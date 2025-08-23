Resultados y clasificación de la 2ª jornada de la Premier League
Resultados de los partidos de la 2ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y...
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 2ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:
- Viernes:
West Ham 1 Paquetá (6)
Chelsea 5 Joao Pedro (15), Neto (23), Enzo Fernández (34), Caicedo (54), Chalobah (58)
- Sábado:
Manchester City 0
Tottenham 2 Johnson (35), Palhinha (45+2)
Bournemouth 1 Tavernier (4)
Wolverhampton 0
Brentford 1 Ouattara (12)
Aston Villa 0
Burnley 2 Cullen (47), Anthony (88)
Sunderland 0
(16h30 GMT) Arsenal
Leeds
- Domingo:
(13h00 GMT) Crystal Palace
Nottingham
Everton
Brighton
(15h30 GMT) Fulham
Manchester United
- Lunes:
(19h00 GMT) Newcastle
Liverpool
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Tottenham 6 2 2 0 0 5 0 5
2. Chelsea 4 2 1 1 0 5 1 4
3. Sunderland 3 1 1 0 0 3 0 3
4. Liverpool 3 1 1 0 0 4 2 2
5. Manchester City 3 2 1 0 1 4 2 2
6. Nottingham 3 1 1 0 0 3 1 2
7. Arsenal 3 1 1 0 0 1 0 1
8. Leeds 3 1 1 0 0 1 0 1
9. Bournemouth 3 2 1 0 1 3 4 -1
10. Brentford 3 2 1 0 1 2 3 -1
11. Brighton 1 1 0 1 0 1 1 0
12. Fulham 1 1 0 1 0 1 1 0
13. Crystal Palace 1 1 0 1 0 0 0 0
14. Newcastle 1 1 0 1 0 0 0 0
15. Aston Villa 1 2 0 1 1 0 1 -1
16. Everton 0 1 0 0 1 0 1 -1
17. Manchester United 0 1 0 0 1 0 1 -1
18. Burnley 0 1 0 0 1 0 3 -3
19. Wolverhampton 0 2 0 0 2 0 5 -5
20. West Ham 0 2 0 0 2 1 8 -7
Otras noticias de Premier League
- 1
Ni Elon Musk, ni el dueño de Amazon: quién es el millonario más influyente de la historia, según la IA
- 2
Agenda de TV del sábado: los Pumas - All Blacks, clásico de Rosario, San Lorenzo, Europa e Inter Miami
- 3
Roberto Cachanosky habló de “tres factores” que harían caer el plan económico de Milei
- 4
¿Está pensando Trump en una acción militar contra Venezuela con su imponente despliegue de barcos de guerra en el Caribe?