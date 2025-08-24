Resultados y clasificación de la 2ª jornada de la Premier League
Resultados de los partidos de la 2ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y...
- Viernes:
West Ham 1 Paquetá (6)
Chelsea 5 Joao Pedro (15), Neto (23), Enzo Fernández (34), Caicedo (54), Chalobah (58)
- Sábado:
Manchester City 0
Tottenham 2 Johnson (35), Palhinha (45+2)
Bournemouth 1 Tavernier (4)
Wolverhampton 0
Brentford 1 Ouattara (12)
Aston Villa 0
Burnley 2 Cullen (47), Anthony (88)
Sunderland 0
(16h30 GMT) Arsenal
Leeds
- Domingo:
Crystal Palace 1 Sarr (37)
Nottingham 1 Hudson-Odoi (57)
Everton 2 Ndiaye (23), Garner (52)
Brighton 0
(15h30 GMT) Fulham
Manchester United
- Lunes:
(19h00 GMT) Newcastle
Liverpool
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Arsenal 6 2 2 0 0 6 0 6
2. Tottenham 6 2 2 0 0 5 0 5
3. Chelsea 4 2 1 1 0 5 1 4
4. Nottingham 4 2 1 1 0 4 2 2
5. Liverpool 3 1 1 0 0 4 2 2
6. Manchester City 3 2 1 0 1 4 2 2
7. Sunderland 3 2 1 0 1 3 2 1
8. Everton 3 2 1 0 1 2 1 1
9. AFC Bournemouth 3 2 1 0 1 3 4 -1
10. Brentford 3 2 1 0 1 2 3 -1
11. Burnley 3 2 1 0 1 2 3 -1
12. Leeds 3 2 1 0 1 1 5 -4
13. Crystal Palace 2 2 0 2 0 1 1 0
14. Fulham 1 1 0 1 0 1 1 0
15. Newcastle 1 1 0 1 0 0 0 0
16. Aston Villa 1 2 0 1 1 0 1 -1
17. Brighton 1 2 0 1 1 1 3 -2
18. Manchester United 0 1 0 0 1 0 1 -1
19. Wolverhampton 0 2 0 0 2 0 5 -5
20. West Ham 0 2 0 0 2 1 8 -7
