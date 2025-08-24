Resultados y clasificación de la 2ª jornada de la Ligue 1

Resultados de los partidos de la 2ª jornada del campeonato de la Ligue 1 del fútbol francés, y tabla de clasificación:

- Viernes:

París SG 1 Fabián Ruiz (50)

Angers 0

- Sábado:

Marsella 5 Greenwood (18 de penal), Aubameyang (24, 73), Højbjerg (81), Vaz (90+6)

París FC 2 Kebbal (28), Simon (58)

Niza 3 Boga (3), Akpa (24 en contra), Moffi (76)

Auxerre 1 Sinayoko (21)

Lyon 3 Fofana (25), Tolisso (30), Karabec (83)

Metz 0

- Domingo:

Lorient 4 Aiyegun (47), Soumano (45+4), Pagis (65), Le Bris (69)

Rennes 0

(15:15 GMT) Estrasburgo

Nantes

Toulouse

Brest

Le Havre

Lens

(18:45 GMT) Lille

Mónaco

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Lyon 6 2 2 0 0 4 0 4

2. París SG 6 2 2 0 0 2 0 2

3. Lorient 3 2 1 0 1 4 1 3

4. Marsella 3 2 1 0 1 5 3 2

5. Mónaco 3 1 1 0 0 3 1 2

6. Niza 3 2 1 0 1 3 2 1

7. Estrasburgo 3 1 1 0 0 1 0 1

8. Toulouse 3 1 1 0 0 1 0 1

9. Angers 3 2 1 0 1 1 1 0

10. Auxerre 3 2 1 0 1 2 3 -1

11. Rennes 3 2 1 0 1 1 4 -3

12. Lille 1 1 0 1 0 3 3 0

13. Brest 1 1 0 1 0 3 3 0

14. Nantes 0 1 0 0 1 0 1 -1

15. Lens 0 1 0 0 1 0 1 -1

16. Le Havre 0 1 0 0 1 1 3 -2

17. Paris FC 0 2 0 0 2 2 6 -4

18. Metz 0 2 0 0 2 0 4 -4