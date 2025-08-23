LA NACION

Resultados y clasificación de la 2ª jornada de la Premier League

Resultados de los partidos de la 2ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y...

Resultados y clasificación de la 2ª jornada de la Premier League
Resultados y clasificación de la 2ª jornada de la Premier League

Resultados de los partidos de la 2ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:

- Viernes:

West Ham 1 Paquetá (6)

Chelsea 5 Joao Pedro (15), Neto (23), Enzo Fernández (34), Caicedo (54), Chalobah (58)

- Sábado:

Manchester City 0

Tottenham 2 Johnson (35), Palhinha (45+2)

Bournemouth 1 Tavernier (4)

Wolverhampton 0

Brentford 1 Ouattara (12)

Aston Villa 0

Burnley 2 Cullen (47), Anthony (88)

Sunderland 0

(16h30 GMT) Arsenal

Leeds

- Domingo:

(13h00 GMT) Crystal Palace

Nottingham

Everton

Brighton

(15h30 GMT) Fulham

Manchester United

- Lunes:

(19h00 GMT) Newcastle

Liverpool

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Tottenham 6 2 2 0 0 5 0 5

2. Chelsea 4 2 1 1 0 5 1 4

3. Sunderland 3 1 1 0 0 3 0 3

4. Liverpool 3 1 1 0 0 4 2 2

5. Manchester City 3 2 1 0 1 4 2 2

6. Nottingham 3 1 1 0 0 3 1 2

7. Arsenal 3 1 1 0 0 1 0 1

8. Leeds 3 1 1 0 0 1 0 1

9. Bournemouth 3 2 1 0 1 3 4 -1

10. Brentford 3 2 1 0 1 2 3 -1

11. Brighton 1 1 0 1 0 1 1 0

12. Fulham 1 1 0 1 0 1 1 0

13. Crystal Palace 1 1 0 1 0 0 0 0

14. Newcastle 1 1 0 1 0 0 0 0

15. Aston Villa 1 2 0 1 1 0 1 -1

16. Everton 0 1 0 0 1 0 1 -1

17. Manchester United 0 1 0 0 1 0 1 -1

18. Burnley 0 1 0 0 1 0 3 -3

19. Wolverhampton 0 2 0 0 2 0 5 -5

20. West Ham 0 2 0 0 2 1 8 -7

