Resultados y clasificación de la 2ª jornada de la Premier League

Resultados de los partidos de la 2ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y...

Resultados y clasificación de la 2ª jornada de la Premier League
Resultados y clasificación de la 2ª jornada de la Premier League

Resultados de los partidos de la 2ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:

- Viernes:

West Ham 1 Paquetá (6)

Chelsea 5 Joao Pedro (15), Neto (23), Enzo Fernández (34), Caicedo (54), Chalobah (58)

- Sábado:

Manchester City 0

Tottenham 2 Johnson (35), Palhinha (45+2)

Bournemouth 1 Tavernier (4)

Wolverhampton 0

Brentford 1 Ouattara (12)

Aston Villa 0

Burnley 2 Cullen (47), Anthony (88)

Sunderland 0

(16h30 GMT) Arsenal

Leeds

- Domingo:

Crystal Palace 1 Sarr (37)

Nottingham 1 Hudson-Odoi (57)

Everton 2 Ndiaye (23), Garner (52)

Brighton 0

(15h30 GMT) Fulham

Manchester United

- Lunes:

(19h00 GMT) Newcastle

Liverpool

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Arsenal 6 2 2 0 0 6 0 6

2. Tottenham 6 2 2 0 0 5 0 5

3. Chelsea 4 2 1 1 0 5 1 4

4. Nottingham 4 2 1 1 0 4 2 2

5. Liverpool 3 1 1 0 0 4 2 2

6. Manchester City 3 2 1 0 1 4 2 2

7. Sunderland 3 2 1 0 1 3 2 1

8. Everton 3 2 1 0 1 2 1 1

9. AFC Bournemouth 3 2 1 0 1 3 4 -1

10. Brentford 3 2 1 0 1 2 3 -1

11. Burnley 3 2 1 0 1 2 3 -1

12. Leeds 3 2 1 0 1 1 5 -4

13. Crystal Palace 2 2 0 2 0 1 1 0

14. Fulham 1 1 0 1 0 1 1 0

15. Newcastle 1 1 0 1 0 0 0 0

16. Aston Villa 1 2 0 1 1 0 1 -1

17. Brighton 1 2 0 1 1 1 3 -2

18. Manchester United 0 1 0 0 1 0 1 -1

19. Wolverhampton 0 2 0 0 2 0 5 -5

20. West Ham 0 2 0 0 2 1 8 -7

