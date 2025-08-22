LA NACION

Resultados y clasificación de la 2ª jornada de la Premier League

Resultados de los partidos de la 2ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y...

Resultados de los partidos de la 2ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:

- Viernes:

West Ham 1 Paquetá (6)

Chelsea 5 Joao Pedro (15), Neto (23), Enzo Fernández (34), Caicedo (54), Chalobah (58)

- Sábado:

(11h30 GMT) Manchester City

Tottenham

(14h00 GMT) Bournemouth

Wolverhampton

Brentford

Aston Villa

Burnley

Sunderland

(16h30 GMT) Arsenal

Leeds

- Domingo:

(13h00 GMT) Crystal Palace

Nottingham

Everton

Brighton

(15h30 GMT) Fulham

Manchester United

- Lunes:

(19h00 GMT) Newcastle

Liverpool

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Chelsea 4 2 1 1 0 5 1 4

2. Manchester City 3 1 1 0 0 4 0 4

3. Sunderland 3 1 1 0 0 3 0 3

. Tottenham 3 1 1 0 0 3 0 3

5. Liverpool 3 1 1 0 0 4 2 2

6. Nottingham 3 1 1 0 0 3 1 2

7. Arsenal 3 1 1 0 0 1 0 1

. Leeds 3 1 1 0 0 1 0 1

9. Brighton 1 1 0 1 0 1 1 0

. Fulham 1 1 0 1 0 1 1 0

11. Aston Villa 1 1 0 1 0 0 0 0

. Crystal Palace 1 1 0 1 0 0 0 0

. Newcastle 1 1 0 1 0 0 0 0

14. Everton 0 1 0 0 1 0 1 -1

. Manchester United 0 1 0 0 1 0 1 -1

16. Bournemouth 0 1 0 0 1 2 4 -2

17. Brentford 0 1 0 0 1 1 3 -2

18. Burnley 0 1 0 0 1 0 3 -3

19. Wolverhampton 0 1 0 0 1 0 4 -4

20. West Ham 0 2 0 0 2 1 8 -7

