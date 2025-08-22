Resultados y clasificación de la 2ª jornada de la Premier League
Resultados de los partidos de la 2ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:
- Viernes:
West Ham 1 Paquetá (6)
Chelsea 5 Joao Pedro (15), Neto (23), Enzo Fernández (34), Caicedo (54), Chalobah (58)
- Sábado:
(11h30 GMT) Manchester City
Tottenham
(14h00 GMT) Bournemouth
Wolverhampton
Brentford
Aston Villa
Burnley
Sunderland
(16h30 GMT) Arsenal
Leeds
- Domingo:
(13h00 GMT) Crystal Palace
Nottingham
Everton
Brighton
(15h30 GMT) Fulham
Manchester United
- Lunes:
(19h00 GMT) Newcastle
Liverpool
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Chelsea 4 2 1 1 0 5 1 4
2. Manchester City 3 1 1 0 0 4 0 4
3. Sunderland 3 1 1 0 0 3 0 3
. Tottenham 3 1 1 0 0 3 0 3
5. Liverpool 3 1 1 0 0 4 2 2
6. Nottingham 3 1 1 0 0 3 1 2
7. Arsenal 3 1 1 0 0 1 0 1
. Leeds 3 1 1 0 0 1 0 1
9. Brighton 1 1 0 1 0 1 1 0
. Fulham 1 1 0 1 0 1 1 0
11. Aston Villa 1 1 0 1 0 0 0 0
. Crystal Palace 1 1 0 1 0 0 0 0
. Newcastle 1 1 0 1 0 0 0 0
14. Everton 0 1 0 0 1 0 1 -1
. Manchester United 0 1 0 0 1 0 1 -1
16. Bournemouth 0 1 0 0 1 2 4 -2
17. Brentford 0 1 0 0 1 1 3 -2
18. Burnley 0 1 0 0 1 0 3 -3
19. Wolverhampton 0 1 0 0 1 0 4 -4
20. West Ham 0 2 0 0 2 1 8 -7
