0 0 2 2 6 -4
18. Metz 0 2 0 0 2 0 4 -4
